تكاليف الحياة اليومية في ألمانيا في ارتفاع مستمر ولكن..

ارتفعت في ألمانيا أسعار المواد والسلع الأساسية بما في ذلك المواد الغذائية والكهرباء وتكاليف السكن في عام 2019، وذلك بمعدل 6,8 بالمائة مقارنة بالمتوسط الأوروبي، وفق آخر الأرقام الصادرة اليوم الاثنين (22 يونيو/ حزيران 2020) عن المكتب الفيدرالي للإحصاء في ألمانيا ومقره بمذينة فيسبادن.

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ومع ذلك لا تزال ألمانيا ضمن البلدان الأقل تكلفة للعيش مقارنة بجيرانها في التكتل الأوروبي. ففي لوكسمبورغ على سبيل المثال سُجل معدل ارتفاع بـ 34 بالمائة، وفي هولندا 16,5 بالمائة، وبلجيكا 15 بالمائة، وفرنسا 14 بالمائة والنمسا 13 بالمائة. فقط في بولندا والتشيك كانت أسعار المواد الغذائية أقل بكثير من ألمانيا.

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ولازالت الحياة في الدنمارك الأغلى تكلفة في القائمة الأوروبية، تليها إيرلندا ثم لوكسمبورغ في المرتبة الثالثة. ويدفع سكان الدول الثلاث على العموم ضعف ما يدفع سكان باقي الدول الأوروبية لشراء مستلزماتهم اليومية. في المقابل صنفت المجر على أنها الأقل تكلفة داخل دول الاتحاد الأوروبي على الإطلاق.

و.ب/ع.ج (د ب أ، أ ف ب)