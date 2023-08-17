 تقليل الدعاية الروسية من شأن الأسلحة التي يمد بها الغرب أوكرانيا | DW الأخبار | DW | 19.08.2023

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تقليل الدعاية الروسية من شأن الأسلحة التي يمد بها الغرب أوكرانيا

منذ أن بدأت الدول الغربية في إمداد أوكرانيا بالسلاح، تقلل الدعاية الروسية من أهميتها في الحرب. وقد تفاخرت وزارة الدفاع الروسية هذا الأسبوع بأنها صادرت عدداً كبيراً من الأسلحة الغربية.

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