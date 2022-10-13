تقنية فورومولا واحد - لإحدى فئات مرسيدس

"باكو" - شركة ألمانية تونسية ناشئة تصنع سيارة تعمل بالطاقة الشمسية

مشروع نقل صديق للبيئة وموفر تقدمه شركة تونسية ألمانية. الشاحنة الصغيرة أو "باكو" كما تسمى في تونس، يريد مبتكرها نشرها في القارة الأفريقية لتكون حلا رخيصا وصديقا للبيئة لقطاع النقل. تقرير من إعداد كارلا رايتر