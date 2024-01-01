تقليد ألماني.. "التوبا" آلة الموسيقى لعام 2024

تعتبر آلة التوبا الموسيقية آلة أساسية في أي أوركسترا حديثة، كما أنها موجودة في كثير من فرق الموسيقات العسكرية. وستكون آلة النفخ النحاسية هذه في دائرة الضوء في ألمانيا في 2024، وفقا لتقليد آلة العام المتبع منذ 2008.

ألمانيا بلد لديه شغف بالموسيقى. ففي ألمانيا يعزف حوالي 14.3 مليون شخص على إحدى الآلات الموسيقية، معظمهم من الهواة في أوقات فراغهم. ووفقا لدراسة أجرتها جمعية مدارس الموسيقى الألمانية، فإن الآلة الأكثر شعبية هي البيانو. ويأتي الجيتار في المرتبة الثانية والكمان في المرتبة الثالثة.

ويعد البيانو أيضًا الآلة الأكثر عزفًا في جميع أنحاء العالم، إلى جانب البيانو الكهربائي وآلة "لوحة المفاتيح" الموسيقية (كي بورد).

ولتعزيز التنوع الموسيقي بما يتماشى مع اليونسكو، وفي أعقاب مبادرة مجلس ولاية شليزفيغ هولشتاين للموسيقى، تقوم مجالس الموسيقى الحكومية الألمانية بشكل مشترك باختيار أداة العام الموسيقية منذ عام 2008. ويتم التركيز بشكل خاص على الآلة المختارة من خلال الأنشطة في المدارس والمشاريع الخاصة والحفلات الموسيقية.

ولا علاقة لشعبية الآلة الموسيقية باختيار آلة العام، على الرغم من أن مجالس الموسيقى تختار دائمًا الآلة المتوفرة والتي يمكن تعلمها من خلال دروس الموسيقى في ألمانيا.

وقد تم اختيار آلة "التوبا" من قبل مجالس الموسيقى الحكومية في ألمانيا لتكون الآلة الموسيقية لعام 2024، بعد آلة المندولين التي كانت في دائرة الضوء في عام 2023. وقال الموسيقار الإسرائيلي المقيم في برلين، آفي أفيتال، والذي ساهم في ترسيخ المندولين كأداة موسيقية: "من الرائع أن تقوم مجالس الموسيقى في ألمانيا بتتويج آلة موسيقية كل عام ثم تعلنها في المدارس أو من خلال الأنشطة الاجتماعية".

آفي أفيتال: من الرائع أن تقوم مجالس الموسيقى في ألمانيا بتتويج آلة موسيقية كل عام صورة من: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa/picture alliance

التوبا آلة تربط بين الشعوب

تمثل آلة التوبا أيضًا التنوع الموسيقي. إنها موجودة في فرق الأوركسترا الغربية والفرق النحاسية في نيو أورليانز وفي الفرق الموسيقية والعسكرية في العديد من البلدان والموسيقى النحاسية في منطقة البلقان.

وتعتبر التوبا هي الأدنى بين جميع عائلة الآلات النحاسية. ومن خلال تطوير الصمامات، التي يمكن من خلالها تغيير طول أنبوب الآلة ليصل إلى 5.5 متر، أصبح من الممكن توسيع النطاق النغمي لتلك الآلة بشكل كبير في منتصف القرن التاسع عشر.

ونطاق التوبا يصل إلى أربعة أوكتافات. وهذا يعني أن هذه الآلة العميقة يمكنها أيضًا عزف نغمات عالية جدًا، وهو أمر غير معروف كثيرًا. وتقول أولريكه ليتكي، التي تخطط لمشاركة المزيد عن تاريخ آلة التوبا في المناسبات الخاصة هذا العام: "إن آلة التوبا هي آلة تعود إلى الإمبراطورية الرومانية".

ستشارك في أمم أوروبا

عندما يتدرب شتيفان أمبروسيوس، من دار أوبرا ميونيخ، على آلة التوبا، يشعر براحة شديدة. ويقول إذا كنت تريد العزف على هذه الآلة النحاسية الكبيرة، عليك أن تتنفس بعمق شديد حتى تحصل على الأصوات المناسبة من الآلة عند الزفير ويوضح الموسيقي: "هناك شيء تأملي تقريبًا في هذا الأمر".

أمبروسيوس: سيكون أمراً رائعاً لو تمكنّا من عزف النشيد الوطني بواسطة التوبا في المباريات التي ستقام في ميونيخ. صورة من: privat

ومن بين المشاريع هذا العام بالنسبة لآلة التوبا، المساهمة في بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم التي ستقام في ألمانيا صيف 2024. ويقول أمبروسيوس: "سيكون أمراً رائعاً لو تمكنّا من عزف النشيد الوطني بواسطة التوبا في المباريات التي ستقام في ميونيخ".

ويعمل مجلس الموسيقى البافاري بالفعل على استقطاب 11 عازف توبا لمرافقة 11 لاعب كرة قدم وطني مع افتتاح المباريات بالنشيد الوطني.

الكاتبة: غابي رويشر/ ص.ش