تكرار الإصابة بنزلات البرد. .قد تكون الأمعاء هي السبب!

قد تكون أعراض الزكام مزعجة في الشتاء، بيد أن تكرارها بين كل فينة وأخرى، قد تكون علامة صحية أخرى بحسب الموقع الألماني "بيلد دير فراو". وسواء في أشهر الصيف أو خلال المواسم الباردة، فإن جهاز المناعة لدينا معرض باستمرار لمسببات الأمراض. وإذا تم إضعاف الجهاز المناعي، فلن يكون قادرًا على حمايتنا بشكل فعال من الأمراض أو نزلات البرد.

صحة الأمعاء وصحة الجسم

تؤثر حالة الأمعاء الصحية على جهاز المناعة، فكما يوجد رابط وطيد بين تناول الطعام ومروره بالجهاز الهضمي والحالة النفسية لدى الشخص، للأمعاء علاقة وطيدة مع الرئتين والجهاز التنفسي. وهو ما يعرف بمحور الأمعاء – الرئة، حيث يمكن تبادل بعض العناصر الأيضية عن طريق الدم، والتي يمكن أن تتطور بعد ذلك إلى تأثير مضاد للالتهابات في الرئتين.

حتى مع وجود أعراض موجودة بالفعل، يمكن تحقيق تأثيرات إيجابية عبر توازن الفلورا المعوية في الجسم، حيث تحتوي الفلورا المعوية (الميكروبات المعوية) على العديد من أنواع الميكروبات، الجيدة منها والضارة. يجب المحافظة على توازن هذه البكتيريا في الأمعاء والمعدة وذلك للحفاظ على الصحة. يمكن لازدياد أعداد البكتيريا الضارة عن أعداد البكتيريا الجيدة التسبب بالعديد من الأمراض.

لذلك فإن العكس صحيح أيضا فحين تكون الفلورا المعوية غير متوازنة وليست على ما يرام يمكن لمسببات الأمراض البقاء على قيد الحياة بسهولة في جسمك وتسبب المرض. خاصة مع اثبات العلم الحديث أن الأمعاء تحوي أكثر من 70٪ من الخلايا المناعية. وهذا هو السبب في أن الجهاز الهضمي ضروري للدفاع ضد العدوى ومسببات ر الأمراض. لذلك إذا كنت أكثر عرضة للسعال أو سيلان الأنف أو أعراض البرد الأخرى، فمن المستحسن أن تعتني بأمعائك.

مشاهدة الفيديو 06:12 بكتيريا الأمعاء واختلاف الأشخاص

طعام يقوي الأمعاء

من المؤكد أن نظامك الغذائي ونمط حياتك يؤثر على وجود الجراثيم المعوية. داخل الجسم، لذلك وقبل كل شيء استهلك الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن.

إن نخالة القمح والدخن والبقوليات ليست غنية بالألياف التي يتم استقلابها بواسطة بكتيريا الأمعاء فقط، ولكن تحتوي على عناصر مفيدة أيضا مثل الحديد الذي يساهم في تحسين الوظيفة الطبيعية لجهاز المناعة.

الأطعمة الغنية بحمض الفوليك مثل الكرنب والبروكلي، وفول الصويا والتوت والخس مفيدة جدا أيضا لصحة الأمعاء.

كما تمد البقوليات والقمح الكامل والأسماك الجسم بالزنك وتعمل الحمضيات على امداد الجسم والأمعاء بفيتامين سي.

لمكافحة نزلات البرد المتكررة:

1. اخرج واستمتع بالشمس. لأن هذا يؤثر على إنتاج الجسم لفيتامين د.

2. تساعد المكملات الغذائية على تلبية الاحتياجات اليومية عندما يكون النظام الغذائي اليومي غير كافٍ.

3. يحفز التمرين المنتظم والحركة الدورة الدموية ويقويان جهاز المناعة.

4. تأكد أيضًا من أن لديك أسلوب حياة خالٍ من الإجهاد والضغط النفسي وأن تحصل على قسط كافٍ من النوم.

5. عليك تجنب الإفراط من استخدام المضادات الحيوية. يمكن لهذه الأدوية أن تقتل البكتيريا الجيدة.

ع..ج/خ.س