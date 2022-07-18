 تقنين زراعة نبات القنب في ألمانيا لاستخدامات طبية | DW الأخبار | DW | 19.07.2022

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DW الأخبار

تقنين زراعة نبات القنب في ألمانيا لاستخدامات طبية

تستعد ألمانيا خلال العامين المقبلين لأن تصبح أكبر سوق قانونية لزراعة نبتة القنب المخدرة في العالم. ويُعتبر هذا قطاع عمل ستُقدر أرباحه بالمليارات دون مخالفة لقوانين البلاد، فضلًا عما يوفّره من فرص عمل جديدة

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