تقليد مقبلات التاباس الإسبانية

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التاباس الإسبانية هي مقبلات تقدم في البارات مع النبيذ والبيرة. ولا يتوقف الأمر على اللحم والجبنة والزيتون فقط: فأطباق التاباس متنوعة وغالبا ما تقدم مقبلات مختلفة مع كل كأس.
دخل المغرب بقوّة على خط الترشح لاستضافة مونديال 2030 في كرة القدم، مع إعلان الملك محمد السادس تقديم ملف مشترك مع إسبانيا والبرتغال، بعد مئة عام على انطلاق أهم مسابقة كروية في العالم.
قاد مهاجم بريمن نيكلاس فولكروغ المنتخب الألماني للفوز على بيرو في لقاء ودي استعدادا لكأس الأمم الأوروبية التي تستضيفها ألمانيا العام المقبل. فولكروغ أعاد البسمة لمشجعي المنتخب الألماني بعد خروجه المبكر من مونديال قطر.
وضع برشلونة قدما في المباراة النهائية لبطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، بعدما انتزع فوزا ثمينا من ملعب مضيفه وغريمه التقليدي ريال مدريد. وسيلتقي الفريقان مجددا في الخامس من أبريل حيث يكفي برشلونة التعادل بأي نتيجة.
دخلت ألمانيا دائرة خطر الخروج المبكر من مونديال 2022 بشكل مشابه لمونديال 2018. المانشافت يحتاج لخدمة من إسبانيا، أما المغرب فتبدو فرصه جيدة لبلوغ ثمن النهائي للمرة الثانية في تاريخه بعد 1986.
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