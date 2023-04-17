تكريما لها.. ميركل تتسلم من شتاينماير أرفع وسام في ألمانيا

يقلد الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير المستشارة السابقة أنغيلا ميركل وسام الاستحقاق "الصليب الأكبر" لجمهورية ألمانيا الاتحادية اليوم الاثنين (17 أبريل/نيسان 2023) في قصر بيليفو الرئاسي ببرلين.

وحتى الآن لم يحصل بين مستشاري ألمانيا على أعلى وسام تمنحه جمهورية ألمانيا الاتحادية إلا كونراد أديناور و هيلموت كول .

ويعتزم المستشار الألماني أولاف شولتس حضور حفل التكريم الذي سيتضمن أيضا مأدبة عشاء. وتضم قائمة المدعوين - إلى جانب أفراد من عائلة ميركل - العديد من الرفقاء السياسيين، من بينهم رؤساء سابقون لديوان المستشارية؛ توماس دي ميزير ورونالد بوفالا وبيتر ألتماير وهيلجه براون (جميعهم من الحزب المسيحي الديمقراطي).

كما سيحضر الحفل أول نائب لها خلال توليها المستشارية، فرانتس مونتفيرينج (الحزب الاشتراكي الديمقراطي)، والمتحدث باسم حكوماتها شتيفن زايبرت، وأوثق موظفيها بياته بومان وإيفا كريستيانزن.

أّشد المعجبين بأنغيلا ميركل

وشغلت ميركل منصب المستشارة من عام 2005 حتى عام 2021 ولا يعلو وسام الاستحقاق الألماني سوى المستوى الخاص منه، والذي يحصل عليه كل رئيس اتحادي تلقائيا عند توليه منصبه، كما يتم منحه فقط لرؤساء الدول الأجنبية.

وفي تصريحات لشبكة التحرير الصحفي "دويتشلاند" الصادرة اليوم الاثنين (17 أبريل/نيسان 2023) قالت رئيسة الحزب الاشتراكي الديمقراطي زاسكيا إسكين إن دافع ميركل كان يتمثل في "الجدية الشديدة والشعور الكبير بالالتزام"، مشيرة إلى أن هذا هو السبب الذي جعلها تمثل ألمانيا بشكل لائق سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي والسبب في أنها اجتازت العديد من الأزمات بحكمة، وقالت إنها "تجاهلت بطريقتها المتواضعة كل ألوان العداء التي يغذيها ازدراء النساء القويات وكراهيتهن".

وتساءل رئيس حزب اليسار مارتين شيرديفان عما إذا كان منح الجوائز لا يزال أمرا مواكبا للعصر وقال إن تقييم أداء ميركل متباين ويحتاج إلى

معالجة نقدية أكثر من التكريم.

وفي ذات السياق، صدرت انتقادات لهذا التكريم من الحزب المسيحي الديمقراطي الذي تنتمي إليه ميركل حيث أدلى رئيس لجنة القيم الأساسية في

الحزب والمؤرخ اندرياس رودر بتصريحات لصحيفة "تاغيس شبغجل" الجمعة وصف فيها تكريم ميركل بأنه خطأ مشيرا إلى أن الرئيس الألماني يضر بذلك بالديمقراطية ومصداقيتها، وانتقد رودر سياسية ميركل المتعلقة بروسيا في ضوء الهجوم على أوكرانيا ووصف هذه السياسة بأنها "أكبر خطأ في السياسة الخارجية منذ عام 1945".

هـ.د/ع.ج.م (د ب أ)