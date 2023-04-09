تقليد "القهوة والكعك" في ألمانيا

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
كعكة الغابة السوداء مشهورة عالميا. لكنها مجرد واحدة من أصناف كعك عديدة في ألمانيا. تتعرفون على المزيد عنها بالإضافة إلى مدى أهمية تقليد تناول "القهوة والكعك" بالنسبة للألمان.
ربما لا يعرف كثيرون منا متى يستخدم المرء لوح الصاج أو شبكة الشواء، عندما يريد إنضاج طواجن أو أطباق أو خبز في الفرن الخاص بمنزله. هناك مخبوزات ومأكولات ينبغي وضعها على شبكة الشواء بالفرن وأخرى لا ينفع معها سوى لوح الصاج.
© 2023 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول