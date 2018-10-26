 تقرير: نتنياهو سيزور دولة عربية أخرى لا تربطها علاقات دبلوماسية بالدولة العبرية | أخبار | DW | 20.11.2018

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أخبار

تقرير: نتنياهو سيزور دولة عربية أخرى لا تربطها علاقات دبلوماسية بالدولة العبرية

يتواجد رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي بصورة سرية حاليا في دولة عربية، لم يتم الكشف عن اسمها، لوضع ترتيبات لزيارة رئيس الوزراء نتانياهو لتلك الدولة، التي لا ترتبط معها إسرائيل بعلاقات دبلوماسية، حسب، مصادر إسرائيلية.

Israel Benjamin Netanjahu (picture-alliance/AP Photo/A. Sultan)

كشفت هيئة البث الإسرائيلي اليوم الثلاثاء (20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018) أن إسرائيل تجري اتصالات لترتيب زيارة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لدولة عربية أخرى ليس لإسرائيل علاقات دبلوماسية معها. وذكرت الهيئة أن رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي مئير بن شابات موجود حاليا بصورة سرية في هذه الدولة، التي لم يتم الكشف عن اسمها، لوضع الترتيبات للزيارة المحتملة.

مختارات

برفقة زوجته سارة ورئيس الموساد وغيرهما، التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي نتانياهو السلطان قابوس، في أول زيارة لمسؤول إسرائيلي بهذا المستوى لعمان منذ 22 عاما. وبحث الجانبان مبادرات السلام في الشرق الأوسط، وفق بيان. (26.10.2018)

ووفقا للهيئة، فقد رفض مكتب رئاسة الوزراء التعقيب على هذا النبأ. وكان نتنياهو قال ظهر أمس لأعضاء لجنة الخارجية والأمن بالكنيست إنه يتوقع ما وصفه "بمفاجآت إضافية في العلاقات مع بعض الدول العربية".

يذكر أن نتنياهو وزوجته سارة قاما أواخر تشرين أول/ أكتوبر بزيارة رسمية إلى سلطنة عمان، والتقى نتنياهو خلال الزيارة السلطان قابوس بن سعيد.

ص.ش/ح.ز (د ب أ)

  • USA Israel | Benjamin Netanjahu bei Donald Trump in Washington (Getty Images/AFP/M. Ngan)

    إسرائيل ودول الخليج... عداء في العلن ومصالح مشتركة في الخفاء

    ايران - عدو مشترك؟

    دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي أثناء زيارته لواشنطن في مقابلة مع تلفزيون "ام اس ان بي سي" إلى إقامة "سلام شامل في الشرق الأوسط بين إسرائيل والدول العربية". وقال إن "عددا من الدول العربية لم تعد تعتبر إسرائيل عدوا، بل حليفا في مواجهة إيران وداعش، القوتين التوأمين الإسلاميتين اللتين تهددنا جميعا".

  • Avigdor Lieberman Archiv 30.06.2014 Berlin (Reuters)

    إسرائيل ودول الخليج... عداء في العلن ومصالح مشتركة في الخفاء

    "الدول العربية في حاجة إلى إسرائيل"

    صرح وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان لدى مشاركته أخيرا في مؤتمر ميونيخ للأمن، إن إيران تهدف إلى تقويض السعودية في الشرق الأوسط وأضاف: "أعتقد أن الدول العربية المعتدلة وبقائها، في حاجة إلى إسرائيل بقدر أكبر من حاجة إسرائيل إليها"." كما اعتبر أن إيران تهدف إلى "زعزعة الاستقرار في كل دولة بمنطقة الشرق الأوسط".

  • Saudi Arabien Aussenminister Adel bin Ahmed Al-Jubeir (Getty Images/AFP/O. Berg)

    إسرائيل ودول الخليج... عداء في العلن ومصالح مشتركة في الخفاء

    تقارب في المواقف

    تشاطر دول الخليج وعلى رأسها السعودية إسرائيل في موقفها تجاه إيران، وترى فيها خطرا وتهديدا للاستقرار. وقال وزير الخارجية السعودي في مؤتمر ميونيخ للأمن: "إيران هي الراعي الرئيسي المنفرد للإرهاب في العالم... وهي مصرة على قلب النظام في الشرق الأوسط". وكان الضابط السعودي المتقاعد اللواء أنور العشقي قد التقى في تموز/يوليو 2016 مع المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية دوري غولد في القدس.

  • Twitter Screenshot Dhahi Khalfan (Twitter/Dhahi_Kalfan)

    إسرائيل ودول الخليج... عداء في العلن ومصالح مشتركة في الخفاء

    "اليهود أبناء عمنا"

    الحديث عن إسرائيل واليهود من قبل مسؤولين خليجيين ليس أمرا نادرا وهو يتم علنا أيضا، مثل قائد شرطة دبي اللواء ضاحي خلفان الذي قال في إحدى تغريداته على تويتر بعد نشر خبر وصول 17 من اليهود إلى إسرائيل قادمين من اليمن، "يجب ألا نتعامل مع اليهود على أنهم أعداء. يجب أن نتعامل مع اليهود على أننا أبناء عم نختلف معهم على وراثة ارض. والفيصل في الحكم من يقدم دليلا".

  • Mord Mahmud al-Mabhuh (AP)

    إسرائيل ودول الخليج... عداء في العلن ومصالح مشتركة في الخفاء

    اغتيال المبحوح

    تنشط مخابرات الموساد الإسرائيلية في دول خليجية أيضا، وكان اغتيال محمود المبحوح وهو أحد أبرز قياديي كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، من أبرز عمليات الموساد في الخليج. وقد أغتيل المبحوح بفندق في دبي في 19 يناير/ كانون الثاني 2010.

  • Israelischer Angriff auf Hilfskonvoi für Gaza (AP)

    إسرائيل ودول الخليج... عداء في العلن ومصالح مشتركة في الخفاء

    تعاون سعودي إسرائيلي

    التواصل بين إسرائيل والسعودية والحديث عن علاقات سرية بينهما ليس جديدا. فقد كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، في أبريل/ نيسان 2016 عن عملية تعاون مشتركة للقوات الخاصة الإسرائيلة والسعودية عام 1981، لإنقاذ سفينة صواريخ إسرائيلية جنحت وعلقت على الشواطئ السعودية في البحر الأحمر. واستمرت العملية المشتركة 62 ساعة، وقد أطلق عليها اسم "أولندى ماعوف". (صورة رمزية من الأرشيف).

  • Katar Doha Treffen mit Israel (picture-alliance/dpa/M. Milner)

    إسرائيل ودول الخليج... عداء في العلن ومصالح مشتركة في الخفاء

    مكتب للعلاقات التجارية مع قطر

    اتفاقيات أوسلو فتحت الباب أمام إسرائيل لإقامة علاقات مع دول خليجية وعلى رأسها قطر، حيث فتحت اسرائيل مكتب للعلاقات التجارية في قطر. كما قامت وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسفي ليفني بزيارات للدوحة، التقت خلالها بأمير قطر السابق حمد بن خليفة آل ثاني ووزير الخارجية آنذاك الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني.

  • Katar Doha Treffen mit Israel (picture-alliance/dpa/M. Milner)

    إسرائيل ودول الخليج... عداء في العلن ومصالح مشتركة في الخفاء

    إسرائيل وسلطنة عمان

    وقعت إسرائيل وسلطنة عمان عام 1996 اتفاقاً حول تبادل افتتاح مكاتب للتمثيل التجاري. وقبل ذلك قام إسحاق رابين رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق بزيارة مسقط عام 1994، حيث التقى السلطان قابوس بن سعيد. وبعد اغتيال رابين عام 1995 استقبل رئيس الوزراء المؤقت آنذاك شمعون بيريز وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي في القدس، والذي التقي بوزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني خلال زيارتها لقطر عام 2008.

  • Golanhöhen Sechs Tage Krieg 1967 (MOSHE MILNER/AFP/Getty Images)

    إسرائيل ودول الخليج... عداء في العلن ومصالح مشتركة في الخفاء

    مشاركة سعودية في حرب 1967

    شاركت السعودية ضمن القوات العربية على الجبهة الأردنية في حرب 6 حزيران/ يونيو 1967 التي احتلت فيها إسرائيل أجزاء من مصر وسوريا والأردن. وكانت السعودية قد قامت بعد ذلك بمساعدة الدول العربية التي تأثر اقتصادها وبنيتها التحتية نتيجة تلك الحرب.

  • Ölkrise - Sonntagsfahrverbot (picture-alliance/dpa)

    إسرائيل ودول الخليج... عداء في العلن ومصالح مشتركة في الخفاء

    وقف ضخ النفط

    ردا على موقف الولايات المتحدة والدول الغربية الداعمة لإسرائيل، قررت السعودية والدول النفطية العربية الأخرى بالإضافة إلى العراق وسوريا وقف ضخ النفط لأمريكا وحلفاء إسرائيل، تزامنا مع حرب اكتوبر عام 1973 وهو ما تسبب في حدوث أزمة في التزويد بالنفط أو ما يعرف بصدمة النفط الأولى.

    الكاتب: عارف جابو


مختارات

إسرائيل ودول الخليج... عداء في العلن ومصالح مشتركة في الخفاء

لاترتبط دول الخليج باتفاقيات سلام مع إسرائيل ولا تقيم معها علاقات دبلوماسية. لكن هناك مصالح مشتركة وزيارات متبادلة بين مسؤولين إسرائيليين ومسؤولي بعض هذه الدول، بل إن الحديث أيضا عن "عدو مشترك يهدد الطرفين". (01.03.2017)  

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