تقليل الدعاية الروسية من شأن الأسلحة التي يمد بها الغرب أوكرانيا

روسيا تقصف غربي أوكرانيا بصواريخ فرط صوتية وتعزز وجودها شرقا

أطلقت القوات الروسية صواريخ "كينجال" فرط الصوتية على منطقة في غرب أوكرانيا، نادراً ما تستهدف، ما أدى لمقتل طفل بحديقة منزله. وتقول أوكرانيا إن روسيا أطلقت صواريخ مستهدفة طيارين كانوا في طريقهم للتدرب على مقاتلات إف-16.