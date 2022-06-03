تقنية استبدال البطاريات في النرويج

دراسة: تشغيل موسيقى بيتهوفن يقلل استهلاك السيارة للطاقة

قد لا يولي السائقون اهتماما بالموسيقى التي يشغلونها أثناء القيادة. لكن دراسة لإحدى شركات السيارات الكهربائية، كشفت عن أن الاستماع إلى مقطوعات كلاسيكية للموسيقي العالمي، بيتهوفن، لها تأثير على سلوك السائق واستهلاك الطاقة.