تقرير يرصد انتشاراً واسعاً لمعاداة المسلمين في ألمانيا

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نصف سكان ألمانيا يرون في الإسلام خطراً والمسلمون هم أكثر من يتعرض للتهميش والتمييز والعنف من الأقليات. حقائق كشف عنها تقرير لجنة خبراء مستقلة بعد دراسة استمرت 3 سنوات
رصد تقرير موسع انتشار ظاهرة معاداة المسلمين بشكل واسع داخل المجتمع في ألمانيا. التقرير الذي أعدته لجنة خبراء مستقلة، قدم مجموعة توصيات للتعامل مع هذه الظاهرة. ووزيرة الداخلية الألمانية تصف النتائج بـ"المريرة".
يتعرض كثير من المسلمين في ألمانيا للعداء والتمييز في الحياة اليومية وفقًا لتقرير أعده "تحالف Claim، الذي أكد أنه غالبًا ما لا يبلغ المتضررون عن هذه الحالات. التقرير تحدث عن وجود علاقة بين هذه الحالات وبين معاداة السامية.
يصادف 21 آذار / مارس اليوم العالمي للقضاء على التمييز العنصري وهذا العام تحت شعار "ضرورة مكافحة العنصرية والتمييز العنصري - بعد مرور 75 عاماً من اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان". ماذا عن الإسلاموفوبيا في ألمانيا؟
ينتشر بشكل كبير لفظ الإسلاموفوبيا أو "رهاب الإسلام" في العالم منذ سنوات. حالياً هناك يوم عالمي لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة. فكيف تم إقرار هذا اليوم؟ وما هي خطورة الظاهرة؟ وكيف تنتشر في ألمانيا؟
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