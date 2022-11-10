تكريم نشطاء كورونا في مدريد

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جمعية "نحن متحدون"، "سوموس تريبو"، في مدريد كان لها نشاط بارز في مساعدة المحتاجين في أثناء جائحة كورونا. لذا كرّم برلمان الاتحاد الأوروبي أعضاء الجمعية لما قدموه من دعم عبر توزيع المواد الغذائية على من كانوا ضحية الإغلاق.
صوّت 397 نائبا برلمانيا أوروبيا على قرار يقف إلى جانب إسبانيا في خلافها مع المغرب. هل تفاقمت أزمة الجارين إلى سياق قاري؟ وهل وصل التوتر إلى درجة مقلقة أم أن إمكانية إطفائه لا تزال متوفرة؟
بعد تدفق آلاف المهاجرين إلى سبتة، أعادت مدريد عددا كبيرا منهم ونشرت جنودا لدعم حرس الحدود، فيما اعتبرت المفوضية الأوروبية الأمر "مقلقا" وحضت المغرب على منع العبور "غير القانوني" للمهاجرين.
في حلقة جديدة من الأزمة بين إسبانيا والمغرب أكدت وزيرة الخارجية الإسبانية خطط حكومة مدريد لضمّ جيبي سبتة ومليلية إلى منطقة شنغن الأوروبية، وذلك في خضم أزمة عاصفة بينها وبين الجار المغرب.
أكثر من ثلاثة ملايين شخص فروا من أوكرانيا حتى الآن والعدد في تزايد، ووصل حوالي 160 ألف منهم إلى ألمانيا. لكن ما هي حقوق هؤلاء اللاجئين والمساعدات التي يحصلون عليها بعد تفعيل "آلية الحماية الجماعية" في الاتحاد الأوروبي؟
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