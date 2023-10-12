 تقنين الحشيش في كندا.. هل حقق النتائج المرجوة؟ | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 12.10.2023

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منوعات

تقنين الحشيش في كندا.. هل حقق النتائج المرجوة؟

قّننت كندا قبل خمس سنوات استخدام القنب الهندي (الحشيش) لأجل تقليل الجريمة وضبط السوق ومنع المنتجات المضرة بالصحة. لكن هل حققت السلطات هدفها من هذا التقنين؟ النتائج متباينة للغاية.

تقنين الحشيش في كندا.. هل حقق النتائج المرجوة؟

تقنين الحشيش في كندا.. هل حقق النتائج المرجوة؟

عام 2018 قننت كندا استخدام القنب الهندي (الحشيش) لأجل أهداف الصحة العمومية وتقليل الجريمة خصوصاً تجارة المخدرات. الآن بعد خمس سنوات، مجموعة من الدراسات تتحدث عن نتائج متبانية.

مختارات

استخدام رموز الاستجابة السريعة (QR Code) منتشر عبر العالم، لكن في هولندا، أضحت التقنية وسيلة جديدة لتجار المخدرات للوصول إلى جمهورهم وبيع منتجاتهم.

وضعت الحكومة الألمانية خطة جديدة لتقنين القنب الهندي بشكل لا يتعارض مع القوانين واللوائح الأوروبية. ويتضمن المشروع مراحل متعددة تسمح باستهلاك وزراعة القنب الهندي، لكن وفق ضوابط وشروط معينة، فما هي؟

ربط خبراء بين تسمم الأطفال في مقاطعات كندية وبين تشريع يتيح استهلاك أغذية تحتوي على القنب الهندي (الحشيش)، مطالبين بإجراءات تحول دون وصول الأطفال إلى هذه الأطعمة.

ووفقاً لمقالة نُشرت في مجلة الجمعية الطبية الكندية، فإن النتائج المتعلقة بالصحة، إما إدمان القنب، أو زيارات الطوارئ الصحية المرتبطة بالقنب، أو القيادة تحت تأثير استهلاك القنب، إما زادت أو لا تزال ثابتة.

لكن في الجانب الآخر، كان هناك انخفاض في عدد الاعتقالات الجنائية والتهم المتعلقة بتعاطي القنب الهندي، ما يعني عدم متابعة الكثير من الشباب وخلو بياناتهم الشخصية من أيّ متابعات قضائية.

ووفقاً لهذه النتائج، فهناك تداعيات إيجابية فيما يخصّ مجال العدالة والقضايا القانونية، لكن لا يوجد تأكيد مباشر على الصحة العامة. ويتيح تقنين الحشيشفي البلاد استهلاك ما يصل إلى 30 غراما (1.06 أونصة) من القنب في الأماكن العامة.

ويتيح القانون كذلك ببيع منتجات القنب بالتجزئة سواء في المتاجر أو عبر الإنترنت. كما يمكن للسكان كذلك زراعة وبيع كميات محدودة من القنب المزروع محلياً، لكن تم وضع قيود كبيرة فيما يخصّ القيادة تحت تأثير الحشيش.

وبعد التقنين، زاد استخدام القنب من 22 في المئة إلى 27 في المئة، لكن دون تأثير كبير على معدل الاستهلاك اليومي، خصوصاً بين الشباب.

بيد أنه بينت الأرقام زيادة بنسبة 20 في المئة في معدلات دخول المستهلكين لقسم الطوارئ، وكذلك في رعاية النساء الحوامل، وارتفاعاً بمقدار ثلاثة أضعاف في حالات الطوارئ المتعلقة بالتسمم بالقنب بين الأطفال.

سوشميثا راماكريشنان/ع.ا

  • A woman packing a stroller into a car (DW/E. Van Nes)

    المخدرات في الولايات المتحدة ألأمريكية: جيسي وخالتها

    بداية اليوم

    جيسي تبقى في مقعد الأطفال داخل السيارة في الوقت الذي تسحب فيه شريل عربة الأطفال من الصندوق الخلفي للتوجه مع البنت الصغيرة إلى مركز التسوق. لا تقوم السيدة المتقاعدة شريل في الغالب بهذه الرحلات، لأنها تكون متعبة. فهي تفضل البقاء في البيت مع الطفلة الصغيرة أو تذهب معها إلى ساحة اللعب، أو تقومان بزيارة أخت جيسي التي تسكن عند أقارب.

  • A woman standing in her kitchen (DW/E. Van Nes)

    المخدرات في الولايات المتحدة ألأمريكية: جيسي وخالتها

    تنفس الصعداء في يوم مجهد

    تربية بنت تبلغ من العمر ثلاث سنوات أمر يجهد امرأة عمرها 71 سنة. في الولايات المتحدة الأمريكية يزداد عدد الأجداد المرغمين على السهر من أجل تربية الأحفاد، لأن الأبوين مدمنان على المخدرات، لاسيما من خلال استعمال أفيونيات توجد أيضا في أدوية مهدئة. وتفيد دراسات أن 12 في المائة من الأطفال في ولاية أريزونا يعيشون لدى أقارب مثل الخالة شريل، وبينهم تسعة في المائة لدى الأجداد.

  • A teddy bear on a stack of papers (DW/E. Van Nes)

    المخدرات في الولايات المتحدة ألأمريكية: جيسي وخالتها

    متاعب بيروقراطية وعدم مساواة

    بداية يوليو/ تموز الفائت 2018 دخل حيز التنفيذ في الولايات المتحدة الأمريكية قانون يُراد منه مساعدة الأجداد الذين يسهرون على تربية أحفادهم. ومن بين الأشياء التي ينص عليها القانون تقديم معلومات حول حق التبني، والخدمات الاجتماعية ودعم التطبيب النفسي. لكن القانون لا يحل مشكلة تتمثل في أن أعضاء العائلة الذين يربون طفلا لا يحصلون على نفس الدعم المالي مثل الآباء بالتبني.

  • A girl sitting on the merry-go-round while an older woman stands beside her (DW/E. Van Nes)

    المخدرات في الولايات المتحدة ألأمريكية: جيسي وخالتها

    قسط من المتعة

    جيسي كانت تخاف قبل جلوسها لأول مرة فوق أرجوحة على شكل خيل. عندما اشترت شريل التذاكر، سأل الرجل خلف الشباك عن جيسي. "إنها ابنتي"، أجابت شريل. وهي تعتقد أن والدة البنت ماتزال على قيد الحياة، لكنها لا تعرف أين وهل تخضع لإعادة تأهيل من المخدرات. والمرة الأخيرة تمت رؤيتها في الخريف الماضي.

  • Two pairs of feet: one of an older woman and one of a little girl (DW/E. Van Nes)

    المخدرات في الولايات المتحدة ألأمريكية: جيسي وخالتها

    السهر على أن تستمر الحياة

    شريل تعلم أنه بسبب سنها لن تشهد جيسي وهي في سن الرشد. فهي تعاني من مشاكل صحية والحياة مع جيسي ترهقها ـ لكن ذلك يجلب لها أيضا الكثير من الفرح. شريل تعتقد أنه من المهم بالنسبة إلى البنت أن تكبر في حضن العائلة بدلا من أن تكبر عند غرباء. وإذا توفيت شريل، فإن ابنها، عم جيسي سيعتني بالصغيرة.

  • A woman holding a struggling girl at a table (DW/E. Van Nes)

    المخدرات في الولايات المتحدة ألأمريكية: جيسي وخالتها

    أفراح الأحد

    يوم الأحد تذهب شريل وجيسي إلى الكنيسة. وجيسي صغيرة للمشاركة في القداس، لكنها تذهب إلى قداس الأطفال. بعدها تلتقيان مع أسر أخرى في قاعة البلدية. والكنسية تدعم شريل التي فقدت ثلاثة أزواج وابنا بسبب الإدمان على المخدرات. وجيسي هي أملها الأخير، تعتقد شريل.

  • A kid pushing a woman through her living room (DW/E. Van Nes)

    المخدرات في الولايات المتحدة ألأمريكية: جيسي وخالتها

    دفع ماما إلى الأمام

    شريل تعاني من آلام ظهر مستمرة والتهاب المفاصل في اليدين وآلام النسا في الرجلين. وهي تضع حزاما لدعم الظهر من شأنه التقليل من الآلام، وتحتاج إلى أدوية مهدئة. ولا خيار آخر أمامها، لاسيما إن أرادت طفلة صغيرة اللعب معها ومشاكستها.

  • A group of people standing around a birthday cake (DW/E. Van Nes)

    المخدرات في الولايات المتحدة ألأمريكية: جيسي وخالتها

    عيد ميلاد سعيد

    جيسي تحتفل بعيد الميلاد ـ أضحى عمرها ثلاث سنوات. وشريل استدعت فقط عددا قليلا من الضيوف، لكي لا تشعر البنت الصغيرة بالإجهاد. جيسي لها أخت وأخ: أختها الأكبر تعيش عند أخ شريل وزوجته اللذين لم يتمكنا من تربية طفلين. أما أخ جيسي الصغير فتبنته عائلة غريبة.

  • A girl lying on the floor surrounded by balloons (DW/E. Van Nes)

    المخدرات في الولايات المتحدة ألأمريكية: جيسي وخالتها

    مشاكل صحية

    قبيل شعور والدة جيسي بآلام الوضع كانت لا تزال تأخذ الميثامفيتامين. وعندما رأت جيسي نور الحياة كانت تصرخ وتبكي وترتعش ـ وهي أعراض تقليدية أثناء التخلص من المخدرات. منذ تلك اللحظة وجيسي تقاوم جملة من المشاكل الصحية، وهي تخضع للمراقبة الطبية لتفادي أضرار إضافية.


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