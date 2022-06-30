 تقوية العضلات المقربة مع أوريليا | صحتك بين يديك | DW | 30.06.2022

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صحتك بين يديك

تقوية العضلات المقربة مع أوريليا

العضلة المقربة هي عضلة تستخدم لسحب أطرافنا نحونا، ولكن عادة ما يتم إهمالها في التمارين اليومية. في هذا العدد ستقدم لكم مدربة اللياقة البدنية أوريليا دامان تدريباً لعضلات الفخذين الداخلية.

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