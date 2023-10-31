تقرير: نوير لن يعود قريبا إلى المنتخب الألماني بعد غياب طويل

ذكر تقرير إخباري اليوم الثلاثاء (31 أكتوبر/ تشرين الأول) أن مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم لن يعود مباشرة إلى صفوف المنتخب الألماني بعد عودته إلى الملاعب بعد فترة غياب طويلة بسبب إصابة في الساق تعرض لها في كانون الأول/ديسمبر الماضي.
وذكرت مجلة "شبورت بيلد" أن جوليان ناغلسمان المدير الفني للمنتخب الألماني لا يعتزم استدعاء نوير للمباراتين الوديتين المقررتين أمام تركيا، في برلين، والنمسا، في فيينا، يومي 18 و21 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.
وعاد نوير، المتوج مع المنتخب الألماني بلقب كأس العالم 2014، إلى الملاعب من جديد عبر المشاركة في المباراة التي انتهت بفوز بايرن ميونخ على دارمشتاد 8 / صفر يوم السبت الماضي ضمن منافسات الدوري الألماني (بوندسليغا)، وذلك بعد غياب دام 323 يوما بسبب كسر في الساق تعرض له خلال ممارسة التزلج.
وخلال فترة غياب نوير، تولى مارك أندري تير شتيغن حارس برشلونة الإسباني حراسة مرمى المنتخب بشكل أساسي، وقال نوير لدى عودته إلى الملاعب إنه لا يفكر بشأن المنتخب في الوقت الحالي.
وقال نوير عقب مباراة بايرن يوم السبت الماضي: "أعتقد أن هذا أمر لا أتعامل معه الآن لأنني لعبت اليوم أول مباراة لي (بعد العودة)... أتطلع إلى المباريات المقبلة وسأقدم كل ما لدي مثلما أفعل دائما." وعن منافسه تير شتيغن، قال نوير:"أعتقد أنه الحارس الأساسي بالتأكيد في الوقت الحالي."
ويتطلع نوير بلا شك إلى لعب دور الحارس الأساسي للمنتخب من جديد في كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024) المقررة في ألمانيا، ومن المتوقع أن يخوض منافسة شرسة مع تير شتيغن، ويواجهناغلسمان صعوبة في اتخاذ القرار.
وشارك نوير آخر مرة مع المنتخب الألماني في المباراة أمام كوستاريكا في الأول من كانون الأول/ديسمبر 2022، خلال منافسات كأس العالم في قطر.
لكن نوير بحاجة الآن إلى إثبات جدارته عبر المزيد من المباريات، وربما يبدأ تقييم ناغلسمان لحالة الحارس عبر المباراة المقررة لبايرن ميونخ أمام بوروسيا دورتموند يوم السبت المقبل في الدوري الألماني، حيث من المتوقع أن يحضر ناغلسمان المباراة.
وأيد أولي هوينيس الرئيس الشرفي لنادي بايرن ميونخ رأي نوير بأن الوقت لا يزال مبكرا للغاية على التفكير في البطولة الأوروبية.
وقال هوينيس :"لديه مخاوف أخرى في الوقت الحالي. مانويل سعيد بالعودة، لذلك لا داعي لإثارة ضجة في الوقت الحالي حول من سيشارك في البطولة الأوروبية ومن لن يشارك."
وتابع هوينيس :"نحن سعداء بعودته. هو نفسه سعيد بالعودة، ونحن أمامنا عدة مباريات مهمة في الأشهر القليلة المقبلة، والوقت لا يزال مبكرا على يورو .2024"
ع.أ.ج/ ع ج م (د ب ا)
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عودة إلى الحياة
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