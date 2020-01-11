تكهنات بشأن عقد قمة في برلين حول الأزمة الليبية الأحد المقبل؟

ذكرت الحكومة الألمانية أنها لن تعلن رسميا في الوقت الحالي عن موعد اجتماع القمة الذي تخطط له المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في برلين بشأن الأزمة الليبية. وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتفن زايبرت اليوم الاثنين (12 كانون الثاني / يناير 2020) بالعاصمة برلين إن هناك خططا بشأن عقد الاجتماع يوم الأحد القادم، إلا أنه لا يمكنه الإعلان رسميا عن الموعد في الوقت الحاضر.

وأضاف زايبرت: "الاستعدادات لعقد مثل هذا المؤتمر جارية" مشيرا إلى أنه "من المقرر أن يعقد هنا في برلين خلال شهر كانون الثاني / يناير(الجاري) على أي حال". وقال المتحدث باسم الحكومة أيضا إن المستشارة ووزير الخارجية الألماني هايكو ماس أجريا سلسلة من المباحثات بهذا الشأن، وسيواصلان القيام بذلك. وتابع زايبرت أن الحكومة الاتحادية سوف تعلن للرأي العام عن الموعد والتفاصيل فور الانتهاء من الاستعدادات.

لكن مصادر دبلوماسية قريبة من المباحثات التي يجريها طرفا النزاع الليبي في موسكو تحدثت عن يوم الأحد القادم، التاسع عشر من كانون الثاني/يناير كموعد لعقد القمة.

وكانت محطة "سي إن إن تورك" التركية ذكرت أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سوف يتوجه إلى ألمانيا في 19 كانون الثاني /ي ناير الجاري للمشاركة فيما يسمى بـ"عملية برلين" بشأن ليبيا.

كما ثمن المتحدث باسم الحكومة الألمانية، زايبرت، اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا الذي تم التوصل إليه بجهود مشتركة لكل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وقال المتحدث إن حكومة المستشارة ميركل تعتبر قرار وقف إطلاق النار جيدا.

ويشار أن قادة طرفي الصراع في ليبيا يجتمعون في موسكو اليوم الاثنين للتشاور بشأن ترسيخ وقف إطلاق النار تمهيدا لعملية سياسية تنهي الصراع المسلح في البلاد. ويتوقع المراقبون في موسكو أن يتم اليوم التوصل إلى اتفاق نهائي حول تفاصيل الهدنة، لينتقل المجتمعون بعدها إلى العاصمة الألمانية برلين لحضور القمة التي دعت إليها المستشارة انغلا ميركل وبحضور كل الدول التي علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالأزمة الليبية إلى جانب أطرافها في البلاد.

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أوروبيا، رحبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين اليوم الاثنين بوقف إطلاق النار في ليبيا برعاية تركيا وروسيا لكنها طالبت بضرورة أن تقود الأمم المتحدة جهود إعادة إعمار هذا البلد. وقالت للصحفيين بعد اجتماع مع رئيس وزراء لوكسمبور إكسافييه بيتيل "نعم وقف إطلاق النار خطوة أولى في الاتجاه الصحيح، لكن ما تحتاجونه هو عملية تدعيم وإعادة بناء وحكومة وحدة. هناك طريق طويل ينبغي المضي فيه. ويجب أن تكون هذه العملية بقيادة الأمم المتحدة".

ح.ع.ح/ح.ز(د.ب.ا/أ.ف.ب/رويترز)