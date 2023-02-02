تكنولوجيا الكمبيوتر قد تساعد أصحاب الوزن الزائد

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بعد محاولات فاشلة، غالبًا ما يفقد الأشخاص الذين يعانون من السمنة القدرة على فقدان الوزن. ربما ستساعد تكنولوجيا الكمبيوتر الحديثة هنا قريبًا. يستخدم الباحثون الصور الرمزية التي تهدف إلى نقل صورة واقعية لجسد الشخص.
يحب الكثيرون تناول الطعام الحار ويستمتعون بمذاقه، ولكن لا يعلم الجميع الفوائد الغذائية له. فما فوائد تناول الوجبات الحارة؟ وهل تساعد حقا في حرق الدهون، كما يعتقد البعض؟
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