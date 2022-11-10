 تكريم نشطاء كورونا في مدريد | DW الأخبار | DW | 10.11.2022

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تكريم نشطاء كورونا في مدريد

جمعية "نحن متحدون"، "سوموس تريبو"، في مدريد كان لها نشاط بارز في مساعدة المحتاجين في أثناء جائحة كورونا. لذا كرّم برلمان الاتحاد الأوروبي أعضاء الجمعية لما قدموه من دعم عبر توزيع المواد الغذائية على من كانوا ضحية الإغلاق.

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