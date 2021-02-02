 تقنية ضوئية ألمانية تفتح نافذة نور لمصابين بالعمى | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 03.02.2021

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صحة

تقنية ضوئية ألمانية تفتح نافذة نور لمصابين بالعمى

ضوء خاص يفتح نافذة من النور للمصابين بالتنكس البقعي المرتبط بالسن، وللآخرين الذين يعانون من التهاب الشبكية الصباغي. كيف ذلك؟

Augenoptiker - Ausbildung

يصاب البعض في العادة بالتهاب الشبكية الصباغي الوراثي (RP) بين العقدين الثالث والخامس من العمر، ويؤدي في بعض الحالات إلى العمى. وفي ألمانيا مثلا يعاني ما بين 30 و40 ألف إنسان من هذا المرض، أما في العالم فيبلغ عدد المصابين به حوالي 3 مليون إنسان.

مختارات

نقاط سوداء أو ما تشبه النجوم البيضاء اللامعة تظهر فجأة أمام عينك عند النهوض من الفراش بسرعة. ظاهرة يعرفها الكثيرون وتلازمها رعشة بسيطة في الساقين. الأطباء يربطون اضطراب الرؤية بأسباب مرضية بعضها خطير، تعرف عليها.

يسفر التنكس البقعي المرتبط بالسن (AMD) إلى عمى حوالي 5 آلاف إنسان كل سنة في ألمانيا. وكلما استبد المرض بالمرء أدى ذلك لتدهور نظره.

إحدى الطرق لمواجهة المرضين السابقين تكون بتكييف ظروف الإضاءة للمصابين عن طريق ضبط شدة الضوء. ومع زيادة حدة الإبصار، يصبح الإدراك البصري أقل إرهاقاً.

يعمل فريق بحثي ألماني مشترك من Frauenhofer-Anwendungszentrum Soest وقسم تقنيات الطاقة الكهربائية في معهد Suedwestfalen للعلوم التطبيقية على تكييف طيف الإنارة وفق حالة عين كل مصاب. الخبر تناقلته وسائل إعلام ومواقع ألمانية تعنى بالصحة ومنها "هايل براكسس".

كخطوة أولى يعمل الباحثون على تطوير ضوء LED (الثنائي الباعث للضوء Light-emitting Diode) بطيف لوني مكيف حسب حال العين المصابة عن طريق دمج LED بمرشحات (فلاتر) ضوئية للرؤية. ومن ثم تعديل طيف انبعاث ضوء LED إلكترونياً.

جدير بالذكر أن المشروع البحثي يكلف 10 آلاف يورو تبرعت بها جمعية ألمانية تُعنى بالمصابين بالعمى وضعاف البصر.

خ.س

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    كيف نحمي أعيننا من الإرهاق

    مهام كبيرة تقع على عاتقها

    تقوم أعيننا بأداء مهام كبيرة جدا، فهي تتأقلم مع المسافات القريبة والبعيدة، وترسل معلومات ليقوم الدماغ بتحويلها إلى صور.

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    كيف نحمي أعيننا من الإرهاق

    القراءة ليلا وتأثيرها على العين

    عند القراءة تعمل العين بدقة كبيرة، في النهار يكون الأمر سهلا. وفي الليل تتأقلم العين مع الضوء الخافت إلا أن الأمر يكون أصعب، إذ لا تستطيع العين رؤية الصورة بوضوح تام.

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    كيف نحمي أعيننا من الإرهاق

    مشاهدة التلفزيون تشكل تحديا للعين

    في غرفة مظلمة يحدق المرء في الصور المهتزة، وهو ما يتسبب في إرهاق العين بسرعة كبيرة، مما يؤدي إلى الصداع أيضا. ولهذا ينصح أطباء العيون باستخدام مصدر ضوئي إضافي عند مشاهدة التلفزيون.

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    كيف نحمي أعيننا من الإرهاق

    البعد الأمثل لمشاهدة التلفزيون

    عند مشاهدة التلفزيون نادرا ما نرمش وخاصة عندما نجلس بالقرب من الشاشة. ما يجعلنا نشعر بحرقة واحمرار في العينين مع مرور الوقت. ولهذا ينصح بالجلوس على بعد ثلاثة أمتار على الأقل من الجهاز.

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    كيف نحمي أعيننا من الإرهاق

    لسلامة أدائهما

    للحفاظ على سلامة أداء العينين، لابد من بعض التغيير. وهذا يعني أنه يجب على المرء أن ينظر دائما إلى مسافات بعيدة. ويبقى الرمش (فتح وإغلاق) الجفنين مهما أيضا. إذ يساهم في انتشار سائل الدموع الذي يزود العين بالمواد المغذية ويحميها من الجفاف.

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    كيف نحمي أعيننا من الإرهاق

    ضرورة إراحة العين

    من يقرأ لفترة طويلة تحت ضوء خافت يجب أن يقرب الكتاب جدا من عينيه ليستطيع القراءة. وهذا ما يجهد العين ويضعف أداءها بشكل مؤقت. ولكن العيون السليمة سرعان ما تتعافى بعد فترة من الراحة. ولهذا ينصح بإراحة العين بانتظام.

    الكاتب: DW/ دالين صلاحية


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