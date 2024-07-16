تقرير يتحدث عن مؤامرة إيرانية لاغتيال ترامب وطهران تنفي

ذكر تقرير إخباري نقلا عن مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة تلقت في الأسابيع القليلة الماضية معلومات مخابراتية عن مؤامرة إيرانية لمحاولة اغتيال الرئيس السابق دونالد ترامب. وبعثة إيران لدى الأمم المتحدة تنفي ذلك.

ذكرت شبكة سي.إن.إن الإعلامية الأمريكية اليوم الثلاثاء (16 يوليو / تموز 2024) نقلا عن مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة تلقت معلومات مخابرات من مصدر في الأسابيع القليلة الماضية عن مؤامرة إيرانية لمحاولة اغتيال الرئيس السابق دونالد ترامب. وقالت الشبكة إنه لا يوجد ما يشير إلى أن الشاب البالغ من العمر 20 عاما الذي حاول اغتيال ترامب يوم السبت كان على صلة بالمؤامرة.

وقال أحد مراسلي شبكة (سي.إن.إن) على منصة إكس، نقلا عن مسؤول في الأمن القومي الأمريكي، إن جهاز الخدمة السرية وحملة ترامب كانا على علم بالمؤامرة قبل التجمع الانتخابي الذي أقيم يوم السبت.

ورفض البيت الأبيض التعليق لكنه قال إنه لا توجد مؤشرات على أن مطلق النار المشتبه به في محاولة اغتيال ترامب يوم السبت كان له أي شركاء أجانب أو أمريكيين.

ويشعر المسؤولون الأمريكيون بالقلق منذ سنوات من انتقام طهران من ترامب بسبب أمره بقتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني في يناير كانون الثاني 2020.

وقالت أدريان واتسون، المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض: "كما قلنا مرات عديدة نحن نتتبع التهديدات الإيرانية ضد مسؤولين سابقين في إدارة ترامب منذ سنوات". وأضافت: "هذه التهديدات تنبع من رغبة إيران في الانتقام لمقتل قاسم سليماني. نعتبر هذه مسألة تتعلق بالأمن القومي والداخلي ذات أولوية قصوى".

وقال أنتوني جوجليلمي، المتحدث باسم جهاز الخدمة السرية، للشبكة الإخبارية إن الجهاز "أضاف في الآونة الأخيرة موارد وقدرات وقائية إلى الإجراءات الأمنية للرئيس السابق". ولم يرد الجهاز حتى الآن على طلب من رويترز للتعليق.

أمريكا تشهد حالة استقطاب تظهر الانتخابات كحرب وجودية To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

وخضع الجهاز للتدقيق في الأيام القليلة الماضية بعد أن تمكن المسلح المشتبه به من الوصول إلى سطح أحد المباني دون عوائق وأطلق النار مباشرة على ترامب، مما أدى إلى إصابة الرئيس السابق في أذنه ومقتل أحد الحاضرين وإصابة اثنين آخرين.

من جانبها قالت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة في بيان لرويترز "هذه الاتهامات مغرضة ولا أساس لها من الصحة". وجاء في البيان "من وجهة نظر الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ترامب مجرم يجب محاكمته ومعاقبته في محكمة قانونية لأنه أمر باغتيال الجنرال سليماني . وقد اختارت إيران المسار القانوني لتقديمه إلى العدالة".

ع.م/ (رويترز ، د ب أ)