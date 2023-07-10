تقليل الدعاية الروسية من شأن الأسلحة التي يمد بها الغرب أوكرانيا

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منذ أن بدأت الدول الغربية في إمداد أوكرانيا بالسلاح، تقلل الدعاية الروسية من أهميتها في الحرب. وقد تفاخرت وزارة الدفاع الروسية هذا الأسبوع بأنها صادرت عدداً كبيراً من الأسلحة الغربية.
كشفت الاستخبارات البريطانية أن روسيا بدأت نشر مسيرات انتحارية محلية الصنع استنادا إلى تصميمات مسيرات "شاهد" الإيرانية وأنها تسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي منها، فيما طالبت واشنطن طهران بالكف عن تزويد موسكو بهذه الطائرات.
تدرس الحكومة الألمانية، التي توجد خلافات بين الأحزاب المكونة لها حول الأمر، إمكانية تزويد أوكرانيا بصواريخ "تاوروس" الموجهة. فما الذي يتميز به هذا النوع من صواريخ كروز؟
أطلقت القوات الروسية صواريخ "كينجال" فرط الصوتية على منطقة في غرب أوكرانيا، نادراً ما تستهدف، ما أدى لمقتل طفل بحديقة منزله. وتقول أوكرانيا إن روسيا أطلقت صواريخ مستهدفة طيارين كانوا في طريقهم للتدرب على مقاتلات إف-16.
إنها الزيارة الأولى لوزير المالية الألماني كريستيان ليندنر إلى كييف منذ أكثر من ثلاثة أعوام. إنها "لحظة خاصة ومؤثرة بالنسبة" له أكد فيها عزم بلاده على تقديم المزيد من المساعدات لأوكرانيا "التي تدافع عن القيم الغربية".
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