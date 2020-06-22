تكاليف الحياة اليومية في ألمانيا في ارتفاع مستمر ولكن..

ارتفعت في ألمانيا أسعار المواد والسلع الأساسية بما في ذلك المواد الغذائية والكهرباء وتكاليف السكن في عام 2019، وذلك بمعدل 6,8 بالمائة مقارنة بالمتوسط الأوروبي، وفق آخر الأرقام الصادرة اليوم الاثنين (22 يونيو/ حزيران 2020) عن المكتب الفيدرالي للإحصاء في ألمانيا ومقره بمذينة فيسبادن.
ومع ذلك لا تزال ألمانيا ضمن البلدان الأقل تكلفة للعيش مقارنة بجيرانها في التكتل الأوروبي. ففي لوكسمبورغ على سبيل المثال سُجل معدل ارتفاع بـ 34 بالمائة، وفي هولندا 16,5 بالمائة، وبلجيكا 15 بالمائة، وفرنسا 14 بالمائة والنمسا 13 بالمائة. فقط في بولندا والتشيك كانت أسعار المواد الغذائية أقل بكثير من ألمانيا.
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ولازالت الحياة في الدنمارك الأغلى تكلفة في القائمة الأوروبية، تليها إيرلندا ثم لوكسمبورغ في المرتبة الثالثة. ويدفع سكان الدول الثلاث على العموم ضعف ما يدفع سكان باقي الدول الأوروبية لشراء مستلزماتهم اليومية. في المقابل صنفت المجر على أنها الأقل تكلفة داخل دول الاتحاد الأوروبي على الإطلاق.
و.ب/ع.ج (د ب أ، أ ف ب)
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عطلة الصيف على أجمل سواحل أوروبا
ساحل بودريس بريلا في كرواتيا
تستهوي كرواتيا السياح الألمان لأنّ الوصول الى الدولة المطلة على بحر الأدرياتيك ممكن بسياراتهم الخاصة. وهكذا تُهرع قوافل السيارات التي تحمل أرقاماً ألمانية في الصيف إلى منتجع ماركارسكا على شاطئ الريفيرا. هذه السواحل المسماة "بريلا"، ويظهر في الصورة جزؤها المعروف بـ "بودريس"، هي من أجمل سواحل كرواتيا.
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عطلة الصيف على أجمل سواحل أوروبا
فارنه مونده في ألمانيا
من المرجح ان يبقى هاشتاغ "ابق في البيت" قائما في موضوع عطل صيف عام 2020 بأوروبا، وسيذهب كثير من الألمان لقضاء عطلهم داخل بلدهم، سواحل ألمانيا على بحر البلطيق في ميكلينبورغ فيسترن بوميرانيا تتصدر قائمة السواحل التي يحتمل أن يزورها الألمان هذا الصيف. ساحل فارنه مونده الجميل يبلغ طوله 15 كيلومترا، فإذا كان الطقس جميلا فمتعة العطلة مضمونة هنا.
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عطلة الصيف على أجمل سواحل أوروبا
سانكت بيتر اوردنغ في ألمانيا
لا ساحل جميل على بحر البلطيق مثل شاطئ سانكت بيتر أوردنغ بولاية شلزفيغ هولشتاين، فعلى امتداد 12 كيلومتراً وبعرض يصل إلى 2 كيلومتر، يعوم الناس مع الموج، والمحطة المثالية لاسترخاء مريح على الساحل هي الاستلقاء على كراس للراحة انتشرت في هذا الشاطئ. هذا العام وضعت فاصلات تباعد بين الكراسي، وبوسع الزائر أن يبحر في الماء أو يمارس رياضة ركوب الأمواج.
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عطلة الصيف على أجمل سواحل أوروبا
شاطئ بلايا ايس ترينس في مايوركا بإسبانيا
بالنسبة لكثير من الألمان تمثل شواطئ بلايا وكاليه وموانئ مالوركا الوجهة المثلى لقضاء عطلة الصيف. فهي لا تبعد أكثر من 45 دقيقة بالسيارة عن العاصمة الجميلة لابالما، التي يمتد فيها الساحل المقوس الجميل المعروف بايس ترينس بمياهه الزرقاء الصافية. هذا الساحل ومناظره الخلابة يخضع لسياسة حماية بيئية خاصة.
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عطلة الصيف على أجمل سواحل أوروبا
بلايا لاباروسا في إسبانيا
تمتلك إسبانيا 566 شاطئاً منتشرة على مدى 8 آلاف كيلومتر على ضفاف المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط. واحد من أكثر الشواطئ شعبية هو بلايا لاباروسا الواقع في أقصى الجنوب على ساحل لا لوز في الأندلس. بوسع المرء هنا أن يسترخي بمنتهى الراحة. منطقة لاباروسا حازت على جائزة "العلم الأزرق" الخاصة بالاتحاد الأوروبي لمطابقتها لمعايير الحفاظ على البيئة.
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عطلة الصيف على أجمل سواحل أوروبا
كاموغالي في إيطاليا
بالنسبة للألمان أقصر طريق إلى إيطاليا والبحر الأبيض المتوسط يمر عبر النمسا وسويسرا عبر ساحل ليغوريان. وأشهر الأماكن في إيطاليا هي بوتوفينو، سينك تيره وسان ريمو. يعرف هذا الساحل بساحل الريفيرا الإيطالي وتتوزع عليه مدن ساحرة تتباعد عن بعضها بشواطئ تعج بالمصيفين. أجملها هو كامو غالي.
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عطلة الصيف على أجمل سواحل أوروبا
ليسكاليه في فرنسا
يختلط الريفيرا الإيطالي بالريفيرا الفرنسي هنا ويصبح اسمه "كوت دا زور" قرب الشواطئ الباذخة الغارقة بالأنوار في كان ونيس، تتعاقب الموانئ هنا على طول الساحل، وأغلبها لا يمكن الوصول إليه سوى سيراً على الأقدام أو بالإبحار بزورق. شاطئ ليسكاليه قرب سانت تروبز ذو شعبية كبيرة، ولا يستوجب الدخول إليه أي تعريفة، بل يمكن للمرء ان يدخله بسيارته مجاناً.
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عطلة الصيف على أجمل سواحل أوروبا
كيريما في فرنسا
المصطافون الذين لا تخيفهم الرياح ولا الأمطار، والذين يفضلون الأماكن المعزولة الهادئة يجب عليهم الاتجاه إلى شمال فرنسا. مناطق بريتاني وكوت دامور وفينيستيري بكثبانها الرملية تناسب مزاجهم. أكبر هذه المجموعة تلك الواقعة قرب كيريما الممتدة على مسافة خمسة كيلومترات. وخلف كل هضبة صغيرة يمتد شاطئ جميل، وكل شاطئ يفوق الذي سبقه جمالا.
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عطلة الصيف على أجمل سواحل أوروبا
شاطئ إلاّفونيسي في جزيرة كريت باليونان
إلى أي جزيرة تريد أن تذهب؟ في اليونان 3000 جزيرة، لذا على المرء أن يعرف ما يريد بدقة. أكبر جزر اليونان هي كريت التي يقصدها سنوياً أكثر من مليون زائر يبحثون عن الشمس. الرمال تلمع تحت أشعة الشمس وعلى ضفاف الرمال تمتد المياه الزرقاء التي يعشقها المصطافون. واحد من أجمل هذه الشواطئ هو إلاّ فونيسي بشاطئه الرملي الناعم.
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عطلة الصيف على أجمل سواحل أوروبا
باريا دو مارينا في البرتغال
لشاطئ "الغارفه" وجوه عدة، فهو مناسب للعائلات المصطافة، ومناسب لمن يعشقون الحفلات على الساحل، كما تجتذب أمواجه ونور شمسه عشاق التزلج على الماء. الحافات الصخرية التي يصل ارتفاعها إلى 30 متراً تحمي المنطقة وتجعل من باريا دو مارينا أحد أجمل الشواطئ في البرتغال. وبوسع من يجلس في ميرادورا أن يستمتع بالمنظر البانورامي الساحر.
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عطلة الصيف على أجمل سواحل أوروبا
شاطئ أورزيشوفو في بولندا
تجذب سواحل بحر البلطيق في بولندا السائحين الألمان لا سيما أنّ الفنادق والمطاعم فيها منخفضة الأسعار. تمتد المنتجعات على سواحل البحر بطول 800 كيلومتر، وأشهرها مراكز الجذب السياحية في سوينويسكي أو كولوبريزغ، التي تبعد المصطافين عن ضجيج المدن وحركتها الصاخبة.