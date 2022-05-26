تكساس: تسعة قتلى بينهم المهاجم في إطلاق نار في مركز للتسوق

قتلى وجرحى في حادث إطلاق نار بولاية كنتاكي الأمريكية

شرطة مدينة لويفيل بولاية كنتاكي الأمريكية تعلن عن سقوط قتلى وجرحى في حادث إطلاق النار. وفي حين لم تعرف دوافع الهجوم بعد، أكدت الشرطة مقتل منفذ الهجوم. وأفاد شهود عيان أنّ إطلاق النار وقع داخل مصرف.