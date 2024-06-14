تقنيات الذكاء الاصطناعي تُحدث ثورةً في موسم الحج 2024

يشهد موسم الحاج لهذا العام تغييرات كبيرة نتيجة استخدام التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، التي حولت عملية الحج إلى تجربة مثيرة. نستعرض هنا بعض أبرز هذه التقنيات المستخدمة وكيف أحدثت ثورة في تجربة اداء مناسك الحج.

مع توافد الحجيج إلى مكة وبدء موسم الحج، حيث أعلنت السعودية أنها استقبلت أكثر من 1.5 مليون حاج خلال موسم الحج لهذا العام 2024، يلمس الزائر للبقاع المقدسة تطورا تكنولوجيا في عملية الحج وشعائره عبر استخدام الذكاء الاصطناعي.

ولطالما كان التنقل بين جوانب منطقة المشاعر المقدسة يمثل مشكلة مع طول المسافة وازدحام الناس، كما أن عملية الإرشاد كانت عملية معقدة نظرا لقدوم الحجيج من بلاد كثيرة مختلفة وعدم اتقانهم لغة أجنبية، ما كان يخلق بعض الخوف والفوضى من الحجاج، خاصة من كبار السن خوف الضياع وعدم التمكن من التواصل مع الجهات المعنية.

بيد أن الجهات المعنية لتحضيرات مناسك الحج تؤكد أن تلك المشاكل باتت من الماضي بفضل التقنيات الحديثة والتطبيقات الذكية للحجيج وأيضا وسائل النقل المتطورة التي وفرتها؛ بهدف تيسير أداء المناسك على الحجاج. فما هي أبرز التقنيات المستخدمة؟

تاكسي الحرم الطائر

بحسب وكالة الأنباء السعودية، دشن وزير النقل السعودي المهندس صالح بن ناصر الجاسر، في المشاعر المقدسة، تجربة التاكسي الجوي ذاتي القيادة. تضمنت التجربة، التي تم تطبيقها لأول مرة، إقلاع التاكسي الجوي الكهربائي بشكل عمودي، وتعد هذه الطائرة أول تاكسي جوي في العالم، مرخص من سلطة طيران مدني. وتعد تجربة التاكسي الجوي إحدى مبادرات منظومة النقل والخدمات اللوجستية ضمن 32 تقنية حديثة تطبق في حج هذا العام.

روبوت يتكلم 11 لغة

التقنية الحديثة في المواصلات داخل الحرم والتواصل بين الجهات المعنية والإرشاد وتلقى المعلومة سهلت كثيرا عملية الحج ورفعت عن كاهل زائر المشاعر المقدسة العديد من المشاكل التي كانت تشغل باله. وعلى صفحة الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين فإن الروبوت التوجيهي الذكي في المسجد الحرام تم دمجه ضمن الخدمات المقدمة ليقدم خدمات الإفتاء بالترجمة الفورية بـ (11) لغة عالمية، وهي: اللغة العربية، الإنجليزية، الفرنسية، الروسية، الفارسية، التركية، الملاوية، الأوردية، الصينية، البنغالية وكذلك لغة الهوسا للرد على استفسارات السائلين الشرعية، ويحتوي الروبوت على شاشة (21 بوصة) تعمل باللمس.

نظافة الحرم وتوزيع مياه زمزم

استحدثت وكالة الخدمات والشؤون الميدانية ما أطلقت عليه اسم "مكانس التطهير الذكية"، التي تعمل بشكل يدوي وإلكتروني، عن طريق التطبيق الذكي الخاص بها والمزود بتقنية خرائط الذكاء الاصطناعي كما تم الاستعانة بالروبوتات الذكية لتوزيع عبوات مياه زمزم. كما أطلقت شركة الزمازمة جهاز الخدمة الذاتية لتمكين الحجاج من الحصول على عبوات ماء زمزم في مساكنهم مجانا، بدون تدخل بشري، حيث دُشن الجهاز الذي أطلقت عليه ( بشرى زمزم ) في ١٠ مواقع للخدمة في مساكن الحجاج بمكة المكرمة. ويمكن للحجاج من خلال هذه الخدمة الحصول على ٣ عبوات من ماء زمزم يوميا، من خلال بطاقة الحج الذكية عبر "باركود" مخصوص.

سيارات كهربائية

وبحسب الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين فإن مبادرات ومشاريع الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية تعمل على توظيف التقنيات الحديثة والمتقدمة، سواء تقنيات التاكسي الجوي أو السيارات الكهربائية أو القطار الهيدروجيني، مؤكدا أن الوزارة تعمل على تعزيز مجالات التنقل الذكي وتطوير التشريعات والقوانين والأنظمة التي تمكن من توظيف التقنيات الحديثة، إلى جانب توفير بيئات تجريبية للعمل على توسيع إدخال مختلف تقنيات النقل المستقبلية.

الروبوت الطبيب

من أبرز ما سيكتشفه الحجاج لهذا العام أيضا هو الطبيب الآلي، حيث تم تجهيز العديد من الربوتات من أجل توفير الخدمة الطبية للحجاج. وفي السابق كان الحاج يضطر لقضاء ساعات طويلة من أجل التمكن من صرف العلاج الذي يحتاجه، وذلك بسبب أعداد المرضى الكبيرة والأطباء القليل. بيد أن هذا الأمر سيتغير، فالروبوت قادر على توجيه إرشادات طبية وفهم الحالة وفي الحالات المستعصية سيتم تحويله للطبيب مباشرة مع شرح الأعراض.

سوار الحاج الذكي نسك

من ضمن الخدمات المقدمة والتي سيلمسها حجاج بيت الله سوارالحج الذكي، والذي به خاصية متابعة ورصد بيانات الحالة الصحية للحاج المتعلقة بقياس نسبة أكسجين الدم ونبضات القلب، وخدمات طلب المساعدة الأمنية أو الطبية الطارئة، مما يسهم في سرعة الوصول إلى موقع الحاج ومساعدته.

وجرى تحديث وتطوير التطبيق هذا الموسم بشكل موسع، ليكون رفيقا للحاج خلال رحلته لأداء مناسك الحج، حيث يقدم شرحا تفصيليا ومبسطا لكيفية أداء المناسك، والعديد من الفتاوى المختارة للإجابة عن أسئلة الحاج المحتملة، ويقدم حزمة إرشادات مفيدة ومهمة لتيسير رحلة الحج المباركة لضيوف الرحمن، حيث يتيح التطبيق عناوين وخريطة تفاعلية تحدد للحاج بشكل تفصيلي موقع الحملات القُطرِية في مكة، وإمكانية معرفة درجة الحرارة وسرعة الرياح.

تطبيقات ذكية لخدمة الحجاج

اعتمدت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية تطبيق بطاقة الشعائر الذكية؛ لتيسير الخدمات لضيوف الرحمن، ومساعدتهم على أداء مناسك الحج وأتاحت الوزارة من خلال هذه البطاقة خدمات رقمية عدة، أبرزها: عرض بطاقة الحاج وبيانات باقته وبياناته الصحية وتقديم شكوى وتقييم الخدمات وإتاحة خريطة الحاج وأهم المواقع وقد بدأت الوزارة قبل نحو أربعة أعوام في تطبيق مشروع بطاقات الحجاج الذكية.

كما أنشأت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" مركز عمليات مكة الذكية "Smart Moc" في مقرها بمكة المكرمة لمتابعة سير عمل المنصات الرقمية الذكية التي جهزتها بالشراكة مع وزارة الداخلية ممثلة في مديرية الأمن العام كقسم خاص لأنظمة الذكاء الاصطناعي في مركز القيادة والسيطرة لأمن الحج في مشعر منى بحسب ما نشرت وكالة الأنباء السعودية "واسا".

تطبيق "توكلنا"

"توكلنا" هو تطبيق مصمم ليعمل على الهواتف الذكية، وأجهزة الحاسوب اللوحي وغيرها من الأجهزة النقالة، وهو أحد التطبيقات الخاصة بوباء فيروس كورونا، يقوم بإدارة عملية منح التصاريح إلكترونيًا خلال فترة منع التجول. والتطبيق مقدم من الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي ويأتي في إطار دعم الجهود الحكومية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

انتقادات

بيد أن التقنيات يرافقها بعض المشاكل والصعوبات، فعبر وسائل التواصل الاجتماعي، اشتكى بعض الحجاج من تعقيدات التكنولوجيا التي باتت تؤرقهم، فمثلا يواجه من يرغب في زيارة الروضة الشريفة في المدينة المنورة تعقيدات بسبب الضغط الشديد على التطبيقات ما يؤدي أحيانا إلى فصل الخدمة أو عدم استقبال الطلبات الا في أوقات معينة وان فتحت هذه التطبيقات أمام الزوار فإنها تكون لفترة وجيزة. كما أعرب بعض الحجاج أيضا عن صعوبة تعاملهم مع هذه التكنولوجيا نظرا لكبر السن أو عدم الخبرة.