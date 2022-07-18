تقنين زراعة نبات القنب في ألمانيا لاستخدامات طبية

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تستعد ألمانيا خلال العامين المقبلين لأن تصبح أكبر سوق قانونية لزراعة نبتة القنب المخدرة في العالم. ويُعتبر هذا قطاع عمل ستُقدر أرباحه بالمليارات دون مخالفة لقوانين البلاد، فضلًا عما يوفّره من فرص عمل جديدة
الحشيش يقي من الإصابة بفيروس كورونا ويزيد المتعة الجنسية، لكنه قد يؤدي إلى ضعف الإدراك واضطرابات نفسية خطيرة وخاصة لدى الشبان. فهل هو علاج أم خطوة على طريق جحيم الإدمان؟ ماذا يُقال في أضراره ومنافعه؟
يدعم الخضر والليبراليون تقنين القنب الهندي من خلال بيعه في منافذ مرخصة خاصة. وبعد تأييد سياسي اشتراكي للبيع القانوني لهذه المادة المخدرة، ترفض وزارة الصحة ذلك فيما دعا رجال شرطة إلى "التوقف عن تجميل الحديث عن القنب".
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