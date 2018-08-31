 تقليعة جديدة.. تحويل القطط إلى ديناصورات! | عالم المنوعات | DW | 28.04.2019

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منوعات

تقليعة جديدة.. تحويل القطط إلى ديناصورات!

في تقليعة جديدة انتشرت في تويتر وانستغرام تحت هاشتاك DinoCut# تُنشر منذ الأشهر القليلة الماضية صور لقطط حولتها قصات الفراء إلى ديناصورات صغيرة، فما فحوى الأمر وكيف كتانت ردود الفعل ولاسيما من قبل أصدقائ الحيوانات؟

Perser Katze (picture-alliance/Mary Evans/J.-M. Labat)

"امتلاك ديناصور" قد تكون أمنية من أمنيات الطفولة البريئة لدى الكثير من الأشخاص. لكن وأمام استحالة تحقيق هذه الأمنية لأن الديناصورات ق انقرضت قبل 65 مليون عام، أكتفى أغلبهم بتربية القطط كحيوانات منزلية. ويبدو أن هذا الدافع بالتحديد جعل الكثير من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في مختلف أنحاء العالم يعمدون إلى نشر صور قططهم تحت هاشتاك DinoCut#.

وعلى اختلاف ألوان القطط وأصنافها، إلا أنها تشترك في أشكال قصة فرائها الغريبة، التي تجعل منها ما يشبه الديناصورات، ولو كان الأمر مقتصراً على الشكل فحسب.

وتظهر الصور المنتشرة في تويتر وانستغرام تحت هذا الهاشتاك بأن صاحبات هذه القطط وأصحابها قد قصوا فراء القطط ليصبح قصيراً للغاية على الجانبين، لكنهم تركوه طويلاً على امتداد العمود الفقري والذنب مع شقوق صغيرة كل بضعة سنتيمترات.

والنتيجة بدت القطط بالفعل أقرب إلى كائنات تذكر بالديناصورات، وعلى الأخص بالستيجوصورس الذي تعلوا ظهره الحراشف وينتهي ذنبه بشوكتين كبيرتين.

ويبدو أن بعض القطط كانت سعيدة بتسريحتها الجديدة الغريبة.

وبينما يجد العديد من المستخدمين هذه الموضة مضحكة فعلاً ويغدقون على صور القطط بالإعجاب والتعليقات في انستغرام كـ "ديناصور جميل للغاية"، يرى آخرون أن الأمر برمته ليس سوى تعذيب للحيوانات المسكينة.

فقد كتب المستخدمون معلقين على صور القطط تعليقات مثل: "القطط ليست لعباً" أو "يا لك من أحمق" أو "ما تفعله هو تعذيب للحيوانات المسكينة فحسب!".

وبحسب صحيفة زود دويتشه تسايتونغ الألمانية فقد ردت إحدى حلاقات القطط التي تلقت انتقادات شديدة، في التعليقات: "لن أتوقف عن فعل ذلك. يدفع الناس لي كي أساعدهم في رعاية قططهم. أنا مصففة شعر معتمدة للقط وأدرّب المحترفين. (...) أنتم تجرحون مشاعر القطط وأصحابها بجهلكم هذا".

وبالفعل فإن قص الفراء لا يؤثر جسدياً على القطط، حسب تقرير الصحيفة الألمانية، لكن العديد من القطط كانت متوترة خلال عملية قصص فرائها التي كانت تستمر لوقت طويل.

ع.غ/ ع.ج.م

  • Katze (picture-alliance/AP Photo)

    قطط تحولت إلى نجوم في مواقع التواصل الاجتماعي

    القط الغاضب

    تلك القطة من أريزونا وهي إحدى القطط المشهورة عالميا على شبكات التواصل الاجتماعي ، وتعتبر الآن الممثل الأكثر نجاحا لنوعها من القطط. لها تعبيرات و جه غاضبة و هذا أكثر ما يميزها، رغم أن ذلك لم ينتج عن مزاج سيء و لكن عن مرض وراثي أوقف استمرار نموها، لكن مالكها لم ينزعج على الإطلاق من وجهها الغاضب بل استخدمه لتصبح هي نجمة عبر الكوميديا و الأفلام و المشاركات التي صنعها لها.

  • Simon's Cat Screenshot Youtube (Screenshot Youtube)

    قطط تحولت إلى نجوم في مواقع التواصل الاجتماعي

    القط سيمون

    القط سيمون ليس قطا حقيقيا من ذوات الاربع و انما هو صنيعة قلم الرسام البريطاني سايمون توفيلد. مقاطع الفيديو المتحركة التي صنعها الفنان له، والتي تحكي قصصا خرافية و جميلة عن قط المنزل "سايمون" . أصبح هذا القط شهير في أنحاء العالم عبر موقع يوتيوب. وقد زار قناة الفيديو الخاصة به حوالي 840 مليون مشاهد حول العالم.

  • Deutschland Vernissage - Corsa Karl und Choupette (picture-alliance/Eventpress)

    قطط تحولت إلى نجوم في مواقع التواصل الاجتماعي

    القطة شوبيت

    هذه القطة تعيش لدى أحد أهم مصممي الأزياء ، الألماني كارل لاغرفيلد، والذي استخدمها كموديل، و بطبيعة الحال كرس مجموعته من الأزياء لملهمته " شوبيت" . شوبيت لديها صفحتها الخاصة على تويتر و انستجرام، و لديها موظف خاص يقوم على أمورها، و اثنين من الخادمات و طباخ وحارس شخصي، الأمر الذي يحسدها عليه الكثير من البشر.

  • Maru Katze Youtube Star (picture-alliance/Asian News Network)

    قطط تحولت إلى نجوم في مواقع التواصل الاجتماعي

    مارو

    مارو قطة اسكتلندية تعيش في اليابان وأصبحت من المشاهير في جميع أنحاء العالم بفضل موقع يوتيوب. صاحبها ينشر بانتظام مقاطع فيديو لقطته اللطيفة على موقع "mugumogu"، على الرغم من عدم كشفه عن هويته. وفي الوقت نفسه، نشر كتابين عن حياة القطة النجم حتى الآن.

  • Katze Lil Bub wird gekrault (picture-alliance/AP Images/J. C. Hong)

    قطط تحولت إلى نجوم في مواقع التواصل الاجتماعي

    ليل بوب

    القط قصير الساقين ذو الجسم الهزيل، والعيون المتضخمة واللسان المتدلي: هذا هو ليل بوب. ولد مع مختلف الطفرات الوراثية ويعاني من التقزم وهشاشة العظام. على الصفحة الرئيسية له، القط الصغير يروي قصة حياته: تم التخلي عنه في شوارع بلومينغتون في ولاية انديانا الأمريكية. اليوم صار ليل بوب أحد نجوم التواصل الاجتماعي ولديه قناة يوتيوب وحساب تويتر.

  • Bob, Der Streuner in Berlin (picture-alliance/BREUEL-BILD/J. Harrell)

    قطط تحولت إلى نجوم في مواقع التواصل الاجتماعي

    قط الشارع

    بوب هو نجم الفيلم والشخصية الرئيسية في الدراما البريطانية "قط الشارع الذي يدعى بوب"، وهو فيلم يقوم على الكتاب الذي يحمل نفس الاسم الذي بيع منه ما يقرب من خمسة ملايين نسخة حتى الآن. حاز بوب على إعجاب 540 ألف على فيسبوك، في شعبية تفوق الكثير من نجوم السينما الآخرين. قبل أن يصبح بوب ذا شهرة عالمية، قيل إنه كان يحب أن يركب الحافلة في طرق لندن على أكتاف صاحبه – ولكن تلك الأوقات مضت منذ وقت طويل-

  • Katze Nala streckt Zunge raus (picture alliance/ANN)

    قطط تحولت إلى نجوم في مواقع التواصل الاجتماعي

    القط نالا

    تم العثور على تالا، القط السيامي في مأوى للحيوانات. أخذته المالكة الجديدة وكان مريضا فرعته وحرصت على صحته. وقالت إنها نشرت تقارير مرحلية على حسابها في إنستجرام، والتي وصلت بسرعة إلى أكثر من مليون من متابعيه. في هذه الأثناء، ظهر نالا في العديد من مقاطع الفيديو على يوتيوب والإعلانات الخاصة بحماية الحيوانات.


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دراسة: القطط تتعرف على أسمائها

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قطط تحولت إلى نجوم في مواقع التواصل الاجتماعي

غزت القطط عالم الانترنت منذ زمن بعيد، إلا أن عدد المعجبين و المتابعين لها على فيسبوك و إنستجرام، يوتيوب وما إلى ذلك من مواقع التواصل الاجتماعي جعل بعضها مشهورا كالنجوم على تلك المواقع. (28.01.2017)  

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