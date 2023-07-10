 تقليل الدعاية الروسية من شأن الأسلحة التي يمد بها الغرب أوكرانيا | DW الأخبار | DW | 17.08.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DW الأخبار

تقليل الدعاية الروسية من شأن الأسلحة التي يمد بها الغرب أوكرانيا

منذ أن بدأت الدول الغربية في إمداد أوكرانيا بالسلاح، تقلل الدعاية الروسية من أهميتها في الحرب. وقد تفاخرت وزارة الدفاع الروسية هذا الأسبوع بأنها صادرت عدداً كبيراً من الأسلحة الغربية.

المزيد من المركز الإعلامي

Ukrainian servicemen ride on armoured personnel carriers (APC) on a road toward Bakhmut, Donetsk region, on July 1, 2023, amid the Russian invasion of Ukraine. (Photo by Genya SAVILOV / AFP)

أسباب المكاسب البطيئة لهجوم أوكرانيا المضاد 10.07.2023

كييف تحت القصف... رسالة للغرب أم إحباط للهجوم المضاد؟

كييف تحت القصف... رسالة للغرب أم إحباط للهجوم المضاد؟ 29.05.2023

معظم الشركات الغربية الكبرى لم تنسحب من روسيا

معظم الشركات الغربية الكبرى لم تنسحب من روسيا 24.05.2023

في خطابه بمناسبة يوم الانتصار على النازية، بوتين يتهم الغرب ويتفادى الحديث عن الخسائر، ما الجديد في احتفالات هذا العام؟

خطاب بوتين في "عيد النصر".. ما الجديد؟ 09.05.2023

المزيد DW الأخبار

فوضى في مطار فرانكفورت بعد عاصفة شديدة تسببت في فيضان مدارج المطار الدولي

عاصفة شديدة توقف حركة مطار فرانكفورت 17.08.2023

احتمال مصرع أكثر من 60 مهاجراً قبالة ساحل جمهورية الرأس الأخضر

مآسي المهاجرين .. مخاوف من وفاة أكثر من 60 مهاجرا في المحيط الأطلسي 17.08.2023

تخضع النيجر لعقوبات تسببت في شل البلاد خاصة بعد الانقلاب العسكري ضد الرئيس المنتخب بازوم.

شعب النيجر يبدأ بمواجهة العقوبات 17.08.2023

ربع سكان العالم لا يملكون مياه تكفي لتلبية احتياجاتهم الأساسية من شرب وزراعة وصناعة.

أزمة مياه متفاقمة في عدة مناطق في العالم 16.08.2023

اقرأ أيضا

20/04/2023 In this picture released by the official website of the Iranian Army on Thursday, April 20, 2023, Iran-made drones are displayed in a ceremony marking to provide to the nation's army, Iran. Ministry of Defense said Thursday it has delivered more than 200 long-range strategic drones to the army. (Iranian Army via AP)

بريطانيا: موسكو تسعى لتصنيع مسيرات على النموذج الإيراني 16.08.2023

كشفت الاستخبارات البريطانية أن روسيا بدأت نشر مسيرات انتحارية محلية الصنع استنادا إلى تصميمات مسيرات "شاهد" الإيرانية وأنها تسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي منها، فيما طالبت واشنطن طهران بالكف عن تزويد موسكو بهذه الطائرات.

MBDA im Manching WTD61 Tornado, Taurus

لهذه الأسباب تطلب أوكرانيا من ألمانيا دعمها بصواريخ تاوروس 15.08.2023

تدرس الحكومة الألمانية، التي توجد خلافات بين الأحزاب المكونة لها حول الأمر، إمكانية تزويد أوكرانيا بصواريخ "تاوروس" الموجهة. فما الذي يتميز به هذا النوع من صواريخ كروز؟

In this photo provided by the Ukrainian Interior Ministry Press Office, emergency services work at a scene after a missile hits a multi-story apartment building in Kryvyi Rih, Ukraine, Monday, July 31, 2023. (Ukrainian Interior Ministry Press Office via AP)

روسيا تقصف غربي أوكرانيا بصواريخ فرط صوتية وتعزز وجودها شرقا 11.08.2023

أطلقت القوات الروسية صواريخ "كينجال" فرط الصوتية على منطقة في غرب أوكرانيا، نادراً ما تستهدف، ما أدى لمقتل طفل بحديقة منزله. وتقول أوكرانيا إن روسيا أطلقت صواريخ مستهدفة طيارين كانوا في طريقهم للتدرب على مقاتلات إف-16.

Christian Lindner (FDP, r.), Bundesfinanzminister, steht neben dem stellvertretenden Verteidigungsminister der Ukraine Andrij Schewtschenko (l) an der Mauer des Michaelsklosters, wo er zum Gedenken an im Krieg gefallene Soldaten einen Kranz niedergelegt hat. +++ dpa-Bildfunk +++

وزير المالية الألماني من كييف: يجب ألا تخسر أوكرانيا الحرب 14.08.2023

إنها الزيارة الأولى لوزير المالية الألماني كريستيان ليندنر إلى كييف منذ أكثر من ثلاثة أعوام. إنها "لحظة خاصة ومؤثرة بالنسبة" له أكد فيها عزم بلاده على تقديم المزيد من المساعدات لأوكرانيا "التي تدافع عن القيم الغربية".