تقنية السيارات ذاتية القيادة تساعد المكفوفين

"تمييز مزدوج".. نساء من ذوات الإعاقة يروين معاناتهن!

رغم تغلبهن على العديد من الصعوبات في الحياة اليومية فإن الطريق مازال شاقا وطويلا أمامهن. ثلاث سيدات من ألمانيا، كرواتيا والعراق يتحدثن عن "معاناة مزدوجة" للنساء من ذوات الإعاقة وما تغير في حياتهن بعد جائحة كورونا.