تقوية العضلات المقربة مع أوريليا

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العضلة المقربة هي عضلة تستخدم لسحب أطرافنا نحونا، ولكن عادة ما يتم إهمالها في التمارين اليومية. في هذا العدد ستقدم لكم مدربة اللياقة البدنية أوريليا دامان تدريباً لعضلات الفخذين الداخلية.
أكدت دراسة على أن الجمع بين جرعة عالية من فيتامين د، وأحماض أوميغا 3 الدهنية، وبرنامج تدريب رياضي بسيط في المنزل قادر على تخفيض خطر الاصابة التراكمية لخطر الإصابة بالسرطان بشكل كبير عند البالغين ولدى كبار السن.
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