 تلطيخ ملصقين لضحايا هجوم هاناو العنصري برمز نازي | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 21.02.2021

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أخبار

تلطيخ ملصقين لضحايا هجوم هاناو العنصري برمز نازي

بعد يومين من إحياء ذكري مرور عام على الهجوم ذي الدوافع العنصرية في مدينة هاناو، مجهولون يلطخون ملصقين لضحايا الهجوم برمز نازي، فيما تحقق دائرة حماية الدولة في الحادث.

أطلق الألماني توبياس ر. (43 عاما) النار على تسعة أشخاص من أصول أجنبية في عدة أماكن بمدينة هاناو الواقعة في منطقة الراين - ماين يوم 19 شباط / فبراير 2020، قبل أن يقتل والدته ثم ينتحر

تظاهرة في مدينة هاناو نفسها إحياء لذكرى الهجوم العنصري

بصليبين معقوفين (رمز للنازية)، لطخ مجهولون في مدينة فرانكفورت الألمانية ملصقين تذكاريين لضحايا هجوم هاناو ذي الدوافع العنصرية. وأعلنت الشرطة اليوم الأحد (21 شباط/ فبراير 2021) أنه من المرجح أن الصليبين رُسِمَا بقلم "فلوماستر" بسن سميك وبطريقة معكوسة (كأن أحدهما صورة للآخر في المرآة).

وتولى قسم حماية الدولة (المسؤول عن الجرائم السياسية) التحقيق في الواقعة. وكان الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير وفولكر بوفير، رئيس حكومة ولاية هيسن (حيث تقع هاناو) شاركا أول أمس الجمعة في إحياء ذكرى ضحايا الهجوم.

مختارات

قبل عام قتل متطرف يميني تسعة أشخاص من أصول مهاجرة في مدينة هاناو الألمانية. وما زال أمام أقارب القتلى الكثير من الأسئلة التي لم تتم الإجابة عليها. بما في ذلك: هل ألمانيا تفعل ما يكفي لمكافحة العنصرية؟

أنطلقت في ألمانيا حملة تحت شعار "صوتي ضد الكراهية" لمحاربة التطرف والعنصرية، في وقت تتزايد فيه الاعتداءات على الأجانب ومعاداة السامية، ويتعاظم خطر اليمين المتطرف.

خرج آلاف الأشخاص في مظاهرة تضامنية مع ضحايا هجوم هاناو الإرهابي الذي راح ضحيته تسعة أشخاص فضلا عن منفذه ووالدته، في وقت اختار فيه فريق آينتراخت فرانكفورت طريقته الخاصة للتضامن.

طالب الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير بتوضيح جميع ملابسات حادث هاناو الإرهابي العنصري بعد مرور عام عليه والذي أسفر عن مقتل تسعة أشخاص، داعيا المواطنين إلى الوقوف معا ضد الكراهية والعنصرية والتحريض على العنف.

وأطلق الألماني توبياس ر. (43 عاما) النارفقتل تسعة أشخاص من أصول أجنبية في عدة أماكن بمدينة هاناو الواقعة في منطقة الراين - ماين يوم 19 شباط / فبراير 2020، قبل أن يقتل والدته ثم ينتحر. وقد سبق له أن نشر منشورات ومقاطع فيديو عن نظريات المؤامرة وآراء عنصرية على شبكة الإنترنت.

وكانت ألمانيا قد أحيت أول أمس الجمعة الذكرى، فيما دعا الرئيس الألماني مواطنيه للاتحاد ضد "إرهاب" اليمين المتطرف في البلاد. وقال الرئيس فرانك فالتر شتاينماير "هل ذهب الحزن؟ هل هدأ الألم، هل ذهب الغضب؟ هل تم الرد على جميع الأسئلة؟ لا لا على الاطلاق"، وذلك خلال مراسم احياء ذكرى الضحايا التي تم تقليص حجمها لتضم 50 شخصا بسبب القيود المفروضة ضد جائحة كوفيد-19، في مركز المؤتمرات في هاناو. وتابع "لكن كرئيس فيدرالي أطالبكم: دعونا لا نسمح لهذا العمل الشرير أن يفرقنا".

لكن بعد 12 شهرا على إطلاق النار الدامي في مقهي للشيشة وكشك، يقول أهالي الضحايا إنه لم يتم بذل جهود كافية للكشف عن ملابسات الهجوم وضمان عدم تكرار فظائع كهذه.

ولا تزال التحقيقات مستمرة والعديد من الأسئلة من دون أجوبة، ولا معلومات تذكر عن المهاجم.

ع.خ/  (د ب ا، ا ف ب)

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  • Deutschland Mölln Anschläge 1992 (AP)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

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  • NSU Rechtsrakdikale Rechtsterrorismus Uwe Böhnhardt Ralf Wohlleben (privat/dapd)

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  • default

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

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  • Porträtfotos der zehn Neonazi-Mordopfer, Gedenkveranstaltung (picture-alliance/dpa)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

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    قتلت خلية "إن إس يو" اليمينية المتطرفة عشرة أشخاص على الأقل من عام 2000 إلى 2007. تسعة من الضحايا من أصول أجنبية، كانوا يعيشون كلهم في ألمانيا. كما قتلت المجموعة الارهابية شرطية ألمانية. وقد قُتل الضحايا بدم بارد.

  • Leipzig Moscheegelände Schweineköpfe (picture-alliance/dpa)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

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  • Symbolbild Rechte Gewalt hat zugenommen (picture-alliance/dpa/M. Balk)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

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  • Rechte Proteste gegen das Flüchtlingslager in Freital (picture-alliance/AP Photo/J. Meyer)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

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  • Rechtsextremismus Deutschland Symbolbild (picture-alliance/dpa/J. Schlueter)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

    المشاعل من شعارات اليمين المتطرف

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  • Düsseldorf Prozess Attentat auf Kölner OB-Spitzenkandidatin Henriette Reker (picture-alliance/dpa/R. Vennenbernd)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

    المتهم بمهاجمة المرشحة لمنصب عمدة كولونيا

    صورة من عام 2016، لعنصر من اليمين المتطرف ألقي القبض عليه بعد مهاجمته المرشحة لمنصب عمدة كولونيا هنريتا ريكر قبل يوم من انتخابها. الصورة تظهر المتهم وهو يدخل صالة المحكمة في دوسلدورف في 29 نيسان 2016.

  • Chemnitz jüdisches Restaurant Schalom (Getty Images/AFP/J. MacDougall)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

    اليهود مازالوا هدفاً للنازيين الجدد

    أوفه أوتسي اوبالا صاحب المطعم اليهودي في مدينة كيمنيتس، يصف للصحفيين ما جرى في هجوم نفذته مجموعة من المقنعين المعادين لليهود والسامية، ويكشف عن اصابته في كتفه بحجر رماه به المهاجمون المقنعون في (27 آب / اغسطس 2018).

  • Bildergalerie Jahresrückblick 2018 (Reuters/G. Nakamura)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

    الصليب المعقوف ما زال شعارهم

    محموعة من النازيين الجدد يرفعون الصليب المعقوف وقد توهج فيه اللهيب في نيسان/ ابريل 2018. الصورة من طقوس خاصة جرت في منطقة لم يعلن عنها تمجيدا للحزب النازي.

  • Deutschland Trauerfeier für getöteten Regierungspräsidenten Lübcke (picture-alliance/dpa/S. Pförtner)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

    اغتيال فالتر لوبكه

    في الثاني من يونيو/ حزيران 2019 عُثِرَ على جثة فالتر لوبكه، رئيس المجلس المحلي لبلدية مدينة كاسل، في شرفة منزله مقتولا برصاصة في رأسه. ووجه الادعاء العام تهمة قتل لوبكه، لشتيفان إي. وداعمه المشتبه به ماركوس إتش.، وشتيفان معروف في السابق بأنه من النازيين الجدد. وكان لوبكه المتنمتي لحزب المستشارة ميركل من مؤيدي قضايا اللاجئين.

  • Nach Angriff in Halle/Saale - Kundgebung (picture-alliance/dpa/H. Schmidt)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

    معبد يهودي كهدف ليميني متطرف

    سكان مدينة هاله الألمانية (شرق) يرفعون شعار:"سكان هاله ضد اليمين - الاتحاد من أجل الشجاعة الأخلاقية"، احتجاجا على جريمة وقعت في مدينتهم في 09.10.2019 عندما كان 52 شخصا يحتفلون بيوم الغفران داخل المعبد اليهودي بالمدينة، وحاول شتيفان ب. وهو شاب يميني متطرف (28 عاما) اقتحام المعبد، ولكنه فشل فأطلق النار على امرأة وشاب وجدهما في طريقه وقتلهما. وكان يعتقد أن "المرأة مسلمة" وفق تصريحه أمام المحكمة.

  • Deutschland Hanau | Schießerei & Tote, Angriff auf Shisha-Bars (Getty Images/AFP/T. Lohnes)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

    هجمات بمدينة هاناو على مقاهي الشيشه

    شهدت مدينة هاناو بولاية هسن مقتل 9 أشخاص في موقعين مختلفين ليلة 19 شباط/ فبراير 2020، ثم عثرت الشرطة بعد الجريمة بساعات على جثة المشتبه بأنه مطلق النار على الأشخاص التسعة وعلى على جثة والدته في مسكنه. إعداد م.أ.م / م.س

    الكاتب: ملهم الملائكة


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