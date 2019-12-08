تقرير: وقف برنامج تدريب طلاب الطيران السعوديين في أمريكا

نقلت وكالة رويترز عن "مسؤولين أمريكيين" قولهم اليوم الثلاثاء (العاشر من كانون الأول/ ديسمبر 2019) إن نحو300 سعودي يدرسون الطيران العسكري أوقفوا في إطار "توقف مؤقت عن العمليات توخيا للسلامة"، بعدما قتل ملازم بسلاح الجو السعودي ثلاثة أشخاص في قاعدة بحرية أمريكية بفلوريدا.

وذكرت رويترز في تقرير حصري أن اللفتنانت أندريانا جينولدي، وهي متحدثة باسم البحرية، قالت إنه "بدأ يوم الاثنين وقف طلاب الطيران السعوديين مؤقتا عن العمليات توخيا للسلامة". وأضافت أن الوقف شمل ثلاث منشآت عسكرية مختلفة، هي قاعدة بينساكولا ووايتينغ فيلد ومايبورت الجوية التابعة لسلاح البحرية في فلوريدا.

وقالت إنه لم يتضح بعد متى سيسمح للطلاب السعوديين بالتحليق مجددا، فمن المتوقع أن يستأنفوا تدريبهم النظري قريبا. وأضافت أن تدريب الطيران استؤنف لطلاب من دول أخرى. وهناك حاليا نحو 850 طالبا سعوديا في الولايات المتحدة من أجل التدريب العسكري.

وكان ضابط برتبة ملازم في سلاح الجو السعودي قتل ثلاثة أشخاص في قاعدة للبحرية الأمريكية في بينساكولا بولاية فلوريدا قبل أن يُردى قتيلا. وكان منفذ الهجوم في القاعدة يشارك في برنامج تدريبي بالبحرية الأمريكية يهدف لتعزيز العلاقات مع الحلفاء الأجانب. وقالت السلطات إنها تعتقد أن المهاجم تصرف من تلقاء نفسه.

في غضون ذلك طالب مشرعون عن الحزبين الجمهوري والديمقراطي وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) بوقف تدريب المقاتلين الأجانب مؤقتا بعد حادث إطلاق النار في قاعدة جوية تابعة لسلاح البحرية الأمريكي في فلوريدا.

وقال النائب الجمهوري مات غايتس، الذي تضم منطقته قاعدة بينساكولا الجوية التابعة لسلاح البحرية، "يجب علينا تعليق هذا البرنامج. لا ينبغي أن نستقبل الطلاب السعوديين الجدد حتى نثق تماما في عملية التدقيق التي قمنا بها"، حسبما أفادت وكالة أنباء بلومبرغ.

كما دعا السيناتور الجمهوري البارز ليندسي غراهام إلى وقف نفس التدريبات قائلا: "السعودية حليفة لنا، ولكن هناك شيء سيء حقا هنا. في الأساس، نحن بحاجة إلى إبطاء هذا البرنامج وإعادة تقييمه".

ص.ش/ أ.ح (رويترز، د ب أ)