 تكساس: تسعة قتلى بينهم المهاجم في إطلاق نار في مركز للتسوق | DW الأخبار | DW | 07.05.2023

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DW الأخبار

تكساس: تسعة قتلى بينهم المهاجم في إطلاق نار في مركز للتسوق

فتح رجل النار بعد ظهر السبت في مركز للتسوق في منطقة دالاس بولاية تكساس الأميركية، مما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص وجرح آخرين قبل قتله برصاص الشرطة.

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