صحتك بين يديك

تقنيات الواقع الافتراضي المعزز لمواجهة الخوف

يعد التعرض أو ما يعرف بمواجهة المخاوف جانباً مهماً جداً للعلاج الناجح والتعافي. وكي يتسنّى القيام بذلك في مساحة محمية قدر الإمكان، يستعان منذ فترة بتقنيات الواقع الافتراضي أيضاً.