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تلعفر

واحد من أكبر أقضية العراق الإدارية يسكنها أثنياً التركمان والعرب والأكراد كما يسكنها الشيعة. بلدة بنيت قرب قلعة تاريخية تعود إلى عصور ما قبل التاريخ.

بلدة تقع شمال غرب العراق ضمن حدود محافظة نينوى وعلى الغرب من مدينة الموصل. تسكنها غالبية تركمانية أي من أصول تركية. كما تسكنها قبائل عربية وعشائر كردية. يقدر عدد سكانها بحوالي 300 ألف نسمة. بعد سقوطها بيد تنظيم "داعش" حذر الرئيس التركي أردوغان من تحريرها على يد قوات الحشد الشعبي مخافة تعرض سكانها إلى التهجير، وقد قررت الحكومة العراقية تكليف قوات مكافحة الإرهاب بتحريرها.

20.08.2017+++ Iraqi army fire against Islamic State militants on the outskirts of Tal Afar, Iraq, August 20, 2017. REUTERS/Stringer NO RESALES. NO ARCHIVES TPX IMAGES OF THE DAY

مسائية DW: داعش يتقهقر في العراق وسوريا 26.08.2017

القوات العراقية تخترق دفاعات داعش في تلعفر والخناق يشتد على التنظيم الإرهابي في الرقة والقلمون، ونصر الله يتحدث عن مفاوضات مع داعش للتوصل إلى هدنة.. قراءة تحليلية عسكرية لمسار الحرب على التنظيم المتشدد.
People from the minority Yazidi sect stand guard near Yezidi temple Sharaf al-Din at Mount Sinjar, in the town of Sinjar, December 20, 2014. Iraqi Kurdish fighters flashed victory signs as they swept across the northern side of Sinjar mountain on Saturday, two days after breaking through to free hundreds of Yazidis trapped there for months by Islamic State fighters. REUTERS/Ari Jalal (IRAQ - Tags: POLITICS CIVIL UNREST MILITARY)

فك حصار سنجار واستعادة تلعفر.. بداية تراجع داعش؟ 23.12.2014

أعلنت قوات البيشمركة فك الحصار عن سنجار التي حاصرها تنظيم "داعش" لأكثر من أربعة أشهر، لتتقدم باتجاه قضاء تلعفر لمساندة القوات العراقية في تحريره، ضمن سلسلة انتصارات اختلف المحللون في تقييم تأثيرها على "داعش".
An Iraqi prays during weekly Friday prayers at the Kazamiyah Mosque, an important Shiite shrine, Friday April 21, 2006 in Baghdad, Iraq. Shiite politicians were divided between two alternate choices as their candidate for Prime Minister as they try to move quickly to make a decision which would allow the formation of a unity government which the U.S.believes might be able to curb Iraq's slide toward chaos.(AP Photo/Karim Kadim)

تأجيل تشكيل الحكومة العراقية في ظل استمرار العنف 11.05.2006

أدي الخلاف حول تولي وزارة النفط ومناصب رئيسية أخرى إلى تأجيل تشكيل حكومة وحدة وطنية عراقية في الوقت الذي تستمر فيه أعمال العنف التي تهدد بتقويض الجهود المبذولة لبناء العراق الجديد.
An Iraqi soldier secures the scene following an explosion in Baghdad, Wednesday, Sept. 14, 2005. At least 73 people were killed and 162 wounded early Wednesday when a suicide bomber detonated his vehicle near a group of construction workers in north Baghdad, police said. (AP Photo/Asaad Muhsin)

يوم دام في بغداد في ظل إشارات إلى حسم خلافات الدستور 14.09.2005

العاصمة العراقية تشهد صباح اليوم تجددا لأعمال العنف والخبراء يعتبرونها "ردا جبانا" على عملية "عودة الحقوق " في تلعفر. الطالباني يناقض نفسه ويرفض جدولة الانسحاب وزيباري يؤكد:"دمشق تقوم بلعبة خطيرة."