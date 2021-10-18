تقييم طريقة إحياء ذكرى الهولوكوست

وجهة نظر: جريمة الهولوكست لا تقارن وكلام عباس مخجل ومشين

مقارنة الهولوكوست (بشئ آخر) يجب ألا تبقى دون معارضة ولو لثانية واحدة على الأراضي الألمانية، تقول سارة يوديت هوفمان. وترى أن رد فعل أولاف شولتس المتأخر على محمود عباس يظهر أن خطأ ما يقع في ثقافة تذكر المحرقة النازية.