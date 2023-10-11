 تقرير يحذر من تجاوز عدد الشيوخ عدد الأطفال في أوروبا | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 11.10.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

صحة

تقرير يحذر من تجاوز عدد الشيوخ عدد الأطفال في أوروبا

نسبة الشيوخ في أوروبا ستتجاوز نسبة الأطفال. هذا ما يشير إليه بيان لمنظمة الصحة العالمية، التي تؤكد أن هذا التحول لن يبقى في أوروبا، بل يمكن أن يحدث في جميع أنحاء العالم مستقبلاً.

هل تزداد الشيخوخة في أوروبا؟ صورة رمزية.

هل تزداد الشيخوخة في أوروبا؟

حذرت منظمة الصحة العالمية من أن عدد الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاماً سيفوق في 2024 عدد الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً في أوروبا، داعية إلى تحسين الإجراءات من أجل شيخوخة صحية.

مختارات

الراوبط الاجتماعية لها تأثير إيجابي في تكوين واستقرار شخصية الإنسان. لكن هذه الأهمية تزداد مع تقدمه في السن. دراسة حديثة تكشف عن نتائج مثيرة حول الروابط الاجتماعية والإصابة بمرض الخرف.

لطالما كان حلم الإنسان منذ القدم ايقاف علامات الشيخوخة والاحتفاظ بعمر الشباب ورونقه، وإن كان هذا الامر غير متاح في الواقع، إلا أن هناك امكانية لتأخير علامات التقدم بالسن وجعلنا نحتفظ لفترة أطول بمظاهر الشباب، فكيف ذلك؟

توصلت دراسة جديدة إلى أن طبقات شبكية العين لدى الأشخاص المصابين بمرض باركنسون تكون أرق قليلاً مقارنة بالآخرين. وذلك قبل بضع سنوات على ظهور أعراض الباركنسون لديهم.

بينت دراسة جديدة اصدرتها وزارة الأسرة أن أوضاع كبار السن في ألمانيا ليست مريحة ماديا لفئات كثيرة، لدرجة أن ربعهم يعانون الفقر. وتشتد الظاهرة أكثر بين النساء اللائي يزيد عدد الفقيرات منهن عن الرجال، حسب الدراسة.

وأشارت منظمة الصحة العالمية في بيان "بحلول عام 2024، تشير التقديرات إلى أن عدد الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاماً سيفوق عدد الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً في منطقة أوروبا التابعة لمنظمة الصحة العالمية".

على المستوى العالمي، يُتوقع أن يحدث هذا التبدل بعد 60 عاماً، بحدود عام 2064، وفق توقعات معهد "أور وورلد إن داتا".

 وأشار الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة إلى أن "هذا الاتجاه مرادف لتحديات اجتماعية واقتصادية وصحية جديدة". وفي مختلف أنحاء القارة العجوز، غالباً ما يكون ارتفاع متوسط العمر المتوقع مرادفا لتدهور الصحة.

وللتخفيف من تأثير شيخوخة السكان، تدعو منظمة الصحة العالمية السلطات إلى اتخاذ إجراءات "لتمكين كبار السن من الحفاظ على صحتهم البدنية والعقلية واستقلالهم ورفاههم الاجتماعي ونوعية حياتهم وتحسينها".

ومن بين الإجراءات الموصى بها، تسليط الضوء على اتباع نظام غذائي متوازن وممارسة النشاط البدني لمدة 150 دقيقة على الأقل في الأسبوع.

وأكدت منظمة الصحة العالمية أن "ممارسة النشاط البدني المكثف يمكن أن يقلل من خطر الوفاة بجميع الأسباب بنسبة 35%".

ع.ا/ أ.ح ( أ ف ب)

  • Macaroon (picture-alliance/Photononstop/B. Bacou)

    هكذا تتحدى الشيخوخة

    الحلوى مضرة للبشرة!

    التركيز على الخيارات الصحية كأسلوب حياة من شأنه تعزيز الصحة البدنية والعقلية بل وطول العمر. ينصح الخبراء في موقع aurorahealth، باتباع عدة خطوات بسيطة لتفادى أمراض الشيخوخة والتمتع بصحة جيدة. إذ أنهم يحذرون من الإكثار من تناول الحلوى، مشيرين إلى أن السكر يزيد أيضا من عمر البشرة ويؤدي لفقدان مرونتها وحيويتها، بحسب الموقع الأمريكي المهتم بالأخبار الطبية.

  • älteres Ehepaar Picknick (picture-alliance/dpa/J.M. Guyon)

    هكذا تتحدى الشيخوخة

    الذكريات الجميلة والنجاح

    أكد البروفيسور كلاوس روترمند، في حواره مع Dw، أن المرء في سن الشيخوخة يحتاج إلى قدر كبير من الثقة بالنفس. وينصح البروفيسور بالتركيز دائما على الأمور الإيجابية، أما السلبية فيجب أن يتعلم الشخص كيفية تقبلها. ويضيف أن الذكريات الجميلة والنجاح الذي يحققه المرء في شبابه، كلها أشياء تجعل من مرحلة الشيخوخة فترة ممتعة.

  • Senioren im Fitnessstudio (picture alliance/PAP)

    هكذا تتحدى الشيخوخة

    الرياضة تحارب الشيخوخة

    "الاستمتاع بالحياة مهم للتقدم بالعمر، ولا يتعارض مع تناول الأطعمة المحببة وممارسة الرياضة"، هذا ما أكده البروفيسور برند كلاينه غونك. وأوضح رئيس الجمعية الألمانية لطب الشيخوخة، لـ Dw، أن الرياضة تٌبطئ التقدم بالعمر. وفسر ذلك بأن "الرياضة في الأساس تُجهد الجسم وتُتلف بعض ألياف العضلات ما يسبب الألم.. وهنا يقوم الجسم بترميم تلك الألياف التالفة لنحصل على كتلة عضلية جديدة أكبر من السابقة."

  • Frau kauft frisches Obst in einem Markt (picture-alliance/Photononstop)

    هكذا تتحدى الشيخوخة

    مضادات الأكسدة

    مع مرور الزمن يفقد الجسم قدرته على محاربة آثار الجذور الحرة التي تتكون نتيجة التعرض للمواد الكيماوية والملوثات، مما يؤدي للشيخوخة المبكرة. وينصح خبراء الصحة بتناول مضادات الأكسدة مثل الفيتامينات A و C و E وبيتا كاروتين الموجودة في الخضروات الطازجة والفاكهة. والتي تحارب الحرة وتصلح الخلايا وتوقف من تأثيرها عليها والحد من أضرارها.

  • Meditation am Meer (Colourbox)

    هكذا تتحدى الشيخوخة

    التأمل ضد الشيخوخة

    أكدت سارة لازار، عالمة الأعصاب بجامعة هارفارد، أن التأمل يلعب دورا كبيرا في تأخير الشيخوخة. وأظهرت دراستها في 2005 أن التأمل بانتظام قد يبطئ ضمور الدماغ الطبيعي المرتبط بالتقدم في السن. فالتأمل يحافظ على المادة الرمادية في الدماغ، وهى الأنسجة التي تحتوي على الخلايا العصبية المسؤولة عن معالجة المعلومات، وتتآكل تلك المادة مع التقدم في العمر، حسب المختصين بالأعصاب.

  • Junge Leute in einer Gruppe am Strand (picture-alliance/blickwinkel)

    هكذا تتحدى الشيخوخة

    علاقات جيدة لعمر أطول

    تابعت دراسة هارفارد لتنمية البالغين أكثر من 700 رجل منذ عام 1938. أظهرت النتائج أن العلاقات الاجتماعية الجيدة تعزز الصحة البدنية والعقلية وتقي من الشعور بالوحدة وتطيل العمر وتمنح الشعور بالسعادة. وفسر الخبراء ذلك بأن العلاقات الاجتماعية الآمنة تساعد على تقليل هرمونات الإجهاد مثل الكورتيزول، ما يعنى تأخير شيخوخة الدماغ والجسم. إعداد: سارة إبراهيم

    الكاتب: سارة إبراهيم