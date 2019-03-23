تقرير مولر: حملة الانتخابات الرئاسية لترامب لم تتواطأ مع روسيا

قال المدعي العام الأمريكي ويليام بار اليوم الأحد (24 مارس/ آذار 2019) إنه بعدما توصل تقرير المحقق الخاص روبرت مولر إلى أنه "لا توجد أدلة كافية تثبت أن الرئيس دونالد ترامب ارتكب جريمة عرقلة سير العدالة"، فلن تكون هناك مقاضاة للرئيس بشأن هذه المسالة.
وخلص النائب العام الأميركي روبرت مولر في ختام تحقيقات استغرقت نحو عامين الى القول بعدم وجود عناصر تتيح إثبات قيام تعاون بين فريق حملة دونالد ترامب الانتخابية وموسكو خلال الانتخابات الرئاسية الاخيرة عام 2016.
وقال وزير العدل بيل بار في رسالة سلمها الى الكونغرس وتم نشرها "إن التحقيقات التي قام بها النائب العام الخاص لم تجد ما يثبت أن فريق حملة ترامب أو أي شخص له علاقة بهذه الحملة قد تعاون أو توافق مع روسيا في جهودها للتأثير على الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2016".
وجاء في هذه الرسالة الواقعة في أربع صفحات التي سلمت إلى الكونغرس، أن النائب العام مولر لم يحسم بشكل نهائي احتمال وجود أو عدم وجود "عرقلة لعمل القضاء" من قبل ترامب.
إلا أن وزير العدل الذي وجهت إليه الرسالة التي تضمنت التقرير المنتظر، اعتبر من جهته أن هذه الوثيقة التي انكب على دراستها منذ الجمعة، لا تشير الى أي جرم يتيح برأيه القيام بملاحقات على أساس عرقلة عمل القضاء.
من جهته اعتبر البيت الأبيض في أول ردة فعل على ما تضمنه تقرير المدعي الخاص روبرت مولر، أن هذا التقرير برأ الرئيس دونالد ترامب بشكل كامل. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض ساره ساندرز في بيان إن النائب العام لم يجد أي تواطؤ ولا أية عرقلة"، وأضاف بيان المتحدثة "إن خلاصات وزارة العدل هي تبرئة كاملة وشاملة لرئيس الولايات المتحدة".
م.أ.م/ ه.د ( د ب أ، أ ف ب)
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الكاتب: مريم مرغيش