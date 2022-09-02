 تقنيات الواقع الافتراضي المعزز لمواجهة الخوف | صحتك بين يديك | DW | 02.09.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

صحتك بين يديك

تقنيات الواقع الافتراضي المعزز لمواجهة الخوف

يعد التعرض أو ما يعرف بمواجهة المخاوف جانباً مهماً جداً للعلاج الناجح والتعافي. وكي يتسنّى القيام بذلك في مساحة محمية قدر الإمكان، يستعان منذ فترة بتقنيات الواقع الافتراضي أيضاً.

المزيد من المركز الإعلامي

التوهم المرضي - ما أسبابه وكيف نعالجة؟

التوهم المرضي - ما أسبابه وكيف نعالجة؟ 02.09.2022

الرهاب الاجتماعي في زمن الجائحة

الرهاب الاجتماعي في زمن الجائحة 02.09.2022

لياقة بدنية: تمرين الإطالة أثناء الجلوس

لياقة بدنية: تمرين الإطالة أثناء الجلوس 02.09.2022

DW In Good Shape Sendungslogo arabisch

صحتك بين يديك - صحة القدمين من صحة الجسم 25.08.2022

المزيد صحتك بين يديك

DW In Good Shape Sendungslogo arabisch

صحتك بين يديك - كيف نتعامل مع مخاوفنا؟ 02.09.2022

آلام البطن والمعدة بسبب الإجهاد

آلام البطن والمعدة بسبب الإجهاد 02.09.2022

ما تأثير الخوف على اجسادنا؟

ما تأثير الخوف على اجسادنا؟ 02.09.2022

فرط التنفس - هل نسينا كيف نتنفس؟

فرط التنفس - هل نسينا كيف نتنفس؟ 02.09.2022

اقرأ أيضا

20.02.2013 DW fit und gesund spinnenangst

هل تخاف من العناكب؟ هذا التطبيق قد يساعدك في التغلب على ذلك 27.10.2021

طور باحثون بجامعة بازل تطبيقا جديدا يساعد المستخدمين على محاربة مخاوفهم تجاه العناكب. ويعلم التطبيق كيفية التعامل مع الخوف من أجل التخلص منه. كيف؟