تقليل الدعاية الروسية من شأن الأسلحة التي يمد بها الغرب أوكرانيا

وزير المالية الألماني من كييف: يجب ألا تخسر أوكرانيا الحرب

إنها الزيارة الأولى لوزير المالية الألماني كريستيان ليندنر إلى كييف منذ أكثر من ثلاثة أعوام. إنها "لحظة خاصة ومؤثرة بالنسبة" له أكد فيها عزم بلاده على تقديم المزيد من المساعدات لأوكرانيا "التي تدافع عن القيم الغربية".