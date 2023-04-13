 تقنين القنب الهندي في ألمانيا.. ما المسموح به؟ | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 13.04.2023

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صحة

تقنين القنب الهندي في ألمانيا.. ما المسموح به؟

وضعت الحكومة الألمانية خطة جديدة لتقنين القنب الهندي بشكل لا يتعارض مع القوانين واللوائح الأوروبية. ويتضمن المشروع مراحل متعددة تسمح باستهلاك وزراعة القنب الهندي، لكن وفق ضوابط وشروط معينة، فما هي؟

لكل فرد بالغ في ألمانيا سيصبح له الحق في زراعة ثلاث نبتات من القنب الهندي بطريقة قانونية

لكل فرد بالغ في ألمانيا سيصبح له الحق في زراعة ثلاث نبتات من القنب الهندي بطريقة قانونية

في اتفاق الائتلاف الحكومي ، تعهدت الأطراف المشاركة في الحكومة بالسماح ببيع القنب الهندي للبالغين لأغراض ترفيهية في المتاجر المرخصة. لكن تطبيق ذلك رافقته صعوبات قانونية، عززت المخاوف التي كانت موجودة منذ البداية من فشل أو تباطؤ العمل بهذا المشروع بسبب القانون الدولي وقانون الاتحاد الأوروبي.

مختارات

فعلى سبيل المثال، تلتزم دول منطقة شنغن في "اتفاقية تنفيذ شنغن" بـ "حظر التصدير غير المشروع للمخدرات بجميع أنواعها، بما في ذلك منتجات القنب وأيضا هذه الدول هي ملزمة بتسخير قوانينها الزجرية للتصدي لبيع أو شراء أو تسليم هذه المادة".

وكان وزير الصحة الألماني كارل لوترباخ قد قدم الخريف الماضي النقاط الرئيسية لقانون يتضمن مقترحات تقنين بعيدة المدى للقنب الهندي (الحشيش، الماريجوانا) في ألمانيا. والآن تمت مراجعة هذا المشروع وأصبح أكثر تلائما مع قوانين الاتحاد الأوروبي.

ماهي الكمية المسموح بها؟

الحد الأقصى المسموح به قانونيا من القنب الهندي لا ينبغي أن يتعدى 25 غرام. وهذه الكمية لا تعرض صاحبها للمتابعة القانونية ويسمح حملها أيضا في الأماكن العمومية. وكانت الكمية التي تضمنها المشروع السابق تبلغ 30 غراما.

وما لم يتغير في مشروع القانون الجديد مقارنة مع السابق هي الكمية المسموح بها للزراعة الشخصية وهي ثلاث نبتات مزهرة لكل شخص بالغ، بشرط أن تكون هذه النبتات مؤمنة حتى لا يصل إليها الأطفال.

التسابق نحو تقنين القنب الهندي

هل يمكن استهلاك الحشيش في كل مكان؟

يمنع استهلاك القنب الهندي أو الحشيش بالقرب من المدارس أو روضات الأطفال. و في المناطق المخصصة للمشاة يمنع تناوله بعد الساعة الثامنة مساء.

وإذا تم ضبط قاصرين يتعاطون للقنب الهندي فسيخضعون لبرامج التدخل والوقاية. كما يتيح القانون الجديد حذف الإدانات السابقة بحيازة أو زراعة ما يصل إلى 25 غرامًا أو ثلاثة نباتات كحد أقصى من السجل المركزي الفيدرالي عند الطلب.

أين يمكن شراء القنب الهندي؟

في البداية سيقتصر الأمر على الجمعيات غير الربحية التي تزرع القنب الهندي لأغراض ترفيهيةوتوزعها على أعضائها للاستهلاك. أما بيعها في "المحلات التجارية المرخص لها" للأشخاص الذين يبلغون 18 من العمر مثلما كان مخطط له سابقا فقد تم تأجيل هذه الإمكانية للمرحلة الثانية من مشروع التقنين وفق نماذج إقليمية مرفوقة بمتابعة علمية.

وهو ما تم الاتفاق عليه بين الحكومة الألمانية والمفوضية الأوروبية حسب ما جاء في موقع تاغسشاو الألماني.

ماهي القواعد التي تسري على جمعيات القنب الهندي

هذه الجمعيات التي يفترض أن تكون غير ربحية ينبغي أن لا يتعدى عدد أعضائها 500 عضو ويكون السن الأدنى للأعضاء هو 18 عاما. أيضا على هذه الجمعيات تعين مكلفين بحماية الشباب والوقاية من الإدمان ولا يسمح لها بالدعاية. كما يحظر على أعضائها الانتماء لأكثر من جمعية مماثلة.

أيضا هنا الحد الأقصى للكمية المسموح لأعضاء الجمعية الحصول عليها هي 25 غرام من الحشيش في اليوم و50 غرام في الشهر.

وزير الصحة الألمانية كارل لاوترباخ ووزير الزراعة الألماني جيم أوزديمير خلال تقديم خطة تقنين القنب الهندي

وزير الصحة الألمانية كارل لاوترباخ ووزير الزراعة الألماني جيم أوزديمير خلال تقديم خطة تقنين القنب الهندي

لماذا أصلا فكرة التقنين ؟

تبرر الحكومة الألمانية تقنين القنب الهندي بخطتها من أجل دحر السوق السوداء و سحب البساط من الجريمة المنظمة والتحكم في جودة منتجات القنب الهندي.

وتحدث  وزير الصحة كارل لوترباخ العضو في الحزب الاشتراكي الديمقراطي (حزب المستشار شولتس) عن إمداد البالغين بالقنب "ضمن حدود واضحة (...) مصحوبة بتدابير وقائية للشباب". وحسب لاوترباخ فإن "سلع السوق السوداء" غالبا ما تكون ملوثة وتخلق مخاطر صحية إضافية.

أما وزير العدل المنتمي للحزب الديمقراطي الحر (الليبرالي) فيرى أن المنع الكلي للقنب الهندي يجرم عددًا لا يحصى من الأشخاص ويدفعهم إلى الهياكل الإجرامية ويستنزف الكثير من الموارد بالمؤسسات الإدارية والقضائية.

من جهته اعتبر وزير الزراعة الألماني جيم أوزديمير أن تقنين القنب الهندي من خلال مراقبة طريقة زراعته وتوزيعه في إطار نوادي القنب الهندي هو تعزيز لحماية الشباب وصحتهم.

وأكد السياسي المنتمي لحزب الخضر، أنه من خلال المشاريع النموذجية الإقليمية سيصبح بالإمكان البحث أيضا مستقبلا في التوزيع التجاري للقنب الهندي.

  • Cannabis Marihuana (Fotolia/Opra)

    الطبيعة معمل لانتاج مخدرات وسموم قاتلة!

    القنب

    يحتوي نبات القنب على المادة ذات التأثير النفسي "تيترايدروكانابينول" (THC). بجعل من يتناوله يشعر بالبهجة والاسترخاء، كما من الممكن استخدامه كمسكن للألم. تحتوي أزهار النباتات المؤثنة غير المخصبة على كميات عالية من الـ(THC)، ولهذا السبب يتم استخدامها لإنتاج الماريجوانا. بعض أنواع القنب خالية تماما من (THC) وتزرع لإنتاج الألياف.

  • opium poppy (picture alliance/dpa/D.Ramik)

    الطبيعة معمل لانتاج مخدرات وسموم قاتلة!

    أقوى مسكن للألم

    ينتج الخشاش المنوم الأفيون. ولحصاد ذلك، تقطع الكبسولات للسماح للسائل الأبيض (الحلبي) بالخروج والجفاف. يحتوي الخشاش على كميات عالية من المورفين، أقوى مسكنات الألم الدوائية.

  • Pluteus salicinus (picture alliance/dpa/Wildlife)

    الطبيعة معمل لانتاج مخدرات وسموم قاتلة!

    الفطر السحري

    الفطر فنان كيميائي.. بعض أنواع الفطر ينتج مؤثرات نفسية. مثل هذا الفطر ذو اللون الرمادي Pluteus salicinus. ينمو على الخشب ويحتوي على بسيلوسيبين، وهو مركب كيميائي يسبب الهلوسة البصرية والعقلية. ومن الآثار الجانبية الغثيان ونوبات الذعر.

  • Chewing on a coca leaf (Reuters)

    الطبيعة معمل لانتاج مخدرات وسموم قاتلة!

    المخدرات وجبة خفيفة

    تحتوي أوراق نبات الكوكا على مركبات كيميائية مماثلة للكوكايين. إذ تخفف الألم وتعمل كما المنشطات. يعتبر مضغ أوراق الكوكا الخام في كثير من بلدان أمريكا اللاتينية، أمرا شائعا جداً. كما يساعد السياح على التعامل بشكل أفضل مع داء المرتفعات. وبتخمير وتجفيف الأوراق وتجهيزها كيميائياً، ينتج الكوكايين.

  • Angel's trumpet (picture alliance/dpa)

    الطبيعة معمل لانتاج مخدرات وسموم قاتلة!

    أبواق الملاك

    قد يكون النظر إلى هذه الزهرة الجميلة ممتعاً، غير أن تذوقها سام. كل أجزاء هذه الزهرة تحتوي على قلويات، وهي مركبات كيميائية ذات آثار قوية على جسم الإنسان. وحين تؤكل أو تدخن هذه النبتة ستزداد ضربات القلب، وتسبب الهلوسة. كما هو الحال مع كافة المخدرات الطبيعية، وإيجاد الجرعة المناسبة أمر صعب. إذ تقع حوادث مميتة في كثير من الأحيان.

  • Datura inoxia, Datura inoxia, toloache, thornapple (picture-alliance/blickwinkel/R. Koenig)

    الطبيعة معمل لانتاج مخدرات وسموم قاتلة!

    نبات الداتورة

    تعرف الداتورة على شبكة الانترنت بـ (thornapples)، كمخدرات طبيعية. وهي فكرة سيئة جداً. إذ تسبب هذه النبتة هلوسة قوية، مع ابتعاد كامل عن الواقع. ويميل متعاطو هذه المادة إلى إيذاء أنفسهم بشدة تحت تأثيرها.

  • Peyote cactus (picture-alliance/WILDLIFE)

    الطبيعة معمل لانتاج مخدرات وسموم قاتلة!

    صبار مخدر

    يمتلئ صبار (Peyote cactus) الذي ينمو في المكسيك وتكساس، بالميسكالين، وهو مركب مهلوس غير قانوني بموجب الاتفاقية الدولية للمؤثرات العقلية. ميسكالين يغير عمليات التفكير والإحساس بالوقت والوعي الذاتي. يقطع الصبار إلى أجزاء للأكل أو يغلى مع الشاي. ويُذكر بأن بعض أنواع الصبار عرضة للانقراض.

  • Myristica seeds (picture alliance/CTK/R. Pavel)

    الطبيعة معمل لانتاج مخدرات وسموم قاتلة!

    جوزة الطيب

    كمية كبيرة من جوزة الطيب من شأنها أن تعطي تأثير المخدر، لاحتوائها على الميريستيسين، المركب الذي يسبب الهلوسة. ولكن لا داعي للقلق. إذ أن استعمال جوزة الطيب كتوابل فقط قد لا تصل حد تلك الجرعة المخدرة. غير أن استعمالها المفرط يؤدي إلى حدوث آثار جانبية مثل الصداع والغثيان والإسهال.

  • Mitragyna speciosa (picture-alliance/Arco Images/Sunbird Images)

    الطبيعة معمل لانتاج مخدرات وسموم قاتلة!

    أوراق مخدرة

    نعم، هذا صحيح، جنوب شرق آسيا هو موطن شجرة القرطوم الأصلي. وتتضمن أوراق هذه الشجرة مركب الأفيونيات مثل (Mitragynine) الذي يستخدم لأغراض دوائية. إذ تمضغ الأوراق لتسكين الألم أو لزيادة الشهية أو معالجة الإسهال.

  • tobacco plant (picture alliance/ZB)

    الطبيعة معمل لانتاج مخدرات وسموم قاتلة!

    نبتة تقتل الملايين سنويا

    ينتج التبغ مواد كيميائية سامة ومسببة للإدمان، كالنيكوتين ومواد شبه قلوية. مع هذا الخليط من المواد الخطيرة يصبح تدخين هذه الأوراق أو أكلها بالغ الخطورة على جسم الإنسان. بريجيت أوستراث/ ريم ضوا.


 