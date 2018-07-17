 تكريم المهاجم الفرنسي الشاب مبابي بثور أرجنتيني! | عالم المنوعات | DW | 17.07.2018

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

منوعات

تكريم المهاجم الفرنسي الشاب مبابي بثور أرجنتيني!

بطريقة فريدة كرمت الأرجنتين المهاجم الفرنسي الشاب مبابي، الذي لفت أنظار العالم خلال مونديال روسيا بعد أن أصبح ثاني أصغر لاعب يسجل هدفا في المباراة النهائية بعد بيليه بالذات، ومرتين في مباراة واحدة في نهائيات كأس العالم.

Russland WM 2018 Frankreich gegen Peru (imago/Lavandeira)

أطلق اسم مبابي على ثور أرجنتيني يزن 920 كلغ تكريما لبطل العالم في كرة القدم الفرنسي الشاب كيليان مبابي، الاثنين (16 يوليو/تموز) في معرض بوينوس ايرس الزراعي. وبحسب تقليد المجتمع الريفي، تمنح منظمة أرباب العمل الأرجنتينية التي تدافع عن حقوق المزارعين، كل سنة اسما مرموقا للثور الأول المشارك في أهم منافسة في البلاد.

ويضف مربو "كوراكو" في مقاطعة لابامبا المهاجم مبابي بأنه "ثور له طابع جيد وشكل جيد، متوسط الحجم وأنغوس ذات جودة عالية". وتألق مبابي (19 عاما) بشكل كبير في مونديال روسيا 2018 الذي أحرزته بلاده الأحد الماضي على حساب كرواتيا (4-2) للمرة الثانية في تاريخها. وقورن بالأسطورة البرازيلي بيليه نظرا لصغر سنه بعد أن أصبح ثاني أصغر لاعب يسجل هدفا في المباراة النهائية بعد بيليه بالذات، ومرتين في مباراة واحدة في نهائيات كأس العالم في المباراة ضد الأرجنتين في ثمن النهائي. ونال الفتى الشاب جائزة أفضل لاعب ناشئ في البطولة، وأكد هدفه الرابع في النهائي تفوق "الديك الفرنسية" على المفاجأة الكرواتية.

ع.ج.م/  (أ ف ب)

  • Russland WM 2018 Frankreich gegen Kroatien (Reuters/D.Martinez)

    نهائي مونديال روسيا 2018 – لقطات سيخلدها التاريخ

    أصبح منتخب فرنسا أول فريق يسجل أربعة أهداف خلال المباراة النهائية لكأس العالم لكرة القدم منذ 48 عاما.

  • Russland WM 2018 Frankreich gegen Kroatien (Reuters/M. Dalder)

    نهائي مونديال روسيا 2018 – لقطات سيخلدها التاريخ

    احتضن ملعب لوجنيكي في موسكو نهائي مونديال روسيا 2018 بين فرنسا وكرواتيا

  • FIFA Russland WM 2018 Frankreich - Kroatien (picture-alliance/Kyodo/Maxapp)

    نهائي مونديال روسيا 2018 – لقطات سيخلدها التاريخ

    تشكيلة المنتخب الفرنسي: هوغو لوريس- بنجامان بافار، رافايل فاران، صامويل أومتيتي، لوكاس هرنانديز- نغولو كانتي، بول بوغبا- بليز ماتويدي، أنطوان غريزمان، كيليان مبابي- أوليفييه جيرو (المدرب: ديدييه ديشان)

  • FIFA Russland WM 2018 Frankreich - Kroatien (picture-alliance/Kyodo/Maxapp)

    نهائي مونديال روسيا 2018 – لقطات سيخلدها التاريخ

    تشكيلة منتخب كرواتيا: دانيال سوباشيتش- شيمي فرساليكو، ديان لوفرن، دوماغوي فيدا، ايفان سترينيتش- ايفان راكيتيتش، لوكا مودريتش- أنتي ريبيتش، مارسيلو بروزوفيتش، ايفان بيريشيتش- ماريو ماندزوكيتش (المدرب: زلاتكو داليتش).

  • Russland WM 2018 Frankreich gegen Kroatien (Reuters/M. Shemetov)

    نهائي مونديال روسيا 2018 – لقطات سيخلدها التاريخ

    إيفان بيريسيتش لدى تسجيله الهدف الأول لكرواتيا

  • Russland WM 2018 Frankreich gegen Kroatien (Reuters/C. Recine)

    نهائي مونديال روسيا 2018 – لقطات سيخلدها التاريخ

    الكرواتي إيفان بيريسيتش يحتفل بتسجيل هدفه الأول مع أنتي ريبيتش

  • Russland WM 2018 Frankreich gegen Kroatien (Reuters/K. Pfaffenbach)

    نهائي مونديال روسيا 2018 – لقطات سيخلدها التاريخ

    احتساب الحكم ركلة الجزاء لصالح فرنسا التي أحرز منها النجم أنطوان جريزمان الهدف الثاني في الدقيقة 38 من عمر المباراة.

  • Russland WM 2018 Frankreich gegen Kroatien (Reuters/M. Shemetov)

    نهائي مونديال روسيا 2018 – لقطات سيخلدها التاريخ

    بوجبا بعد تسجيله الهدف الثالث لفرنسا

  • Russland WM 2018 Frankreich gegen Kroatien (Reuters/D. Staples)

    نهائي مونديال روسيا 2018 – لقطات سيخلدها التاريخ

    مبابي يضيف الهدف الرابع لفرنسا في مرمى كرواتيا بنهائي كأس العالم

  • Russland WM 2018 Frankreich gegen Kroatien | Nestor Pitana (Reuters/D. Sagolj)

    نهائي مونديال روسيا 2018 – لقطات سيخلدها التاريخ

    الحكم الأرجنتيني نيستور بيتانا قاد المباراة النهائية بين فرنسا وكرواتيا

  • Russland WM 2018 Frankreich gegen Kroatien (Reuters/)

    نهائي مونديال روسيا 2018 – لقطات سيخلدها التاريخ

    توج كيليان مبابي لاعب المنتخب الفرنسي لكرة القدم بلقب أفضل لاعب صاعد في بطولة كاس العالم لكرة القدم 2018 .

  • Russland WM 2018 Frankreich gegen Kroatien (Reuters/)

    نهائي مونديال روسيا 2018 – لقطات سيخلدها التاريخ

    توج الكرواتي مودريتش أفضل لاعب في كأس العالم بروسيا

  • Russland WM 2018 Frankreich gegen Kroatien (Reuters/C. Hartmann)

    نهائي مونديال روسيا 2018 – لقطات سيخلدها التاريخ

    أقيم الحفل الختامي لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2018، بملعب لوجنيكي، قبل انطلاق المباراة النهائية بين منتخبي فرنسا وكرواتيا. وتجمع كل من الممثل الأمريكي ومغني الراب ويل سميث والمغني الأمريكي نيكي جام والمغنية الألبانية إيرا إستريفي لينشدوا الأغنية الرسمية للبطولة "ليف ايت اب".

  • Russland WM 2018 Frankreich gegen Kroatien (Reuters/K. Pfaffenbach)

    نهائي مونديال روسيا 2018 – لقطات سيخلدها التاريخ

    أدى الممثل والمطرب الأمريكي، ويل سميث، الأغنية الرسمية لكأس العالم لكرة القدم "Live it Up"، أو "عيش اللحظة"، في الحفل الختامي للبطولة في موسكو

  • Russland WM 2018 Frankreich gegen Kroatien (Reuters/D. Sagolj)

    نهائي مونديال روسيا 2018 – لقطات سيخلدها التاريخ

    الساحر البرازيلي رونالدينيو يظهر في الحفل النهائي وهو يشارك في أداء الأغنية الرسمية الخاصة بمونديال روسيا.

  • Russland WM 2018 Frankreich gegen Kroatien (Reuters/D. Sagolj)

    نهائي مونديال روسيا 2018 – لقطات سيخلدها التاريخ

    الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون والرئيسة الكرواتية كوليندا غرابار كيتاروفيتش على مدرجات ملعب لوجنيكي

  • Russland WM 2018 Frankreich gegen Kroatien (Reuters/M. Shemetov)

    نهائي مونديال روسيا 2018 – لقطات سيخلدها التاريخ

    قائد المنتخب الألماني السابق فيليب لام يقدم كأس العالم أثناء حفل الختام بملعب لوجنيكي في موسكو، باعتباره قائد فريق بطل العالم السابق


مختارات

بيليه "يخشى" مبابي والأخير يرد "الملك يبقى دائما ملكا!"

لعقود طويلة انفرد الجوهرة البرازيلية بيله بكتب تاريخ كرة القدم كأصغر مهاجم في تاريخ المونديال. لكنه اليوم يشعر باهتزاز عرشه والسبب هو كيليان مبابي، ما جعله يفكر في العودة إلى الملاعب! (16.07.2018)  

مترو الأنفاق في فرنسا يكرم "الديوك" على طريقته الخاصة

احتفل الآلاف من مشجعي فرنسا بفوزها في نهائي كأس العالم لكرة القدم في روسيا. ولم تقتصر تلك الفرحة على المشجعين وإنما أيضاً شركة خطوط مترو الأنفاق الفرنسية. فما الذي فعلته لتكريم اللاعبين؟ (16.07.2018)  

صحيفة: مبابى تشاجر مع نيمار وغضِب من ألفيس بسبب سلاحف النينجا

كشف تقرير صحفي أن الفرنسي كيليان مبابى تشاجر مع زميله نيمار خلال مباراة لفريقهما باريس سان جرمان. كما غضب مبابى بعد تألقه في كأس العالم بسبب عبارة كتبها زميله داني ألفيس، الذي كثيرا ما سخر منه مع نيمار بسبب شكله. (11.07.2018)  

نهائي مونديال روسيا 2018 – لقطات سيخلدها التاريخ

في مباراة مثيرة للغاية توج المنتخب الفرنسي لكرة القدم بلقبه العالمي الثاني إثر فوزه على المنتخب الكرواتي 4 / 2 في المباراة النهائية لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا. وهذه أهم اللقطات التي سجلت قبل وأثناء هذه المباراة. (15.07.2018)  

Themenbild Facebook

 