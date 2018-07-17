تكريم المهاجم الفرنسي الشاب مبابي بثور أرجنتيني!

أطلق اسم مبابي على ثور أرجنتيني يزن 920 كلغ تكريما لبطل العالم في كرة القدم الفرنسي الشاب كيليان مبابي، الاثنين (16 يوليو/تموز) في معرض بوينوس ايرس الزراعي. وبحسب تقليد المجتمع الريفي، تمنح منظمة أرباب العمل الأرجنتينية التي تدافع عن حقوق المزارعين، كل سنة اسما مرموقا للثور الأول المشارك في أهم منافسة في البلاد.

ويضف مربو "كوراكو" في مقاطعة لابامبا المهاجم مبابي بأنه "ثور له طابع جيد وشكل جيد، متوسط الحجم وأنغوس ذات جودة عالية". وتألق مبابي (19 عاما) بشكل كبير في مونديال روسيا 2018 الذي أحرزته بلاده الأحد الماضي على حساب كرواتيا (4-2) للمرة الثانية في تاريخها. وقورن بالأسطورة البرازيلي بيليه نظرا لصغر سنه بعد أن أصبح ثاني أصغر لاعب يسجل هدفا في المباراة النهائية بعد بيليه بالذات، ومرتين في مباراة واحدة في نهائيات كأس العالم في المباراة ضد الأرجنتين في ثمن النهائي. ونال الفتى الشاب جائزة أفضل لاعب ناشئ في البطولة، وأكد هدفه الرابع في النهائي تفوق "الديك الفرنسية" على المفاجأة الكرواتية.

ع.ج.م/ (أ ف ب)