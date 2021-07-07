تقنية التعرف على الوجه لمنع الأطفال من استخدام ألعاب الفيديو ليلاً

تبدأ شركة "تنسنت" الصينية العملاقة للألعاب التي سبق أن حظرت على الأطفال اللعب ليلاً باعتماد تقنية التعرف على الوجه لمنع القصّر من التحايل على هذا الحظر.
وتمنع التشريعات المرعية الإجراء في الصين رسمياً من تقل أعمارهم عن 18 عاماً من استخدام ألعاب الفيديو عبر الإنترنت بين الساعة العاشرة مساءً والثامنة صباحاً، وهو إجراء يهدف إلى الحدّ من الإدمان ومشاكل النظر لدى الصغار.
واستحدثت "تنسنت" لهذا الغرض نظام تسجيل للأسماء مع التحقق من العمر. لكن أولاداً ومراهقين كانوا يستخدمون حسابات أنشأها الكبار للتحايل على الحظر.
وفي ضوء هذا الواقع، قررت الشركة تعزيز نظامها، بحيث بات على أي شخص يلعب بعد العاشرة مساءً بحساب لأحد البالغين أن يخضع لاختبار التعرف على الوجه.
وفي رسالة توضيحية نُشرت قبل أيام على شبكة التواصل الاجتماعي "وي تشات"، توجهت الشركة إلى الصغار بالنصيحة الآتية: "ضعوا هواتفكم بعيداً واخلدوا إلى النوم".
وسيكون التعرف على الوجه إلزامياً ايضاً من اليوم فصاعداً لتغيير إعدادات نظام "التحكم الأبوي" الذي كان في إمكان للوالدين أصلاً تنشيطه للحد من وقت لعب أطفالهم.
وكانت منظمة صينية لحماية الأطفال رفعت دعوى قضائية على "تنسنت" في حزيران/يونيو، واتهمتها بجعل القاصرين "مدمنين" وبعدم التحقق بجدية من عمر المستخدمين ووقت اللعب.
وعززت السلطات الصينية التشريعات في السنوات الأخيرة لمحاربة الألعاب التي تعتبر شديدة العنف والتي قد تدفع اللاعبين إلى الإدمان أو تتسبب للصغار منهمبقصر النظر.
ر.ض/ز.أ.ب (أ ف ب)
-
ألعاب الفيديو ... شخصيات محفورة في ذاكرة الأجيال
ماريو..السباك الإيطالي
ماريو هو شخصية الحظ لشركة نينتدو، قام بتصميمها المصمم الياباني شيغيرو مياموتو. وماريو هو سباك إيطالي اشتهر بقبعته الحمراء. أصبح ماريو من أكثر الشخصيات المعروفة عالمياً وله العديد من الألعاب على أجهزة نينتندو وغيرها من منصات الألعاب. أحد أشهر سلسلة الألعاب والتي مازالت تلقى إقبالا كبيرا هي، "سوبر ماريو".
-
ألعاب الفيديو ... شخصيات محفورة في ذاكرة الأجيال
القنفذ سونيك
جاء سونيك إلى عالم ألعاب الفيديو عام 1991 عندما أنتجت شركة سيجا "القنفذ الأزرق" كشخصية رئيسية في لعبة مغامرات. سونيك جلب أيضاً الحظ لشركة سيجا التي قدمتها إلى أجهزة ميغا درايف ذو الـ 16 بت. وتم إنتاج سلسلة من اللعبة التي ساهمت في نجاح الشركة وأدخلتها نادي كبار مطوري ألعاب الفيديو في التسعينيات القرن الماضي.
-
ألعاب الفيديو ... شخصيات محفورة في ذاكرة الأجيال
كيربي القرمز التي تأكل أعدائها
"كيربي" هي بطلة لعبة فيديو من تصميم مختبر هال وشركة نينتندو . لديها القدرة على أكل الأعداء والأشياء بما يساهم في تطوير مهاراتها. اشتهرت اللعبة بالشخصيات اللطيفة والموسيقى البهجة. وتم تحديثها لتصبح ثلاثية الأبعاد. وتشمل سلسلة كيربي أكثر من عشرين مستوى، كما بيع منها أكثر من 34 مليون نسخة في جميع أنحاء العالم، وتم تصنيفها ضمن أفضل 50 لعبة فيديو الأكثر مبيعا على الإطلاق.
-
ألعاب الفيديو ... شخصيات محفورة في ذاكرة الأجيال
زيلدا ولينك في عالم أسطوري
ذا ليجيند أوف زيلدا، سلسلة ألعاب بيع منها أكثر من 47 مليون نسخة. وتدور قصة اللعبة الأسطورية في عالم هايرول الخيالي. اللعبة أنتجتها شركة نينتندو وصممها نفس مصمم سلسلة ألعاب ماريو. اللعبة تضم أكثر من 12 شخصية. و"لينك" هو أحد الشخصيات الرئيسية في اللعبة.
-
ألعاب الفيديو ... شخصيات محفورة في ذاكرة الأجيال
باك مان الياباني الشهير
أقدم الألعاب وأوسعها انتشاراً وأكثرها شهرة منذ صدورها عام 1980. شخصية اللعبة شكلت ظاهرة إجتماعية وقت صدورها في اليابان وانتشرت حمى باك مان (Pac-Man) آنذاك في مختلف أرجاء العالم بما فيها الولايات المتحدة. وبيعت العديد من المنتجات الترويجية التي تحمل رسوم اللعبة، كما صدرت مسلسل رسوم متحركة بنفس شخصيات اللعبة بالاضافة إلى أغنية بوب. وحتى وقتنا الحاضر مازالت تلقى هذه اللعبة اعجاب الكثيرين حول العالم.
-
ألعاب الفيديو ... شخصيات محفورة في ذاكرة الأجيال
نجمة الألعاب لارا كروفت
اشتهرت شخصية لارا كروفت (Lara Croft) أكثر من اللعبة التي كانت بطلتها "تومب رايدار" (Tomb Raider) أو مغيرة القبور، و التي تم إصدار 8 أجزاء منها. صدرت اللعبة عام 1996 ولكنها تطورت لتصبح من أشهر الألعاب على الاطلاق. بل وأصبحت لارا كروفت شخصية خيالية محبوبة ومن النجمات. ولم تتوقف نجوميتها عند هذا الحد، بل وصلت إلى حد تصوير فيلم يحمل اسم اللعبة وأدت دور لارا كروفت النجمة أنجيلنا جولي.
-
ألعاب الفيديو ... شخصيات محفورة في ذاكرة الأجيال
شخصيات عديدة وشهيرة في " القتال المميت"
الألعاب القتالية أيضاً بدأت في الظهور مع تطور إمكانات الحواسيب. "مورتال كومبات" أو القتال المميت هي سلسلة ألعاب فيديو قتالية دموية وعنيفة، من إنتاج شركة ميدواي للألعاب الأمريكية وصدر الجزء الأول منها عام 1992. اللعبة بها نحو مائة شخصية تتطور في كل إصدار.
-
ألعاب الفيديو ... شخصيات محفورة في ذاكرة الأجيال
مليارات الأرباح
تدر صناعة ألعاب الفيديو أرباحا طائلة، وأصبحت تتطور بسرعة مستفيدة من التطور التكنولوجي والرقمي المتسارع حتى أضحت الألعاب الحديثة تحاكي الواقع بدرجة مذهلة وتبدو واقعية جدا. بيد أن ألعاب الفيديو الأسطورية مازالت محفورة في ذاكرة أجيال كثيرة.
الكاتب: وفاء البدري