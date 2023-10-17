 تقرير يحذر من تزايد مواد الاستغلال الجنسي للأطفال على الإنترنت | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 17.10.2023

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منوعات

تقرير يحذر من تزايد مواد الاستغلال الجنسي للأطفال على الإنترنت

حذر تقرير دولي من أن عدد الصور الجنسية التي تم إنشاؤها بصورة ذاتية لأطفال تتراوح أعمارهم بين سبعة وعشرة أعوام، زاد بواقع أكثر من أربعة أضعاف خلال الفترة بين عامي 2020 و2022.

صورة رمزية للاستغلال الجنسي للأطفال على الإنترنت

حذرت تقارير من أن الذكاء الاصطناعي يُستخدم الآن لإنشاء مواد خاصة بسوء الاستغلال الجنسي للأطفال.

أظهر تقرير جديد أن حجم المواد المرتبطة بالاستغلال الجنسي للأطفال على الانترنت، شبه تضاعف، منذ عام 2019، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "بي إيه ميديا" البريطانية اليوم الثلاثاء (17 أكتوبر/ تشرين الأول 2023).

مختارات

المشروبات الكحولية؟ محظورة. والسجائر؟ محظورة أيضا. وماذا عن المواد الإباحية في الإنترنت؟ في الواقع محظورة أيضا على القاصرين، لكن الوصول إليها سهل للغاية، مع عواقب وخيمة. فهل يمكن حماية المراهقين والشبان من خطرها؟

وتظهر الأرقام الجديدة، الصادرة عن مجموعة "حملة تحالف وي بروتكت" الدولية، وجود زيادة بنسبة 87% في عدد الحالات التي تم الابلاغ عنها، ليصل عددها إلى أكثر من 32 مليونا على مستوى العالم.

وفي إطار دعوتها إلى وجود رد فعل دولي منسق من أجل حماية الأطفال على الإنترنت، حذرت المجموعة من أن عدد الصور الجنسية التي تم إنشاؤها بصورة ذاتية لأطفال تتراوح أعمارهم بين سبعة وعشرة أعوام، زاد بواقع أكثر من أربعة أضعاف خلال الفترة بين عامي 2020 و.2022 كما أن الذكاء الاصطناعي التوليدي يُستخدم الآن لإنشاء مواد خاصة بسوء الاستغلال الجنسي للأطفال.

دارك نت وإستغلال الأطفال

وسلط التقرير الضوء أيضا على مخاطر بيئات الألعاب الاجتماعية، حيث يتمكن البالغون والأطفال من التفاعل مع بعضهم البعض، مشيرا إلى أن المحادثات مع الأطفال على منصات الألعاب الاجتماعية، وُجد أنها يمكن أن تتصاعد لتصل إلى حالات استمالة خلال 19 ثانية في الحالات القصوى، بمتوسط وقت قدره 45 دقيقة.

وفي سياق متصل فرضت هيئة الرقابة على الإنترنت في استراليا أمس الاثنين (16 أكتوبر/ تشرين الأول 2023) غرامة على منصة "اكس" المملوكة لإيلون ماسك، مشيرةً إلى أنّ موقع التواصل هذا فشل في إظهار كيفية قمعه للمحتوى الذي ينطوي على إساءة للأطفال.

وفرضت مفوضة "إي سايفتي" جولي إنمان غرانت، غرامة قدرها 610,500 دولار أسترالي (385 ألف دولار أميركي) على المنصة المعروفة سابقاً باسم تويتر، منتقدة "حديثها الفارغ" عن هذه القضية.

وأطلقت إنمان غرانت، وهي موظفة سابقة في تويتر، تحذيراً رسمياً لشركة "غوغل" بسبب عدم وفائها بمسؤولياتها في ما يتعلق بمعالجة المواد المسيئة للأطفال، على حد تعبيرها.

هـ.د/ ح.ز (د ب أ، أ ف ب)

     

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  • Washington Aktivisten verteilen tausende von Kinderschuhen vor dem Capitol als Symbol für Waffengewalt gegen Kinder (Getty Images/AFP/S. Loeb)

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  • Internationalen Kindertag | Gesichter der Ausgrenzung - Jemen (Save the Children/Mohammed Awadh )

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