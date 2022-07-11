 تقليد قص حشائش جبال الألب | يوروماكس | DW | 11.07.2022

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يوروماكس

تقليد قص حشائش جبال الألب

تتميز جبال الألب بمنحدراتها الخضراء الخلابة، لكن جمال هذه المنحدرات هو نتيجة لتقليد عريق في مناطق الألب يتمثل في قص الحشائش البرية للحفاظ على النباتات الأكثر فائدة. تحد كبير لكنه ممتع ومفيد للإنسان والحيوان.

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