 تقنية فورومولا واحد - لإحدى فئات مرسيدس | عالم السرعة | DW | 21.10.2022

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عالم السرعة

تقنية فورومولا واحد - لإحدى فئات مرسيدس

مرسيدس إيه إم جي تبتكر فئة سي بعزم 408 حصان وبمحرك كهربائي. تم التخلي عن الفئتين إيه و بي. وهكذا تتطور السيارة إلى علامة تجارية فاخرة لتعود الفئة سي كأصغر طراز من مرسيدس.

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