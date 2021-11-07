 تكلم وسأعرف من أنت | المستقبل الآن | DW | 31.10.2021

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المستقبل الآن

تكلم وسأعرف من أنت

يقوم الباحثون في جامعة أوغسبورغ بتحليل الخصائص الرئيسية للشخصية بمساعدة برمجيات خاصة بالصوت. فهل من الممكن التعرف من خلال هذه التقنية على شخصية الإنسان ومشاعره؟

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