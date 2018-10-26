تقرير: نتنياهو سيزور دولة عربية أخرى لا تربطها علاقات دبلوماسية بالدولة العبرية

كشفت هيئة البث الإسرائيلي اليوم الثلاثاء (20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018) أن إسرائيل تجري اتصالات لترتيب زيارة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لدولة عربية أخرى ليس لإسرائيل علاقات دبلوماسية معها. وذكرت الهيئة أن رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي مئير بن شابات موجود حاليا بصورة سرية في هذه الدولة، التي لم يتم الكشف عن اسمها، لوضع الترتيبات للزيارة المحتملة.

ووفقا للهيئة، فقد رفض مكتب رئاسة الوزراء التعقيب على هذا النبأ. وكان نتنياهو قال ظهر أمس لأعضاء لجنة الخارجية والأمن بالكنيست إنه يتوقع ما وصفه "بمفاجآت إضافية في العلاقات مع بعض الدول العربية".

يذكر أن نتنياهو وزوجته سارة قاما أواخر تشرين أول/ أكتوبر بزيارة رسمية إلى سلطنة عمان، والتقى نتنياهو خلال الزيارة السلطان قابوس بن سعيد.

ص.ش/ح.ز (د ب أ)