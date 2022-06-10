تقلبات جوية عنيفة ناجمة عن التغير المناخي وحرارة قياسية في يوليو

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أظهرت القياسات أن شهر يوليو الماضي كان الأكثر حرارة في التاريخ. واتضح ايضا أن درجة حرارة مياه البحار والمحيطات ارتفعت ايضا بفعل التغير المناخي.
يجبر تغير المناخ آلاف العراقيين على الهجرة إلى المدن الكبرى بحثا عن مستقبل أفضل، حاملين معهم أفكارهم وعاداتهم وموروثهم الثقافي ما قد يتسبب بصدامات ثقافية وأحيانا أعمال عنف في العاصمة بغداد والمدن الكبرى، فكيف ذلك؟
تقول الأمم المتحدة إن العراق من أكثر الدول عرضة لتغير المناخ في العالم ووصلت المياه هذا العام إلى أدنى مستوياتها المسجلة. ومع حرارة بلغت أحيانا 50 درجة مئوية، يعتقد مسؤول أممي "أن حقبة الغليان العالمي قد بدأت".
موجة الحر مستمرة في عدد من مناطق العالم. الأسبوع المقبل تنتقل الموجة إلى إسبانيا، بينما تشهد دول في أمريكا الجنوبية وضعا غير مسبوق.
بات تكييف الهواء موضع نقاش عالمي في ظل موجات الحرّ التي تتزايد حدّتها في مختلف أنحاء العالم، ومع أنّه يوفّر راحة فورية للأشخاص، لكنّه يحمل آثاراً وخيمة على المناخ. بيد أن هناك بعض الحلول الممكنة.
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