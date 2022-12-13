 تقييم بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر | DW الأخبار | DW | 16.12.2022

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DW الأخبار

تقييم بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر

مع استمرار فعاليات كأس العالم لكرة القدم في قطر يتواصل الجدل حول نجاح البطولة من عدمه. مؤشرات كثيرة تدل على ارتفاع معدلات المشاهدة . كما أعرب المشجعون هناك عن سعادتهم بمشاهدة أكثر من مباراة في اليوم.

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Thousands of demonstrators, some carrying the rianbow flag, passed the flag of Qatar and the flags of other countries where homosexuality is included in the penal code during the Pride Walk in Amsterdam, Netherlands, Saturday, July 30, 2022, calling for equal rights for members of the LGBTI community. A senior Qatari leader overseeing security for the World Cup soccer has told The Associated Press that rainbow flags could be taken off supporters to protect them from being attacked for promoting gay rights.(AP Photo/Peter Dejong)

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28.11.2022 *** A person on November 28, 2022 watches Farideh Moradkhani, the niece of Supreme Leader Ali Khamenei, speaking in a video posted on YouTube. - Iranian authorities arrested the niece of Supreme Leader Ali Khamenei for denouncing the repression of the protest movement in Iran and calling the government a murderous regime, her brother said on November 26. Known for her activism against the death penalty in Iran, Moradkhani is the daughter of Ali Khamenei's sister, who fled with her family in the 1980s to Iraq. Her father Sheikh Ali Tehrani, who died in October, was an opponent of the Shah of Iran before becoming a critic of the Islamic Republic of Iran. (Photo by AFP)

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مونديال قطر.. هكذا أنهى المغرب هيمنة الحرس القديم على كرة القدم 13.12.2022

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قد تكون دوافع الابتهاج في أي بلد عربي أو أفريقي بنتائج المنتخب المغربي الباهرة في مونديال قطر متشابهة، بيد أنها تأخذ نكهة خاصة عندما تأتي من بلد مغاربي. كما أن لغة كرة القدم بين الجيران المغاربيين لا تخلو من طابع سياسي.

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في ظل فضيحة تعصف بالبرلمان الأوروبي بشبهات فساد يشتبه أنه مرتبط بقطر، وعقب الانتقادات لتنظيم الدوحة للمونديال، تحتم على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الدفاع عن زيارته لقطر والرد على الانتقادات.