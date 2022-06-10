تقلبات جوية عنيفة ناجمة عن التغير المناخي وحرارة قياسية في يوليو

هكذا يؤدي تغير المناخ إلى صدام الثقافات في مدن العراق!

يجبر تغير المناخ آلاف العراقيين على الهجرة إلى المدن الكبرى بحثا عن مستقبل أفضل، حاملين معهم أفكارهم وعاداتهم وموروثهم الثقافي ما قد يتسبب بصدامات ثقافية وأحيانا أعمال عنف في العاصمة بغداد والمدن الكبرى، فكيف ذلك؟