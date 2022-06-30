تقوية العضلات المقربة مع أوريليا

خفض خطر الإصابة بالسرطان أصبح سهلا عبر هذه الخطوات

أكدت دراسة على أن الجمع بين جرعة عالية من فيتامين د، وأحماض أوميغا 3 الدهنية، وبرنامج تدريب رياضي بسيط في المنزل قادر على تخفيض خطر الاصابة التراكمية لخطر الإصابة بالسرطان بشكل كبير عند البالغين ولدى كبار السن.