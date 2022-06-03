 تقنية استبدال البطاريات في النرويج | عالم السرعة | DW | 10.06.2022

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عالم السرعة

تقنية استبدال البطاريات في النرويج

نجحت تقنية استبدال البطارية التي أطلقتها شركة نيو للسيارات الكهربائية في السوق الصينية، الآن تريد الشركة الدخول بهذه التقنية الى السوق الأوروبية. سافرنا الى النرويج لتجربة هذه التقنية.

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