تكريم منتخب ألمانيا بطل العالم لكرة السلة بأرفع وسام رياضي

يحصل المنتخب الألماني الفائز بلقب كأس العالم لكرة السلة للرجال على أعلى وسام رياضي في البلاد، "ورقة الغار الفضية" من الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير في 17 تموز/يوليو الجاري.

وأعلن المكتب الرئاسي، الثلاثاء (التاسع من تموز/يوليو 2024)، أن مدرب الفريق جوردون هيربرت سيحصل على وسام استحقاق جمهورية ألمانيا الاتحادية خلال مراسم الاستقبال تكريماً له على إسهاماته وقيادة المنتخب الوطني لحصد لقب المونديال للمرة الأولى.

وتوج منتخب ألمانيا بلقب المونديال في أيلول/سبتمبر 2023 بعد الفوز على نظيره الأمريكي في المربع الذهبي وعلى صربيا في النهائي في البطولة، التي أقيمت في الفلبين وإندونيسيا واليابان. وفاز منتخب ألمانيا بواقع 83/77.

وتميزت المباراة النهائية التي أقيمت في العاصمة الفلبينية مانيلا، بالإثارة على مدار أشواطها الأربعة، حيث تقدم المنتخب الصربي في الفترة الأولى بنتيجة 26/23، قبل أن يستعيد المنتخب الألماني اتزانه، وينهي الفترة الثانية متعادلاً 47/47.

دينيس شرويدر أفضل لاعب في كأس العالم 2023، والذي تألق في المباراة النهائية مع صربيا صورة من: Michael Conroy/AP/dpa/picture alliance

واستغل المنتخب الألماني تراجع مستوى لاعبي المنتخب الصربي خلال الفترة الثالثة، التي أنهاها منتخب (الماكينات) لصالحه بنتيجة 69/57. وبلغت الإثارة ذروتها في الفترة الرابعة، حيث قلص منتخب صربيا الفارق إلى 3 نقاط، لتصبح النتيجة 78/75 لألمانيا قبل دقيقة و21 ثانية على النهاية. بيد أن المنتخب الألماني حافظ على تقدمه، لينهي المباراة لصالحه بفارق 6 نقاط.

وكان أبرز انتصار للمنتخب الألماني قبل فوزه بمونديال السلة هو الفوز بلقب أوروبا عام 1993، لكنه تمكن من تحقيق الإنجاز الأكبر في خريف العام الفائت. وكان أفضل مركز حققه المنتخب الألماني في كأس العالم هو الحصول على الميدالية البرونزية في نسخة المسابقة عام 2002 التي أقيمت في الولايات المتحدة.

خ.س/ف.ي (د ب أ، أ ف ب)