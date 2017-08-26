واحد من أكبر أقضية العراق الإدارية يسكنها أثنياً التركمان والعرب والأكراد كما يسكنها الشيعة. بلدة بنيت قرب قلعة تاريخية تعود إلى عصور ما قبل التاريخ.

بلدة تقع شمال غرب العراق ضمن حدود محافظة نينوى وعلى الغرب من مدينة الموصل. تسكنها غالبية تركمانية أي من أصول تركية. كما تسكنها قبائل عربية وعشائر كردية. يقدر عدد سكانها بحوالي 300 ألف نسمة. بعد سقوطها بيد تنظيم "داعش" حذر الرئيس التركي أردوغان من تحريرها على يد قوات الحشد الشعبي مخافة تعرض سكانها إلى التهجير، وقد قررت الحكومة العراقية تكليف قوات مكافحة الإرهاب بتحريرها.