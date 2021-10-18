 تقييم طريقة إحياء ذكرى الهولوكوست | واحة الثقافة | DW | 05.11.2022

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واحة الثقافة

تقييم طريقة إحياء ذكرى الهولوكوست

ألمانيا والحقبة النازية: مجدّداً يدور النقاش حول الذنب وإحياء الذكرى والمسؤولية. هل طريقة إحياء ذكرى الهولوكوست ثابتة؟ وهل تلفت النظر عن جرائم تاريخية أخرى؟ كيف سيبدو مستقبل إحياء الذكرى؟

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