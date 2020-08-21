 تقرير: نافالني كان تحت مراقبة دقيقة قبل تعرضه لما يُشتبه أنه تسمم | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 23.08.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

تقرير: نافالني كان تحت مراقبة دقيقة قبل تعرضه لما يُشتبه أنه تسمم

ماتزال قضية المعارض الروسي أليكسي نافالني تتفاعل مع ظهور تفاصيل إضافية مرتبطة بالتسمم الذي تعرض له الأسبوع الماضي. وأفادت قارير أن نافالني كان يخضع لمراقبة دقيقة من قبل السلطات الروسية.

Kremlkritiker Nawalny vor Gericht (AFP/Getty Images/D. Serebryakov)

كشف تقرير إخباري أن السلطات الروسية كانت تخضع المعارض البارز أليكسي نافالني لمراقبة دقيقة، قبل إعلان أنصاره تعرضه للتسمم الأسبوع الماضي.

وكتبت المتحدثة باسمه كيرا يارميش على موقع تويتر اليوم الأحد ( 23 أغسطس/ آب 2020): "مستوى المراقبة لم يفاجئني على الإطلاق، كنا نعرف هذا بالفعل". واستطردت أن "المثير للدهشة هو أنهم لم يترددوا في إخبار الجميع بذلك".

وجاءت تعليقات يارميش تعقيبا على تقرير نشرته صحيفة "موسكوفسكي كومسوموليتس" التي تصدر في موسكو، وتحدث بالتفصيل عن تحركات نافالني في الأيام التي سبقت انهياره ودخوله في غيبوبة الخميس الماضي.

ونقلت عن مسؤولين أمنيين لم تكشف عن هويتهم، اعترافهم بأنهم كانوا يتتبعون نافالني. وأورد التقرير أماكن إقامة نافالني وفريقه، ومع من تحدث، وحتى ما تناولوه خلال رحلة عبر سيبيريا.

وكان تم نقل نافالني جوا إلى موسكو، ومنها إلى ألمانيا أمس السبت حيث لا يزال يكافح من أجل حياته في مستشفى شاريتيه بالعاصمة الألمانية.

وكان مساعدو نافالني قد أعلنوا في بادئ الأمر أنهم سيصدرون بيانا اليوم الأحد عند الساعة 16:00  بتوقيت غرينتش عبر قناتهم على الإنترنت، غير أنهم أعلنوا فيما بعد أن ذلك سيتم "في وقت لاحق".

وطالب المسؤول الحكومي الألماني المنوط بملف العلاقات مع روسيا، ديرك فيزه اليوم الأحد بتوضيح كامل للملابسات المحيطة بمرض نافالني.

وقال لشبكة التحرير الصحفي "دويتشلاند" إن "هناك اتهاما بالتسميم. التدهور السريع في الحالة الصحية لنافالني يحتاج إلى توضيح معقول وشفاف بتعاون مع السلطات الروسية".

وقال إن أي عواقب أخرى على المستوى الدبلوماسي يجب أن تنتظر إلى أن يقوم الأطباء بعملية التشخيص.

 

م.أ.م/ ح. ز ( د ب أ)

مشاهدة الفيديو 01:37

نقل أليكسي نافالني إلى مستشفى في برلين لتلقي العلاج

مختارات

بمبادرة ألمانية.. المعارض الروسي نافالني يصل برلين للعلاج

بعد أخذ ورد، وصل أليكسي نافالني إلى مستشفى شاريتيه قادما من سيبيريا لأجل العلاج. قضية نافالني أدت إلى تدخل المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل وإرسال زوجة الناشط مناشدة لفلاديمير بوتين لأجل التدخل.  

برلين تدعو لـ"إنقاذ حياة نافالني" والاتحاد الأوروبي يطالب بتحقيق

طالبت ألمانيا بتوفير كافة سبل الرعاية الطبية للمعارض الروسي أليكسي نافالني الذي يرقد في غيبوبة وسط شكوك بتعرضه للتسمم، فيما يؤكد الكريملين أن عدم سماح الأطباء له بالحركة هو قرار طبي محض. والاتحاد الأوروبي يطالب بالتحقيق.  

"حالته خطيرة".. أنباء عن إصابة المعارض الروسي نافالني بتسمم

يعد أليكسي نافالني أشهر معارض سياسي في روسيا وأمضى عدة فترات في السجن في السنوات الماضية. والآن أعلنت متحدثة باسمه عن اشتباهها في أنه "تعرض للتسمم بشيء وضع في كوب من الشاي" تناوله على متن طائرة.  

مواضيع ذات صلة

أنصار المعارض الروسي أليكسي نافالني يتهمون السلطات الروسية بعرقلة نقله إلى ألمانيا لتلقي العلاج 21.08.2020

الطاقم الطبي الذي يعالج المعارض السياسي الروسي البارز أليكسي نافالني يرفضون نقله إلى ألمانيا لتلقي العلاج، بدعوى أنه مريض للغاية، علماً أن منظمة غير حكومية ألمانية أرسلت طائرة إسعاف خاصة لنقله، وأنصار نافالني يتهمون السلطات بعرقلة نقله إلى ألمانيا لتلقي العلاج، وهم يقولون إن ذلك يعرض حياته للخطر لأن المستشفى الذي يعالج فيه حاليا في سيبيريا يفتقر إلى التجهيزات اللازمة

نقل أليكسي نافالني إلى مستشفى في برلين لتلقي العلاج 22.08.2020

تم نقل زعيم المعارضة الروسية إلى برلين لتلقي العلاج الطبي بعد الاشتباه في تسميمه. وقد فقد نافالني وعيه بعد أن شرب كأسًا من الشاي خلال رحلة قام بها إلى سيبيريا.

Russland Opposition | Alexei Nawalny | Gedenktag Boris Nemzow in Moskau 2016

نافاني "يصارع الموت" ومعلومات حول احتمال نقله لألمانيا 20.08.2020

فيما يبذل أطباء روس جهودا حثيثة لإنقاذ حياة المعارض الروسي البارز أليكسي نافالني، تحدثت منظمة غير حكومية ألمانية عن إمكانية نقله إلى ألمانيا. المقربون منه يقولون إنه تعرض لتسميم ويحملون الكرملين المسؤولية.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  