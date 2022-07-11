تقليد قص حشائش جبال الألب

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تتميز جبال الألب بمنحدراتها الخضراء الخلابة، لكن جمال هذه المنحدرات هو نتيجة لتقليد عريق في مناطق الألب يتمثل في قص الحشائش البرية للحفاظ على النباتات الأكثر فائدة. تحد كبير لكنه ممتع ومفيد للإنسان والحيوان.
الرحلة بقطار غلاسيه إكسبرس من أشهر رحلات القطارات في العالم. منذ 88 عاما يعتبر السفر على متن "أبطأ قطار سريع في العالم" من أكثر الرحلات إثارة وراحة لاستكشاف جبال الألب.
قضى الناشط السياسي والاجتماعي لقمان سليم برصاص غادر في جنوب لبنان. نبذة عن مسيرة وأبرز محطات حياة، الرجل الذي كان قد حمّل سابقاً حسن نصرالله وحليفه نبيه بري مسؤولية "ما قد يجري" له ولعائلته ومنزله.
نسبة المياه العذبة الصالحة للشرب في الأرض لا تزيد عن 0,3 بالمئة. لكن هذا المورد الثمين بدأ بالانكماش إلى حد خطير، لأن خزانات المياه الطبيعية فقدت توازنها بسبب التغير المناخي.
لسنوات طويلة، كان السياح العرب جزءًا من الحياة اليومية في العديد من المدن الألمانية، بما في ذلك ميونيخ، عاصمة ولاية بافاريا، بيد أنه وبسبب جائحة كورونا، باتت المدينة تفتقد سياحها من العرب هذا العام.
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