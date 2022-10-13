تقنية فورومولا واحد - لإحدى فئات مرسيدس

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مرسيدس إيه إم جي تبتكر فئة سي بعزم 408 حصان وبمحرك كهربائي. تم التخلي عن الفئتين إيه و بي. وهكذا تتطور السيارة إلى علامة تجارية فاخرة لتعود الفئة سي كأصغر طراز من مرسيدس.
مشروع نقل صديق للبيئة وموفر تقدمه شركة تونسية ألمانية. الشاحنة الصغيرة أو "باكو" كما تسمى في تونس، يريد مبتكرها نشرها في القارة الأفريقية لتكون حلا رخيصا وصديقا للبيئة لقطاع النقل. تقرير من إعداد كارلا رايتر
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