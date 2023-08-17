تقليل الدعاية الروسية من شأن الأسلحة التي يمد بها الغرب أوكرانيا

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منذ أن بدأت الدول الغربية في إمداد أوكرانيا بالسلاح، تقلل الدعاية الروسية من أهميتها في الحرب. وقد تفاخرت وزارة الدفاع الروسية هذا الأسبوع بأنها صادرت عدداً كبيراً من الأسلحة الغربية.
اتهمت روسيا أوكرانيا مجددًا بشن هجمات بطائرات مسيرة على موسكو وسفنها الحربية في البحر الأسود، بينما أعلن مسؤول أمريكي أن واشنطن منحت الدنمارك وهولندا الضوء الأخضر لتسليم كييف مقاتلات "إف-16".
تعرّض وسط مدينة تشيرنيغيف في شمال أوكرانيا لقصف روسي أوقع قتلى بحسب كييف، فيما قال الجيش الروسي إنه أحبط هجوما بطائرة مسيّرة على أهداف في موسكو ومحيطها، لكنه اعترف بنشوب حريق وتضرر طائرة حربية في هجوم على مطار عسكري.
كشفت الاستخبارات البريطانية أن روسيا بدأت نشر مسيرات انتحارية محلية الصنع استنادا إلى تصميمات مسيرات "شاهد" الإيرانية وأنها تسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي منها، فيما طالبت واشنطن طهران بالكف عن تزويد موسكو بهذه الطائرات.
أطلقت القوات الروسية صواريخ "كينجال" فرط الصوتية على منطقة في غرب أوكرانيا، نادراً ما تستهدف، ما أدى لمقتل طفل بحديقة منزله. وتقول أوكرانيا إن روسيا أطلقت صواريخ مستهدفة طيارين كانوا في طريقهم للتدرب على مقاتلات إف-16.
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