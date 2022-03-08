تقييمات استخباراتية ترجح ضلوع أوكرانيا في قصف الكرملين وكييف تنفي

قالت صحيفة نيويورك تايمز إن تقييمات أجهزة مخابرات أمريكية كشفت أن وحدة أوكرانية خاصة تابعة للجيش أو المخابرات قد تكون دبرت هجوما بطائرات مسيرة استهدف الكرملين هذا الشهر. وأضافت الصحيفة أن الهجوم يبدو أنه جزء من سلسلة عمليات سرية تسببت في انزعاج مسؤولين في الولايات المتحدة، أكبر مورد للمعدات العسكرية إلى أوكرانيا.

وذكرت أن التقييم الأمريكي يستند إلى اتصالات روسية وأوكرانية جرى رصدها. وقالت إن الولايات المتحدة رصدت محادثات أوكرانية عبر فيها مسؤولون عن اعتقادهم أن بلدهم مسؤول عن الهجوم، فضلا عن رصد اتصالات روسية أشارت إلى أنها ليست عملية مزيفة نفذتها موسكو.

وقالت الصحيفة إن المسؤولين الأمريكيين قالوا إنهم لا يعتقدون أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوقع على جميع العمليات السرية. ونقلت عن المسؤولين أنه من غير الواضح إلى أي مدى قد يكون على علم بمثل هذه العمليات قبل تنفيذها.

واتهمت روسيا أوكرانيا بمحاولة قتل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الهجوم. ونفى زيلينسكي على الفور. وقال الكرملين إن الولايات المتحدة كانت وراء الهجوم وهو ما نفته واشنطن.

من جهته قال أحد كبار مساعدي الرئيس الأوكراني إن كييف ليس لها أي علاقة بهجوم "غريب ولا جدوى منه" بطائرات مسيرة على الكرملين، وقلل من شأن ما ورد في تقريرين إعلاميين أمريكيين.

وقال ميخائيلو بودولياك مستشار الرئيس الأوكراني لرويترز في بيان إن روسيا تحاول تقليص إمدادات الأسلحة إلى كييف باللعب على مخاوف الغرب من تصعيد محتمل بسبب هجمات أوكرانية مزعومة على الأراضي الروسية.



من ناحية أخرى أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي (أف أس بي) اليوم الخميس (25 أيار/مايو 2023) توقيف "مخربين" أوكرانيين على خلفية التخطيط لاستهداف محطات نووية روسية.

وقال الجهاز في بيان نقلته وكالة الأنباء المحلية إن "مجموعة تخريب من جهاز الاستخبارات الخارجية الأوكرانية. حاولت تفجير زهاء ثلاثين خط نقل كهربائي إلى محطتي لينينغراد وكالينين النوويتين" مطلع أيار/مايو بهدف "وقف المفاعلات النووية"، مؤكدا توقيف شخصين أوكرانيين على علاقة بذلك.

وأشار الى أن هؤلاء "تمكنوا من تفجير عمود لخط توتر عالٍ، وزرعوا ألغاما عند قواعد أربعة أعمدة أخرى لخطوط التوتر العالي تابعة لمحطة لينينغراد النووية" الواقعة على مسافة 30 كلم من مدينة سانت بطرسبورغ. وكشف أن أجهزة متفجرة زرعت أيضا قرب سبعة أعمدة لخطوط التوتر العالي مرتبطة بمحطة كالينين النووية.

ولم يكن ممكنا التحقق من هذا التصريحات الروسية من مصادر مستقلة، كما لم تعلق السلطات الأوكرانية على ذلك حتي لحظة نشر هذا الخبر.

ا.ف/ ع.ج.م (رويترز، أ.ف.ب)