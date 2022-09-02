تقنيات الواقع الافتراضي المعزز لمواجهة الخوف

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يعد التعرض أو ما يعرف بمواجهة المخاوف جانباً مهماً جداً للعلاج الناجح والتعافي. وكي يتسنّى القيام بذلك في مساحة محمية قدر الإمكان، يستعان منذ فترة بتقنيات الواقع الافتراضي أيضاً.
طور باحثون بجامعة بازل تطبيقا جديدا يساعد المستخدمين على محاربة مخاوفهم تجاه العناكب. ويعلم التطبيق كيفية التعامل مع الخوف من أجل التخلص منه. كيف؟
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