تقرير: ميركل تتلقى غداً لقاح أسترازينيكا المضاد لكورونا

أفاد موقع "فيلت" الألماني اليوم الخميس (15 نيسان/أبريل) أن المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ستتلقى لقاح أسترازينيكا المضاد لكورونا يوم غد الجمعة، دون ذكر مصدر المعلومات.
وكان المتحدث باسم حكومة ميركل، شتيفان زايبرت، قد أعلن يوم الاثنين الماضي أن المستشارة تريد أن تتلقى اللقاح "قريباً". وأشار متحدث باسم الحكومة اليوم الخميس إلى تصريحات زايبرت، لكنه رفض تأكيد موعد التطعيم يوم الجمعة، مشيراً إلى أنه لن يتم الإبلاغ عن الأمر إلا بعد أن تتلقى المستشارة اللقاح.
وميركل مؤهلة لتلقي لقاح أسترازينيكا، إذ يزيد عمرها عن 60 عاماً، بحسب ما حددته السلطات الألمانية للأشخاص المؤهلين لتلقي اللقاح البريطاني الذي يثير موجة جدل واسعة، خصوصاُ في أوروبا، بعد تسببه بحالات تجلط دموي لدى بعض متلقيه، وسط موجة ثالثة لجائحة كورونا في أوروبا.
من جهته ناشد معهد "روبرت كوخ" الألماني الأوساط السياسية بضرورة كسر الموجة الثالثة لوباء كورونا. وقال رئيس المعهد لوتار فيلر اليوم الخميس بالعاصمة برلين: "يتعين علينا خفض أعداد الإصابة. من السذاجة الاعتقاد أنه يمكن اختبار رحيل الفيروس".
وأوضح أن خفض أعداد الإصابات يستلزم وضع لوائح واستراتيجيات فعالة مع المثابرة في التنفيذ، وقال: "الوضع في المستشفيات يتفاقم بشكل كبير. وسوف يصيبنا بشكل أقوى من الموجة الثانية... يتعين علينا اتخاذ إجراء الآن".
وأعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني صباح اليوم الخميس أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت 29 ألفاً و426 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال يوم واحد، فضلاً عن 294 حالة وفاة.
وجاء في تقرير الوضع المحدث للمعهد مساء أمس الأربعاء: "بعد تراجع مؤقت في عدد الحالات على مدار أيام عيد الفصح، سيستمر الارتفاع الشديد للإصابات". وبحسب المعهد، تراجع معدل إجراء اختبارات الكشف عن كورونا وتسجيل حالات إصابة على مدار أيام عيد الفصح.
م.ع.ح/ع.أ.ج (د ب أ)
-
بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي"
شارع كورفورستندام أو "كودام" خال في برلين
كورفورستندام أو "كودام": شارع التبضع وشارع التجوال في برلين الذي كان يعج عادة بالمتجولين خال تماما في هذا العام. لأنه هنا منذ أن فُرضت قيود واسعة لمكافحة جائحة كورونا ظلت غالبية المتاجر مغلقة.
-
بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي"
بريق خافت في عيد الميلاد
وغير بعيد عن كورفورستندام يوجد عادة سوق عيد الميلاد في ساحة برايتشايد في الأثناء مع إجراءات أمنية مشددة. لأن نقطة اللقاء هنا في وسط برلين الغربية سابقا تعرضت لكارثة شديدة في عام 2016 حين توفي 12 شخصا على إثر هجوم ارهابي.
-
بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي"
الاكتفاء بالنظر إلى الواجهة
متجر الغرب على امتداد شارع كورفورستندام يُعتبر المتجر الشهير في ألمانيا. فعلاوة على جناح المواد الغذائية الشهير، كل شيء متوفر هنا. وتجارة التجزئة الألمانية ستحصل على تعويضات ـ لكن الكثير من التجار يترقبون مساعدات ديسمبر التي وعدت الحكومة بتقديمها.
-
بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي"
حزن يخيم على مدينة هامبورغ
والوضع غير مختلف في ثاني أكبر مدينة ألمانية أي هامبورغ. ففي وسط المدينة حول شارع مونكبيرغ يسود فراغ تام. وحتى هنا تتوقع تجارة التجزئة بسبب الحجر الصحي الثاني تراجعا قويا في المبيعات ـ بشرط أن تنتهي تلك القيود كما هو مخطط في العاشر من يناير.
-
بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي"
إجراءات مراقبة الشرطة في فرايبورغ
فرايبورغ في منطقة برايزغاو تُعد مدينة محبوبة لدى الكثيرين ويجوبها سيل من الماء على هامش الغابة السوداء. هنا أيضا على غرار جميع المواقع في ولاية بادن فورتمبيرغ تسود قيود حظر تجول مشددة، وذلك منذ الـ 12 من ديسمبر/ كانون الأول. ولا يمكن مغادرة المنزل إلا لأسباب وجيهة وفي الليل تٌعتمد قوانين أكثر شدة من فترة النهار.
-
بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي"
استعراض موسيقي عسكري في ميونيخ
هنا عاصمة بافاريا ميونيخ. فحول ساحة ماريا شتاخوس يقف في العادة في مثل هذه الأوقات حشود من الناس لشرب النبيذ الساخن. وهذا لا يمكن فعله هذه السنة بسبب إجراءات كورونا وحظر تناول الكحول في الأماكن العامة.
-
بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي"
سبات بافاري طويل
كما هو الوضع هنا في حي الصليب بميونيخ تمر ولاية بافاريا التي ضربها الفيروس بسبات عميق. ورغم القيود المتشددة يساند 69 في المائة من الألمان ما يُسمى بالحجر الصحي الثاني ـ هذا ما تمخض عنه استطلاع للرأي لصالح القناة الأولى في التلفزة الألمانية في هذا الأسبوع.
-
بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي"
بقعة وباء ساكسونيا
في ولاية ساكسونيا تبقى نسبة العدوى مرتفعة أكثر من أي مكان آخر: أكثر من 700 عدوى جديدة مقابل 100.000 نسمة في غضون أسبوع واحد، كما أعلنت عن ذلك دائرة باوتسن. وفي شارع رايشن، الشارع الحقيقي لمدينة باوتسن يبدو هرم عيد الميلاد في حلة حزينة.
-
بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي"
بالكمامة أمام كنيسة دريسدن
وحتى في عاصمة الولاية دريسدن تسود منذ مدة طويلة إلزامية وضع الكمامة. وتعليمات كورونا في ولاية ساكسونيا تم تشديدها في نهاية الأسبوع: فالمتاجر يحق لها بيع حاجيات اللوازم اليومية فقط. والألبسة والكتب أو الألعاب يتم سحبها بغية عدم جلب الزبائن والتخفيف من الاحتكاك.
-
بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي"
صورة وكأنها من التاريخ
الساحة أمام بوابة براندنبورغ لم تكن خالية من البشر على هذا النحو منذ وجود جدار برلين أي حتى عام 1989. ولا ينقص فقط السياح ـ بل حتى الاحتفال بليلة رأس السنة الأكبر في البلاد والألعاب النارية التي تُنقل فعالياتها إلى جميع أنحاء العالم ألغيت هذه السنة. على الأقل الساعة الشهيرة لحساب الدقات حتى منتصف الليل ستكون تماشيا مع كورونا رقمية وتُنقل عبر التلفزيون. إذن سنة جديدة سعيدة!