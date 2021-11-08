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دليل البرنامج واستقبال البث

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تعديلات في برامج دي دبليو

أعزاءنا مشاهدي دويتشه فيله،

للاطلاع على آخر الأخبار، ننصحكم بمتابعة خدمة البث المباشر live stream أو بتحميل البرامج الخاصة بمنطقتكم.

 

شكراً لكم.

بث مباشر  

دي دبليو عربية لائحة برامج الأسبوع  

DW English Weekly Program Guide  

DW Deutsch Wochenvorschau  

DW Español - Avance semanal  

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تطبيق DW الجديد

حصل على الأخبار والمعلومات الموضوعية والمستقلة عن أهم القضايا العالمية عبر الهاتف الذكي أو الكومبيوتر اللوحي أو ساعة أبل.  

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رسائل إخبارية

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نرحب بكم في خدمة الرسائل الإخبارية لدويتشه فيله. يمكنكم هنا التسجيل للحصول على جميع الرسائل الإخبارية  

معلومات استقبال ارسالنا

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هنا تجد طرق استقبال ارسالنا بالمناطق المختلفة سواء عن طريق الكابل أو الأقمار الصناعية.  

06.2015 DW Footprints Arabia

دي دبليو عربية لائحة برامج الأسبوع

عبر لائحة برامج الأسبوع يمكنكم الاطلاع على برامجنا دون أن تكونوا متصلين بالإنترنت. فهنا يمنكم تنزيل جدول البرامج الكامل من يوم السبت 06 نوفمبر وحتى يوم الجمعة 05 نوفمبر.  

الئحة برامج الأسبوع من 06 نوفمبر حتى 12 نوفمبر 2021  

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تنزيل العرض الشهري لبرامجنا DW عربية

هنا يمكنكم تحميل استعراض برامجنا الشهري  

جدول البرامج العربية  

برنامج شهر أكتوبر/تشرين الأول 2021  

برنامج شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2021  

برنامج شهر ديسمبر/كانون الأول 2021  

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