تقييم بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر

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مع استمرار فعاليات كأس العالم لكرة القدم في قطر يتواصل الجدل حول نجاح البطولة من عدمه. مؤشرات كثيرة تدل على ارتفاع معدلات المشاهدة . كما أعرب المشجعون هناك عن سعادتهم بمشاهدة أكثر من مباراة في اليوم.
بتأهله إلى الدور نصف النهائي بمونديال قطر، حقق منتخب المغرب إنجازا تاريخيا عربيا وأفريقيا وأنهى هيمنة أوروبا وأمريكا الجنوبية على نهائيات كأس العالم. وقد ساهمت عوامل فريدة خلال المونديال في نجاح أسود الأطلس. فما هي؟
قد تكون دوافع الابتهاج في أي بلد عربي أو أفريقي بنتائج المنتخب المغربي الباهرة في مونديال قطر متشابهة، بيد أنها تأخذ نكهة خاصة عندما تأتي من بلد مغاربي. كما أن لغة كرة القدم بين الجيران المغاربيين لا تخلو من طابع سياسي.
يشتكي لاعبون في كأس العالم من في قطر بقع خضراء غريبة على أطقمتهم وسط تقارير تفيد بأن الملاعب في قطر قد تم تلوينها باللون الأخضر لتغطية بقع أخرى. غير أن الفيفا ينفي هذه المزاعم.
في ظل فضيحة تعصف بالبرلمان الأوروبي بشبهات فساد يشتبه أنه مرتبط بقطر، وعقب الانتقادات لتنظيم الدوحة للمونديال، تحتم على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الدفاع عن زيارته لقطر والرد على الانتقادات.
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