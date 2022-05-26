تكساس: تسعة قتلى بينهم المهاجم في إطلاق نار في مركز للتسوق

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فتح رجل النار بعد ظهر السبت في مركز للتسوق في منطقة دالاس بولاية تكساس الأميركية، مما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص وجرح آخرين قبل قتله برصاص الشرطة.
قالت سلطات ولاية تكساس الأميركية إن شخصاً قتل ثمانية أشخاص وجرح آخرين في مركز للتسوق بمدينة دالاس قبل أن ينتحر. ووصف حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت إطلاق النار بأنه "مأساة لا توصف".
شرطة مدينة لويفيل بولاية كنتاكي الأمريكية تعلن عن سقوط قتلى وجرحى في حادث إطلاق النار. وفي حين لم تعرف دوافع الهجوم بعد، أكدت الشرطة مقتل منفذ الهجوم. وأفاد شهود عيان أنّ إطلاق النار وقع داخل مصرف.
أصيب أحد أفراد العمليات الخاصة بجراح جراء إطلاق نار تعرض له خلال عملية مداهمة بمدينة رويتلينغن بولاية بادن فورتمبيرغ. جاءت المداهمات خلال ملاحقة أفراد من حركة "مواطني الرايخ" اليمينية المتطرفة. فماذا يعني هذا التطور؟
وقع إطلاق نار في كنيسة تابعة لجماعة شهود يهوه في أحد أحياء مدينة هامبورغ بشمال ألمانيا. وتتواجد عناصر الشرطة في الموقع بكثافة وقالت إنه سقط عدد من القتلى والجرحى كما أصدرت تحذيرا من الخطر.
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