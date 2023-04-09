 تقليد "القهوة والكعك" في ألمانيا | يوروماكس | DW | 16.04.2023

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يوروماكس

تقليد "القهوة والكعك" في ألمانيا

كعكة الغابة السوداء مشهورة عالميا. لكنها مجرد واحدة من أصناف كعك عديدة في ألمانيا. تتعرفون على المزيد عنها بالإضافة إلى مدى أهمية تقليد تناول "القهوة والكعك" بالنسبة للألمان.

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