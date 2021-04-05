تقرير: ميركل تتلقى غداً لقاح أسترازينيكا المضاد لكورونا

أفاد موقع "فيلت" الألماني اليوم الخميس (15 نيسان/أبريل) أن المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ستتلقى لقاح أسترازينيكا المضاد لكورونا يوم غد الجمعة، دون ذكر مصدر المعلومات.



وكان المتحدث باسم حكومة ميركل، شتيفان زايبرت، قد أعلن يوم الاثنين الماضي أن المستشارة تريد أن تتلقى اللقاح "قريباً". وأشار متحدث باسم الحكومة اليوم الخميس إلى تصريحات زايبرت، لكنه رفض تأكيد موعد التطعيم يوم الجمعة، مشيراً إلى أنه لن يتم الإبلاغ عن الأمر إلا بعد أن تتلقى المستشارة اللقاح.



وميركل مؤهلة لتلقي لقاح أسترازينيكا، إذ يزيد عمرها عن 60 عاماً، بحسب ما حددته السلطات الألمانية للأشخاص المؤهلين لتلقي اللقاح البريطاني الذي يثير موجة جدل واسعة، خصوصاُ في أوروبا، بعد تسببه بحالات تجلط دموي لدى بعض متلقيه، وسط موجة ثالثة لجائحة كورونا في أوروبا.

من جهته ناشد معهد "روبرت كوخ" الألماني الأوساط السياسية بضرورة كسر الموجة الثالثة لوباء كورونا. وقال رئيس المعهد لوتار فيلر اليوم الخميس بالعاصمة برلين: "يتعين علينا خفض أعداد الإصابة. من السذاجة الاعتقاد أنه يمكن اختبار رحيل الفيروس".

وأوضح أن خفض أعداد الإصابات يستلزم وضع لوائح واستراتيجيات فعالة مع المثابرة في التنفيذ، وقال: "الوضع في المستشفيات يتفاقم بشكل كبير. وسوف يصيبنا بشكل أقوى من الموجة الثانية... يتعين علينا اتخاذ إجراء الآن".

وأعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني صباح اليوم الخميس أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت 29 ألفاً و426 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال يوم واحد، فضلاً عن 294 حالة وفاة.

وجاء في تقرير الوضع المحدث للمعهد مساء أمس الأربعاء: "بعد تراجع مؤقت في عدد الحالات على مدار أيام عيد الفصح، سيستمر الارتفاع الشديد للإصابات". وبحسب المعهد، تراجع معدل إجراء اختبارات الكشف عن كورونا وتسجيل حالات إصابة على مدار أيام عيد الفصح.



م.ع.ح/ع.أ.ج (د ب أ)