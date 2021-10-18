تقييم طريقة إحياء ذكرى الهولوكوست

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ألمانيا والحقبة النازية: مجدّداً يدور النقاش حول الذنب وإحياء الذكرى والمسؤولية. هل طريقة إحياء ذكرى الهولوكوست ثابتة؟ وهل تلفت النظر عن جرائم تاريخية أخرى؟ كيف سيبدو مستقبل إحياء الذكرى؟
مقارنة الهولوكوست (بشئ آخر) يجب ألا تبقى دون معارضة ولو لثانية واحدة على الأراضي الألمانية، تقول سارة يوديت هوفمان. وترى أن رد فعل أولاف شولتس المتأخر على محمود عباس يظهر أن خطأ ما يقع في ثقافة تذكر المحرقة النازية.
هل تجوز مقارنة جرائم النازية بجرائم وأعمال عنف أخرى؟ لقد تحول التاريخ الألماني، خصوصا فترة الجرائم النازية وعلى رأسها الهولوكوست إلى مرجع لمقارنات تقود أصحابها بالضرورة للسقوط في المحظور بحكم خصوصية وتفرّد تلك الجرائم.
غضب شديد في ألمانيا وإسرائيل عقب اتهام رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لإسرائيل بارتكاب "هولوكوست" ضد الفلسطينيين. المعارضة الألمانية انتقدت رد فعل شولتس وقالت إنه كان عليه مطالبة عباس بمغادرة ديوان المستشارية.
رفضت وسائل الإعلام الألمانية بشدة تصريحات رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، بمؤتمره الصحفي المشترك مع المستشار الألماني أولاف شولتس، المتعلقة بالهولوكوست والذكرى الخمسين للهجوم على الفريق الأولمبي الإسرائيلي في ميونيخ.
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