 تقلبات جوية عنيفة ناجمة عن التغير المناخي وحرارة قياسية في يوليو | DW الأخبار | DW | 13.08.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DW الأخبار

تقلبات جوية عنيفة ناجمة عن التغير المناخي وحرارة قياسية في يوليو

أظهرت القياسات أن شهر يوليو الماضي كان الأكثر حرارة في التاريخ. واتضح ايضا أن درجة حرارة مياه البحار والمحيطات ارتفعت ايضا بفعل التغير المناخي.

المزيد من المركز الإعلامي

الآلاف ينزحون من قرى ساحل غانا بسبب الأمواج العاتية التي هاجمت قراهم. كيف تبدو الحياة اليومية بعد ذلك؟

التغير المناخي يلتهم ساحل غانا والسكان يهربون 10.06.2022

انجلترا تصعد إلى نصف نهائي كأس العالم لكرة القدم للسيدات بعد الفوز على كولومبيا

انجلترا تفوز على كولومبيا في مونديال كرة القدم للسيدات 12.08.2023

هاواي تعيش وقع الصدمة ومصرع ما لا يقل عن ثمانية وفقدان العشرات. صدمة كبيرة فيها.

هاواي تحت وقع الصدمة بعد كارثة حريق الغابات المدمر ومساعدات فيدرالية لها 12.08.2023

استمرار الاحتجاجات في النيجر المؤيدة للانقلاب والرافضة لأي تدخل عسكري أجنبي، خاصة من قبل فرنسا ومجموعة إكواس

استمرار الاحتجاجات في النيجر المؤيدة للانقلاب والرافضة لأي تدخل عسكري أجنبي 12.08.2023

المزيد DW الأخبار

11.08.2023 A man walks through wildfire wreckage Friday, Aug. 11, 2023, in Lahaina, Hawaii. Hawaii emergency management records show no indication that warning sirens sounded before people ran for their lives from wildfires on Maui that wiped out a historic town. (AP Photo/Rick Bowmer)

هاواي: فتح تحقيق بسبب طريقة تعامل السلطات مع الحرائق التي أسفرت عن مقتل 93 شخصاً 13.08.2023

الحرب في السودان تجبر المدنيين على النزوح إلى مناطق آمنة والبحث عن لقمة العيش.

الحرب في السودان تجبر المدنيين على تعديل نمط حياتهم وتغيير عملهم 13.08.2023

11.08.2023 NIAMEY, NIGER - AUGUST 11: Coup supporters gather for a demonstration in front of the French base in Niamey, Niger on August 11, 2023. Balima Boureima / Anadolu Agency

المواطنون في النيجر يعربون عن دعمهم للإنقلاب العسكري ويرفضون التدخلات الأجنبية 13.08.2023

قبل حوالي عامين، سيطرت حركة طالبان الإسلامية المتطرفة على أفغانستان ومنذ ذلك الحين، تعيش البلاد تدهور الأوضاع ومعانات

بعد سيطرة طالبان على أفغانستان.. تدهور الوضع الاقتصادي وأوضاع مزرية 12.08.2023

اقرأ أيضا

BAGHDAD, IRAQ - JULY 04: A view of the garbage by Tigris River as it is severely polluted due to chemicals, waste, and discharge of sewage water in Baghdad, Iraq on July 04, 2023. Toxic waste discharged from Baghdad Medical City and garbage disposal from nearby towns pollute the river and the air, increasing the risk of sickness including cancer. (Photo by Murtadha Al-Sudani/Anadolu Agency via Getty Images)

هكذا يؤدي تغير المناخ إلى صدام الثقافات في مدن العراق! 31.07.2023

يجبر تغير المناخ آلاف العراقيين على الهجرة إلى المدن الكبرى بحثا عن مستقبل أفضل، حاملين معهم أفكارهم وعاداتهم وموروثهم الثقافي ما قد يتسبب بصدامات ثقافية وأحيانا أعمال عنف في العاصمة بغداد والمدن الكبرى، فكيف ذلك؟

In this June 26, 2018 photo, a farmer adjusts an irrigation pump in the Iraqi town of Mishkhab, south of Najaf. Iraq has banned its farmers from planting summer crops this year as the country grapples with a crippling water shortage that shows few signs of abating. Water levels across the Tigris and Euphrates Rivers have fallen by over 60 percent in two decades, says the FAO. The impact is being felt hardest in south Iraq. (AP Photo/Anmar Khalil) |

حرارة حارقة بجنوب العراق – "بدء حقبة الغليان العالمي"؟ 09.08.2023

تقول الأمم المتحدة إن العراق من أكثر الدول عرضة لتغير المناخ في العالم ووصلت المياه هذا العام إلى أدنى مستوياتها المسجلة. ومع حرارة بلغت أحيانا 50 درجة مئوية، يعتقد مسؤول أممي "أن حقبة الغليان العالمي قد بدأت".

17/07/2023 **FILE PHOTO: A boy cools off at Fontana della Barcaccia at the Spanish Steps during a heat wave across Italy as temperatures are expected to rise further in the coming days, in Rome, Italy July 17, 2023. REUTERS/Guglielmo Mangiapane TPX IMAGES OF THE DAY/File Photo

طقس غير معتاد.. الحر يضرب إسبانيا وأمريكا الجنوبية 05.08.2023

موجة الحر مستمرة في عدد من مناطق العالم. الأسبوع المقبل تنتقل الموجة إلى إسبانيا، بينما تشهد دول في أمريكا الجنوبية وضعا غير مسبوق.

Benidorm, 26.08.09 JE - Balkone eines Hotels mit Klimaanlagen in Benidorm. | Verwendung weltweit

تكييف الهواء ـ وسيلة لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة وسبب للاحترار! 02.08.2023

بات تكييف الهواء موضع نقاش عالمي في ظل موجات الحرّ التي تتزايد حدّتها في مختلف أنحاء العالم، ومع أنّه يوفّر راحة فورية للأشخاص، لكنّه يحمل آثاراً وخيمة على المناخ. بيد أن هناك بعض الحلول الممكنة.