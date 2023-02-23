تقرير: ميسي يرفض عرضا سعوديا ضخما وسينضم لميامي الأمريكي

في تقرير لها قالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) اليوم الأربعاء (السابع من يونيو/ حزيران 2023) إن ليونيل ميسي رفض عرضا ضخما من السعودية وسينتقل إلى إنتر ميامي المنتمي للدوري الأمريكي للمحترفين لكرة القدم في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان بطل فرنسا.

وارتبط ميسي، الذي خاض مباراته الأخيرة مع باريس سان جيرمان مطلع الأسبوع الحالي، بالعودة لبرشلونة لكن النادي يعاني من قيود قواعد اللعب المالي النظيف الخاصة برابطة الدوري الإسباني.

وفي حالة إبرام الصفقة مع ميامي، فإن الأرجنتيني البالغ عمره 35 عاما سيلعب لأول مرة خارج قارة أوروبا منذ انضمامه لأكاديمية برشلونة وهو يبلغ 13 عاما قبل أن يصبح الهداف التاريخي للنادي برصيد 672 هدفا.

وقال مصدر مطلع على المفاوضات لرويترز هذا الأسبوع إن ميسي كان يريد الانتقال لفريق يمكنه من الحصول على حصة من ملكيته كما أراد أيضا تحقيق اقصى استفادة من عقده مع شركة أديداس وشركة آبل المرتبطة بعقد مع رابطة الدوري الأمريكي.

ويحصل الدوري الأمريكي على عائد ثابت يبلغ حوالي 200 مليون دولار سنويا من آبل حتى الوصول لحد معين من الاشتراكات لمشاهدة المسابقة وبعد ذلك يحصل على نسبة من إيرادات الاشتراكات.

ومن المتوقع أن يؤدي انتقال ميسي إلى الدوري الأمريكي إلى اشتراك المشاهدين في منصة البث آبل تي.في لمتابعة أكثر لاعبي كرة القدم شهرة في العالم.

وفاز ميسي، الذي قاد الأرجنتين للفوز بكأس العالم في قطر في ديسمبر/ كانون الأول وحصل على سبع كرات ذهبية وهو رقم قياسي، بلقب دوري الدرجة الأولى الفرنسي بالإضافة لكأس السوبر الفرنسية خلال موسميه مع سان جيرمان.

وارتبط المهاجم بالانتقال لفريق الهلال السعودي بعدما تلقى عرضا رسميا.

وتتطلع السعودية لجذب أفضل لاعبي مسابقات الدوري في أوروبا ونجحت في إقناع المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بالانتقال إلى النصر بعد فترة قصيرة من كأس العالم كما انضم المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة إلى الاتحاد أمس الثلاثاء.

يذكر أن ديفيد بيكهام قائد منتخب إنجلترا السابق، الذي كان من أوائل النجوم الذين انتقلوا إلى أمريكا وفاز مع لوس أنجليس جالاكسي بلقب الدوري مرتين، يشترك في ملكية إنتر ميامي.

ص.ش/ أ.ح (رويترز)