 تقرير يرصد انتشاراً واسعاً لمعاداة المسلمين في ألمانيا | DW الأخبار | DW | 29.06.2023

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تقرير يرصد انتشاراً واسعاً لمعاداة المسلمين في ألمانيا

نصف سكان ألمانيا يرون في الإسلام خطراً والمسلمون هم أكثر من يتعرض للتهميش والتمييز والعنف من الأقليات. حقائق كشف عنها تقرير لجنة خبراء مستقلة بعد دراسة استمرت 3 سنوات

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Police in riot gear stand guard as firefighters work to put out fires after a demonstration in Nanterre, west of Paris, on June 27, 2023, after French police killed a teenager who refused to stop for a traffic check in the city. The 17-year-old was in the Paris suburb early on June 27 when police shot him dead after he broke road rules and failed to stop, prosecutors said. The event has prompted expressions of shock and questions over the readiness of security forces to pull the trigger. (Photo by Zakaria ABDELKAFI / AFP)

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BERLIN, GERMANY - OCTOBER 03: Three Muslim women are seen during midday prayers at Sehitlik mosque, which is mostly Turkish, on Open Mosque Day on October 3, 2017 in Berlin, Germany. Hundreds of mosques participate in the annual event across Germany that coincides with German Unity Day. Germany held federal elections in September and the right-wing Alternative for Germany (AfD) political party won 12.6% of the vote on a platform that included anti-Muslim and anti-immigrant rhetoric. (Photo by Omer Messinger/Getty Images)

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