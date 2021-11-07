تكلم وسأعرف من أنت

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يقوم الباحثون في جامعة أوغسبورغ بتحليل الخصائص الرئيسية للشخصية بمساعدة برمجيات خاصة بالصوت.
فهل من الممكن التعرف من خلال هذه التقنية على شخصية الإنسان ومشاعره؟
أطلقت مدينة كولونيا الألمانية مشروعا يسمح لمساجد المدينة بإسماع صوت آذان الصلاة أيام الجمعة عبر مكبرات الصوت، في خطوة أثارت جدلا واسعا. تزامنا مع نقاش متجدد حول مكانة الإسلام وقدرته على الاندماج في المجتمع الألماني.
يتعرض المرشح الاشتراكي أولاف شولتس لانتقادات واسعة بعد وصفه من تلقوا تطعيم كورونا بـ"أرانب تجارب". وتجاوزت نسبة المطعمين بجرعتين 60% من سكان ألمانيا. فيما ترغب أغلبية في ذهاب الاتحاد المسيحي لمقاعد المعارضة.
الولايات المتحدة الأمريكية تختبر صاروخا يسافر بسرعة هائلة تفوق سرعة الصوت بخمسة أضعاف، إلى جانب خصائص جديدة إضافية، في منافسة مع روسيا، التي اختبرت مؤخرا أنظمة صواريخ أسرع من الصوت "لا تقهر"، وفق بوتين.
من عيوب التسوق الإلكتروني عدم تجربة الثياب التي ترغب في شرائها، ما قد يؤدي لشراء ملابس لا تناسب مقاس الشخص، لكن في الهند تم تطوير تقنية تكشف افتراضيا مظهر الثوب على من يريد شراءه عبر الانترنت وما إذا كان مناسبا لمقاسه.
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