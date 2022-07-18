تقنين زراعة نبات القنب في ألمانيا لاستخدامات طبية

تقنين استهلاك الحشيش.. هل المنافع أكبر من الأضرار على الصحة؟

الحشيش يقي من الإصابة بفيروس كورونا ويزيد المتعة الجنسية، لكنه قد يؤدي إلى ضعف الإدراك واضطرابات نفسية خطيرة وخاصة لدى الشبان. فهل هو علاج أم خطوة على طريق جحيم الإدمان؟ ماذا يُقال في أضراره ومنافعه؟