 تكريم شعبي لشيراك عشية جنازة رسمية تحضرها شخصيات أجنبية في فرنسا | أخبار | DW | 29.09.2019

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أخبار

تكريم شعبي لشيراك عشية جنازة رسمية تحضرها شخصيات أجنبية في فرنسا

أعلن 30 رئيس دولة وحكومة في العالم حتى الآن أنهم سيحضرون مراسم وداع الرئيس الفرنسي الراحل جاك شيراك بعد غد الاثنين.

Jacques Chirac Ehemaliger Präsident Frankreich (Getty Images/AFP/M. Bureau)

يكرم الفرنسيون الأحد (29 سبتمبر/ أيلول)، رئيسهم الأسبق جاك شيراك الذي كان لأربعين عاما من أهم الشخصيات التي طبعت الحياة السياسية في فرنسا بما له وما عليه، وتوفي الخميس عن 86 عاما.
وينظم هذا التكريم الشعبي في مجمع ليزانفاليد في باريس، عشية يوم حداد وطني الاثنين ومراسم تأبين رسمية تحضرها شخصيات أجنبية عديدة.
وأثارت وفاة شيراك الانسان الذي كان محبا للحياة، والسياسي المحافظ تأثرا كبيرا في فرنسا التي رأسها لمدة 12 عاما (1995-2007) بعد أن شغل منصب رئيس بلدية باريس من 1977 الى 1995.
ومنذ الخميس، حضر مئات الفرنسيين وبعضهم من الشباب، لتوقيع سجلات التعازي التي وضعت في قصر الإليزيه حتى مساء الأحد، معبرين عن إعجابهم بالرجل الذي أطلق منذ 2002 عبارة "بيتنا يحترق" في مواجهة التغيرات المناخية.
كما قال "لا" لحرب العراق الثانية واعترف بمسؤولية فرنسا في تهجير اليهود خلال الحرب العالمية الثانية.

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وفاة الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك عن 86 عاما


وكتبت صحيفة ليبيراسيون اليسارية غداة وفاته "في لحظة غيابه نريد أن نتذكر جاك شيراك الإنسان أكثر من الرئيس". أما صحيفة لوفيغارو اليمينية فكتبت أن تعاطف المواطنين مع الرئيس الأسبق يأتي "مما كان" عليه أكثر منه "مما فعل". واعتبرت أنه "تماهى مع ثوابت وتناقضات بلد عرف كيف يجسده كرجل دولة بأناقة وإنسانية". وكتبت ان شيراك "بفضائله ولحظات ضعفه كان فرنسيا في العمق". ولتمكين الجميع من لحظة التكريم يفتح مجمع ليزانفاليد العسكري بباريس، المعلم الذي يؤوي خصوصا قبر نابليون، للعموم الأحد بداية من الساعة 14,00 بعد الظهر.


وسيوضع نعش الرئيس الراحل عند مدخل كاتدرائية سان لوي ديزانفاليد. وقال سالا بارو صهر شيراك "كل من أحبوه يمكنهم القدوم" للتكريم.

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وأعلن الإثنين يوم حداد وطني وسيقام موكب ديني برئاسة ماكرون الساعة 12,00 بكنيسة سانت سولبيس بباريس. ومن المقرر أن يحضر عديد القادة الأجانب موكب تأبين شيراك، وأعلن نحو ثلاثين رئيس دولة وحكومة حضورهم. وكان الرئيس الألماني ورئيس الحكومة البلجيكية ورئيس المفوضية الأوروبية أعلنوا منذ الجمعة حضورهم.

ثم تتالت الإعلانات وبين من أعلنوا حضورهم بالخصوص الرؤساء الروسي والإيطالي والكونغولي ورئيسا حكومتي المجر ولبنان، كما أعلن قادة سابقون تزامنت فترات حكمهم مع عهد شيراك حضورهم بينهم المستشار الألماني الأسبق غيرهارد شرودر ورئيس الوزراء الإسباني الأسبق خوسيه لويس ثاباتيرو والرئيس السنغالي الأسبق عبدو ضيوف. وسيتم الوقوف دقيقة صمت في الإدارات والمدارس عند الساعة 15,00 الاثنين.

وكان شيراك تولى الرئاسة الفرنسية مرتين ورئاسة بلدية باريس ثلاث مرات. كما تولى منصب رئيس الوزراء مرتين (1974-1976 و1986-1988). وكان أسس حزبين هما التجمع من أجل الجمهورية والاتحاد من أجل حركة شعبية. وتولى العديد من الحقائب الوزارية منذ أن كان في سن 34 عاما كما انتخب نائبا.
وخلال تطورات الأحداث الشائكة أحيانا، كان شيراك باستمرار يرفض بلا هوادة اليمين المتطرف ويملك حس التعايش الوطني ويحمل المقاربة الديغولية لدور فرنسا الدولي باعتبارها قوة توازن ومخاطبا للجميع.

و.ب/س.ك (أ ف ب، د ب أ) 
 

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