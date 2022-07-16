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تقليد مقبلات التاباس الإسبانية

التاباس الإسبانية هي مقبلات تقدم في البارات مع النبيذ والبيرة. ولا يتوقف الأمر على اللحم والجبنة والزيتون فقط: فأطباق التاباس متنوعة وغالبا ما تقدم مقبلات مختلفة مع كل كأس.