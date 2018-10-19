 تقرير: وفاة الشاب السوري في سجن ألماني ليست انتحارا! | أخبار | DW | 19.10.2018

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أخبار

تقرير: وفاة الشاب السوري في سجن ألماني ليست انتحارا!

حتى الآن كانت جميع الفرضيات تشير إلى أن وفاة الشاب السوري الذي كان محتجزا عن طريق الخطأ في سجن بمدينة كليفه، كان انتحارا، لكن مؤشرات جديدة تنفي هذه الفرضيات. فكيف توفي الشاب السوري؟

Deutschland JVA in Kleve (picture-alliance/dpa/M. van Offern)

 أشارت تقارير إعلامية، إلى وجود شكوك حول فرضية انتحار الشاب السوري الذي كان محتجزا عن طريق الخطأ، توفي في السجن بعد حريق في زنزانته. إذ تشير التحقيقات، إلى أنه وفي الليلة التي شبّ فيها الحريق في الزنزانة، تم تشغيل نظام الاتصال الداخلي، وفقا لمعلومات متطابقة نشرها موقع صحيفتي "بيلد" و "كولنشتادت انتسايغر" الألمانيتين. واستندت الصحيفتان إلى تقرير سري لوزارة العدل تم تقديمه للبرلمان.

مختارات

توفي شاب سوري مسجون بـ"صورة غير قانونية" في زنزانته بعد نشوب حريق فيها، بحسب ما كشفه الادعاء العام الالماني الذي أطلق تحقيقات ضد عدد من رجال الشرطة على خلفية الاشتباه في احتجاز السوري دون تهمة حقيقية. (01.10.2018)

"لم أعد أتذكر أي شيء، وأنا أعتذر عما فعلته". بهذه الكلمات توجه عجوز ألماني إلى أربعة شبان أجانب طعنهم بسكين، بينهم سوري وعراقي، وأصاب أحدهم إصابة خطيرة. وقال الرجل خلال محاكمته إنه ليس معادياً للأجانب وليس متطرفاً. (16.10.2018)

ويجري الادعاء العام حاليا تحقيقات حول ما إذا كان بالفعل قد تم إيقاف الإشارة الضوئية لنظام الاتصال الداخلي، ومتى تم ذلك. حتى الآن، لم يعلق المتحدث باسم وزارة العدل في ولاية شمال الراين ويستفاليا على التقرير مشيرا إلى أن التحقيقات لازالت جارية ولا ينبغي أن تؤثر على الاستجوابات.

سجن بالـ "خطأ"

وفي أواخر شهر سبتمبر/أيلول، توفي الشاب السوري البالغ من العمر 26 عاما  في المستشفى، بعد أسبوعين من الحريق الذي شبّ في زنزانته. وصرحت السلطات الألمانية بعد ذلك، بأن الرجل ظل مسجونا بصورة غير قانونية أكثر من شهرين، وهو بريء، وأنه كان ضحية التباس في الاسم. إذ يشتبه أن رجلاً مالي الأصل كان يتم البحث عنه بموجب مذكرة اعتقال في مدينة هامبورغ شمالي ألمانيا، كان قد استخدم البيانات الشخصية للسوري كاسم مستعار. وكان وزير الداخلية هيربرت ريول، قد اعتذر لعائلة المتوفي عن "أخطاء خطيرة" من قبل المحققين. ويخضع العديد من المسؤولين لإجراءات تأديبية على خلفية الاشتباه في احتجاز السوري في شهر يوليو/ تموز الماضي دون تهمة حقيقية.

د.ص/ ع.ج ( DW، د ب أ، أ ف ب)

المصدر: مهاجر نيوز

  • Deutschland Justizvollzugsanstalt in Hamburg

    سجون 7 نجوم في ألمانيا

    توجد في ألمانيا مئات المراكز الإصلاحية، وهذه المراكز لم تعد تسمى رسميا بالسجون بل بـ"دوائر التنفيذ القضائي"، ويتم تقسيم أقسام المبنى في الغالب إلى ردهات رجالية، وأخرى نسائية، وردهات خاصة للشباب.

  • Symbolbild Deutschland Gewalt Gefängnis

    سجون 7 نجوم في ألمانيا

    ويوجد في ألمانيا نحو 70 ألف سجين يقيمون في "دوائر التنفيذ القضائي" (السجون سابقا). وفيها يتم معاملة "النزلاء" معاملة إنسانية لحين إتمام محكوميتهم.

  • Musterzelle der JVA Landsberg

    سجون 7 نجوم في ألمانيا

    توجد مغاسل ودورة مياه صغيرة في كل ردهة من ردهات السجن الانفرادية. بالإضافة إلى ذلك يحق للسجين استعمال بعض مقتنياته الخاصة كالكتب، وأيضا ممارسة الهوايات التي يحبها.

  • Deutschland Justizvollzugsanstalt in Halle

    سجون 7 نجوم في ألمانيا

    يتم تفتيش "السجون" والردهات بشكل مستمر ومكثف في ألمانيا، لمنع بيع المخدرات وحمل الأسلحة داخل السجون، وللكشف عن محاولات الهروب أو عمليات الارتباط بعصابات الجريمة المنظمة.

  • Deutschland Justizvollzugsanstalt in Magdeburg

    سجون 7 نجوم في ألمانيا

    تعاني بعض المقاطعات الألمانية من قلة المساجين، ما دعا الوزارات المختصة إلى إغلاق بعض السجون، فيما بدأت حكومات بعض المقاطعات في سنة 2005 بخصخصة "دوائر التنفيذ القضائي" وفتحها لشركات أهلية خاصة لإدارتها.

  • Deutschland Justizvollzugsanstalt in Willich

    سجون 7 نجوم في ألمانيا

    يُعرض على المحكوم في "دوائر التنفيذ القضائي" تعلم مهنة ليمارسها بعد انتهاء محكوميته، كالحدادة. أوقات العمل داخل "السجن" يتقاضى عليها السجناء أجورا.

  • Deutschland Justizvollzugsanstalt in Willich

    سجون 7 نجوم في ألمانيا

    بعض "السجون" تقوم بإصدار صحف خاصة بها، القائمون على العمل هم من المساجين، فيما يشرف عليهم بعض موظفي "دوائر التنفيذ القضائي" التابعة لوزارة العدل.

  • Deutschland Justizvollzugsanstalt in Adelsheim

    سجون 7 نجوم في ألمانيا

    ومن لم تسنح له الفرصة لإكمال دراسته تقدم له الدوائر العدلية وبالتعاون مع المؤسسات التعليمية فرصة إكمال الدراسة أثناء فترة المحكومية.

  • Kapelle der Justizvollzugsanstalt Tonna

    سجون 7 نجوم في ألمانيا

    غرفة خاصة للعبادة في "دائرة التنفيذ القضائي" في مدية تونا. حرية العبادة يكفلها القانون الألماني، وحتى في السجون والمراكز الإصلاحية.

  • Deutschland Justizvollzugsanstalt in Stuttgart

    سجون 7 نجوم في ألمانيا

    يسمح باستخدام التلفزيون داخل الردهات، لكن استعمال الانترنت ما زال ممنوعا، رغم ذلك يحاول بعض السجناء دخول الانترنت عبر الأجهزة الالكترونية الحديثة.

  • Deutschland Justizvollzugsanstalt in Hannover

    سجون 7 نجوم في ألمانيا

    يُحضر طعام السجناء في الغالب في المبنى ويقدم طازجا للنزلاء.

  • Deutschland Justizvollzugsanstalt in Moers-Kapellen

    سجون 7 نجوم في ألمانيا

    يُسمح للسجناء بقضاء فترات من الوقت للتسلية وممارسة الألعاب الرياضية المختلفة.

  • Deutschland Justizvollzugsanstalt in Bützow

    سجون 7 نجوم في ألمانيا

    ويُسمح أيضا للسجناء باستقبال أطفالهم وعائلاتهم في غرف خاصة معدة لذلك. وحتى يسمح لهم بممارسة الجنس في مكان مخصص لذلك داخل المبنى.

  • Deutschland Justizvollzugsanstalt in Rottenburg

    سجون 7 نجوم في ألمانيا

    وتقدم بعض الفرق الموسيقية عروضا غنائية خاصة للمساجين داخل "دوائر التنفيذ القضائي".

  • Deutschland Justizvollzugsanstalt in Freiburg

    سجون 7 نجوم في ألمانيا

    لكن السجون تبقى سجونا رغم تغير الأسماء والامتيازات، ويحلم السجناء الألمان كغيرهم بيوم الخروج والعودة إلى الحياة العامة وانتهاء فترة المحكومية.

    الكاتب: زمن البدري


مختارات

سجون 7 نجوم في ألمانيا

لم تعد السجون تسمى سجونا في ألمانيا. كما أن خدماتها في تطور مستمر، ورقابتها وتنظيمها أيضا. ورغم ذلك قررت مقاطعات ألمانية إغلاق بعض "السجون" بسبب قلة المساجين. تعرف على "السجون" في ألمانيا في ملف للصور. (27.02.2015)  

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