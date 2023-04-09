تقليد "القهوة والكعك" في ألمانيا

لوح الصاج أم شبكة الشواء.. ما الأنسب للمخبوزات والطواجن؟

ربما لا يعرف كثيرون منا متى يستخدم المرء لوح الصاج أو شبكة الشواء، عندما يريد إنضاج طواجن أو أطباق أو خبز في الفرن الخاص بمنزله. هناك مخبوزات ومأكولات ينبغي وضعها على شبكة الشواء بالفرن وأخرى لا ينفع معها سوى لوح الصاج.