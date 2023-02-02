 تكنولوجيا الكمبيوتر قد تساعد أصحاب الوزن الزائد | صحتك بين يديك | DW | 02.02.2023

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صحتك بين يديك

تكنولوجيا الكمبيوتر قد تساعد أصحاب الوزن الزائد

بعد محاولات فاشلة، غالبًا ما يفقد الأشخاص الذين يعانون من السمنة القدرة على فقدان الوزن. ربما ستساعد تكنولوجيا الكمبيوتر الحديثة هنا قريبًا. يستخدم الباحثون الصور الرمزية التي تهدف إلى نقل صورة واقعية لجسد الشخص.

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