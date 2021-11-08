دي دبليو عربية لائحة برامج الأسبوع

عبر لائحة برامج الأسبوع يمكنكم الاطلاع على برامجنا دون أن تكونوا متصلين بالإنترنت. فهنا يمنكم تنزيل جدول البرامج الكامل من يوم السبت 06 نوفمبر وحتى يوم الجمعة 05 نوفمبر.