تكريم برنامج "جعفر توك" في منتدى مصر للإعلام

شارك جعفر عبد الكريم ـ مقدم البرامج الحوارية ومراسل قناة دويتشه فيله DW ـ كمتحدث أساسي في منتدى مصر للإعلام في دورته لهذا العام المنعقدة في القاهرة في 27 و28 نوفمبر/ تشرين الثاني، كما تلقى تكريماً على عمله كصحفي، إذ حصل عبد الكريم في الجلسة الختامية يوم الاثنين 28 نوفمبر/ تشرين الثاني على جائزة خاصة تقديرا لبرنامج "جعفر توك" الناجح والذي انطلق في أغسطس/آب 2019.

وقال جعفر عبد الكريم: "بينما أقف هنا في مصر لأتسلّم جائزة عن عملي كصحفي، أتمنى أن يأتي يوم لا يُسجن فيه صحفي واحد فقط لأنه قام بعمله. هناك العديد من الصحفيين في السجون ويتعرضون للتهديد والترهيب. كما نحزن على هؤلاء الذين قتلوا لما قدموه لمجتمعاتهم/ن في الشرق الأوسط والعالم أجمع. أُهدي هذه الجائزة إلى كل الزميلات والزملاء ممن يتعرضون للمضايقات والتهديد والسجن ـ فقط ـ لقيامهم بالعمل الذي يحبونه".

وعن البرنامج الذي يقدمه قال جعفر عبدالكريم: "يرى فريق عمل البرنامج وأنا شخصياً أن برنامج "جعفر توك" تطور كثيراً على مدى السنوات وأصبح منبراً حراً للمتابعين والمشاركين يناقشون فيه تنوع وجهات نظرهم ويلهمون بعضهم البعض".

يقوم "جعفر توك "على الحوار بين الضيوف الذين يأتون من كافة أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ويقدمون وجهات نظر متمايزة ومتنوعة حول القضايا الاجتماعية. ويتيح البرنامج الفرصة لجمهور الاستوديو ولمتابعيه في كل مكان إبداء آرائهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

جعفر عبد الكريم أثناء تسلمه جائزة منتدى الإعلام في مصر تكريما لبرنامج "جعفر توك"

وقالت مديرة منتدى مصر للإعلام، نهى النحاس، أثناء تسليم الجائزة: "ألهم جعفر عبد الكريم جيلاً كاملاً وساهم في تشكيل صورة الصحفي في المنطقة العربية بإيمانه بحرية التعبير عن الرأي والتنوع والاختلاف! هو دوماً قريب من جمهوره، سواء على الأرض مباشرة أو على مواقع التواصل الاجتماعي، وخلق مساحة حرة لجيل متعطش لطرح خياراته وتقرير مصيره."

يهدف "منتدى مصر للإعلام" إلى الدفع بتطوير سياسات الإعلام وثقافته في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويصف المنظمون الذين يديرون وكالة للتواصل الاستراتيجي، المنتدى الدولي بـأنه "مركز التقاء للإعلام المصري وشركائه الدوليين وأنه يركز على التنوع والمحتوى الجديد" من أجل "بناء خبرات أفضل في صناعة الإعلام المحلي وتسهيل التبادل المهني مع غرف الأخبار العالمية والمراكز الفكرية ومنصات البحث والتطوير."