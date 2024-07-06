تقرير: مقتل 16 في قصف إسرائيلي لمدرسة تؤوي نازحين في غزة

أدى قصف إسرائيلي لمدرسة تؤوي نازحين في مخيم النصيرات في غزة إلى مقتل 16 شخصاً، حسب حماس، فيما قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف إرهابيين وإنه حاول تقليل الأضرار التي تلحق بالمدنيين.

قالت السلطات الصحية التابعة لحركة حماس ووكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) اليوم السبت (السادس من تموز/ يوليو 2024) إن 16 شخصاً على الأقل قتلوا في قصف إسرائيلي لمدرسة تؤوي نازحين فلسطينيين في مدينة النصيرات وسط قطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي اليوم السبت إنه نفذ غارة جوية قرب مدرسة في وسط قطاع غزة استهدفت مسلحين ينشطون بالمنطقة. وقال الجيش في بيان إن "سلاح الجو الإسرائيلي استهدف عدداً من الإرهابيين الذين يعملون في مبان تقع في منطقة مدرسة الجاعوني التابعة للأونروا في وسط قطاع غزة"، مضيفاً أنه حاول تقليل الأضرار التي تلحق بالمدنيين.

وذكرت سلطات حماس الصحية أن الهجوم على المدرسة أدى إلى مقتل 16 شخصاً على الأقل وإصابة أكثر من 50.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة إن عدد القتلى مرشح للزيادة في ظل وجود الكثير من الجرحى في حالات خطيرة. وأضاف في بيان أن الهجوم على المدرسة يعني أنه لا يوجد مكان آمن في القطاع.

ويواصل الجيش الإسرائيلي السبت قصف قطاع غزة ويخوض معارك مع مقاتلين من حركة حماس في عدة مناطق من القطاع المدمر، فيما استمر تبادل إطلاق نار مع حزب الله عبر الحدود مع لبنان .

وتسببت الحرب في نزوح جماعي وكارثة إنسانية في قطاع غزة حيث يعاني آلاف الأطفال من سوء التغذية وسط شح في المياه والغذاء، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

وأعربت الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة مراراً عن قلقها بشأن الأزمة الإنسانية الخطيرة محذرة من خطر المجاعة جراء الحرب والحصار الإسرائيلي للقطاع البالغ عدد سكانه 2,4 مليون نسمة.

يذكر أن حركة حماس هي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.

ع.خ/ خ.س (أ ف ب، رويترز)